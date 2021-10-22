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Сервисы
Nazigul Jusupova

Финтех-стартап Klarna выкупил онлайн-планировщика путешествий Inspirock Статьи редакции

Летом другой стартап Revolut добавил в свое приложение функцию бронирования отелей.

  • Условия сделки стороны не раскрывают, пишет TechCrunch. Покупка позволит 90 млн пользователям Klarna изучить направления и построить собственный маршрут для путешествий, рассказали в компании.
  • По словам директора по маркетингу Klarna Дэвида Сандстрома, после бронирования авиабилетов и гостиниц сервис будет предлагать клиенту спланировать путешествие и приобрести в рассрочку билеты на мероприятия и достопримечательности.
  • Вся команда Inspirock присоединится к Klarna. Inspirock основали в 2012 году Аноп Гоял и Пракаш Сикчи. Сервисом пользуются более 25 млн путешественников в год, приводит издание данные компании. В 2015 году стартап привлёк $3 млн от группы инвесторов во главе с MakeMyTrip — сайт бронирования путешествий в Индии.
  • Klarna позволяет пользователям оплачивать покупки в магазинах-партнёрах в рассрочку. В июне сервис привлёк инвестиции при оценке в $46 млрд и подтвердил статус самого дорогого финтех-сервиса Европы.
  • В июле другой финтех-стартап Revolut запустил продукт компании, не связанный с финансами. Сервис добавил в приложении функцию Stays для бронирования отелей и другого жилья в путешествиях.

#новости #klarna

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