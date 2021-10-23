DevOps для бизнеса. Наш опыт и выводы

Обратили внимание, что запросов на DevOps-инженеров с одной стороны стало больше, а с другой стороны, не все кто их ищет, правильно понимают, что такое DevOps и как это работает. Мы собрали и структурировали свой опыт, чтобы разъяснить, в каких случаях нужен DevOps, а когда можно обойтись и без него.