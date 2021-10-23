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Сервисы
TJ

Правительство обязало мессенджеры регистрировать пользователей по паспортным данным с марта 2022 года Статьи редакции

Сервисы должны будут запрашивать данные у операторов, а те — предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.

21 октября правительство опубликовало постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. На это обратил внимание Telegram-канал «ЗаТелеком».

Правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать до марта 2028 года. При регистрации мессенджеры будут обязаны запрашивать у пользователя номер телефона. После этого они обязаны будут направить запрос мобильному оператору о владельце данного номера.

В случае успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его.

«ЗаТелеком» предположил, что из-за этого постановления в России заблокируют иностранные мессенджеры, которые откажутся соблюдать правила.

#новость

3835 просмотров
69 69 комментариев
29
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69 комментариев
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Театральный цветок
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53
Louis Cyphre
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22
Vladislav Yachmenev

Ожидаю вскоре новый опрос в стиле:

Что лучше?
1. Регистрация пользователей мессенджеров по паспортным данным
2. Полное прекращение работы Telegram в России

Ответить
18
ИгорьOK

Ммммм....
Типа.... создаёшь мессенджер и операторы обязаны тебе паспортные данные выдавать по номеру телефона?

Ответить
38
Садовый меч

Нет, паспортные данные мессенджеру не передают. Просто очередной желтый заголовок от тжшников. ред.

Ответить
–3
Садовый меч

Первый раз в жизни попрошу пояснить за минус.

@Злой Полушубок @sasha supertouch @Vitalii Vorobiov

Вот нахуя вы минусуете комментарий, вам по кайфу быть дезинформированными? Прочтите постановление, там две страницы текста. А без канцелярита — три предложения с нужной информацией. Там не то что о передаче, там даже о самих паспортных данных никакой речи не идет.

Мессенджер должен узнать, есть ли у оператора такой номер телефона, а оператор должен поставить у себя пометку, что номер теперь используется в мессенджере. И все.

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1
Семен Смирнов

Обязаны дать запрос, которым можно проверять, есть ли номер в базе
Причём необходимость каждый день перепроверять, не поменялось ли что то, ляжет и на сервер мессенджера тоже

Сами данные понятно не передаются

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1
Sergei Timofeyev

А доступ к БКИ дадут?

Ответить
0
Gleb Tyutikov

Я уже жду, когда официально ГД, Правительство и т.д. введут в критерии идеального россиянина и соответствие им:
1. Осознание курса страны;
2. Осознание свое приверженности идеалам Партии;
3. Осознание внутренних и внешних врагов.
4. Вера в светлое будущее и попадание в Рай.

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36
Михаил Макаров

Зачем так все усложнять? Вроде как говорят ещё +300 000 таджиков завозить собрались. Для них такая тема работать не будет. Плюс получат Россиянинов.

Ответить
0
роман долгополов

МВД планирует обязать иностранных граждан подписывать «соглашение о лояльности» при вьезде в Россию....

Ответить
2
Олег Саенов

во первых столько свободных и работоспособных таджиков просто нету в Таджикистане, а во вторых они в Россию не поедут, они ж не дураки уже за копье работать.

Ответить
0
добрая букашка

а дворцы по паспортным данным када регистрировать будем?

Ответить
28
добрая букашка

давай минусуй ред.

Ответить
–5
Pavel Ivanov

На самом деле они просто цепочку получения данных сократили, но ничего принципиально-нового не добавили.

Это постановление пришло на замену постановления 2018 года. Мессенджеры ещё тогда обязали делать запросы к операторам связи на «валидность» телефонного номера.

Просто раньше товарищ майор делал запрос к мессенджеру, тот ему выдавал номер. Дальше шёл запрос по номеру к оператору связи, тот ему выдавал паспортные данные.

Теперь цепочка будет короче: майор будет запрашивать паспортные данные напрямую у мессенджера.

То есть улучшен UX майора =) но система идентификации в целом осталась та же. ред.

Ответить
11
Садовый меч

Теперь цепочка будет короче: майор будет запрашивать паспортные данные напрямую у мессенджера.

Наоборот, напрямую у оператора. На стороне оператора у каждого абонента будут прописаны мессенджеры, которыми он пользуется.

Ответить
2
Денис Пронин

"В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его."

Вот этот момент ещё добавился

Ответить
1
Artem Kravchenko

А это, кстати, вообще какой-то смысл имеет? Разве серые симки не по серым паспортам сделаны? Ну идентифицирует юзера мессенджер как Улумбека Фархатова, ну и что? Идентифицировал же.

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0
Подводной бас

Долбоебы, которые придумывают законы и постановления, в принципе не способны в здравый смысл. Они настолько оторваны от реальности, что просто пздц. А все потому, что их эти все законы вообще никак не касаются. Ну и плюс они умеют только запрещать, ограничивать и т.д.

Ответить
3
Pavel Ivanov

Ну, там итак был пункт 7 про повторную идентификацию. А при повторной идентификации отключали от мессенджера при неполучении данных. Просто сформулировали попроще этот момент.

Ответить
0
Денис Пронин

Как я понимаю, раньше нужен был запрос тов. майора, чтобы отключили человека от мессенджера, а сейчас не нужен будет, мессенджер сам отключит.

Ответить
1
Семен Смирнов

Мессенджер никак не сможет получить паспортные данные

Ответить
1
Mikhail Che

в целом довольно бесполезная херня, достать симку на чужие данные это задача ноу проблем, анонимные виртуальные номера другой страны - ноу проблем
использовать другие каналы связи - ноу проблем
кому надо, тот найдет способ не светиться
а все эти меры чисто подписчиков оппозиционных пабликов вылавливать, больше ни для чего не годятся

Ответить
1
Pavel Ivanov

UPDATE:

Я в изначальном посте бред написал. Паспортные данные в мессенджеры по-прежнему попадать не будут.

В постановлении формулировка, которая вводит в заблуждение:
мессенджер направляет запрос о предоставлении сведений

Я её неправильно прочитал. На самом деле там написано:
мессенджер направляет запрос о предоставлении сведений о наличии или об отсутствии сведений об абоненте

То есть мессенджеры по-прежнему будут лишь "валидировать" номер телефона на существование, но паспортные данные не получат.

Спасибо @Давид Гобронидзе @Семен Смирнов @Денис Пронин за уточнения. ред.

Ответить
1
Alex Shevchenko

О -Оптимизация 👍😁

Ответить
0
Alex Lowen

Идеальное будущее. Т.е. простите, настоящее! Я бы предложил сразу всем встраивать минибомбы в шеи (как в кино "отряд самоубийц") - если что, то товарищ майор нажимает кнопку и Бум!

Ответить
10
Alex Shevchenko

Помнится, что-то такое ещё в 87м , в фильме с Арни, Бегущий человек было, только там браслеты с зарядом)))

Ответить
0
Артём Прокопенко

об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете.

Нормального интернета уже нет, остался только российский, я правильно понимаю?

Ответить
5
Рыночный турник

Закончился, приходите позже

Ответить
2
Вадим Демидов

Неправильно, ещё есть китайский.

Ответить
1
Sergey Khohlachev

Копирайтеров нет в Т—Ж.

Ответить
0
Андрей

Не надо путать TJ и Т—Ж. Это два разных сайта.

TJ - https://tjournal.ru - проект "Комитета"
Т—Ж - https://journal.tinkoff.ru - проект "Тинькофф"

(простите, аккаунт Тинькофф, если вам пришло упоминание бренда, но чего они путают)

Ответить
1
Louis Cyphre
Ответить
5
Sergei Timofeyev

Да там все популярные мессенджеры можно выкинуть. ))

Ответить
2
Louis Cyphre

https://matrix.org/

Matrix.org
Matrix is an open standard for interoperable, decentralised, real-time communication
matrix.org
Ответить
0
Maxim Sergeevich

Ключевое слово выше - "популярные". Всяких прочих, не привязанных к номеру, предостаточно, но там аудитория, соответственно, ограничена узким кругом. Да и скорее всего позже дополнят правила, чтобы лазейку закрыть - подстраивайся или блок.

Ответить
0
Позитивный велосипед

Закрутим - ка...

Ответить
5
Максим Абдрахманов

Походу началась активная подготовка к 2024. Только нафига? По-моему уже ни у кого не осталось иллюзий по поводу честности выборов в РФ. В этом цирке больше нет желания участвовать, пусть Вовчик рисует себе сразу победу и 146%, при явке в 20% )))

Ответить
4
Артур Максимов

Это же перепост с ИА Панораммы, верно?

Ответить
1
Денис Пронин
Ответить
11
Alex Shokhin

Cheburnet is coming!

Ответить
3
Игорь

Ой какие удобные мессенджеры с привязкой к номеру телефона. Мммм, никогда бы никто не подумал, что в конце концов по этому же номеру клиента и найдут. Это был лишь вопрос времени на самом деле.

Ответить
3
Maxim Sergeevich

Им же ничего не мешает придумать дополнение к этим правилам, чтобы те мессенджеры, где нет привязки к номеру, подстроились или Роскомнадзор забанит.

Ответить
0
Wonabeez Doratie

Пацаны, пишем нейросеть которая распознает уникальный веновый узор пиписьки, отправляем ее девушке из тиндера, а товарищ майор выдает вам уникальный Уин код

Ответить
3
Evgeniy Zorin

Да ввели бы уже сразу регистрацию только через Госуслуги)

Ответить
3
Роман Ваничкин

"Не выстрелит". Бюджетники созидать не умеют. Паразитировать, потреблять, урезать, откусывать, вот эт пожалуйста. Конкурировать не смогут, то бишь.

Ответить
0
Онлайн-Аптека

через Госуслги уже надо подтверждать кооперативные симки и если не совпадает то блок.

Ответить
0
Глеб Гринин
Ответить
3
Александр Губин

Не удивительно.

У меня с 2019 года(поздно) весит мотивация на рабочем столе «если не переведёшь бизнес на заграничный рынок, будет вой, огонь и скрежет зубов»

Ответить
2
Семен Переделкин

И сколько в граммах?

Ответить
2
Zloy Sniper

Так и сейчас в мессенджере без номера телефона не зарегиться, по крайней мере в популярных, а оператор узнает паспортные данные при покупке симки. Не вижу особых причин убиваться, в думе просто узаконили то, что было и раньше. Существуют малоизвестные мессенджеры, в которых можно зарегиться без номера телефона. Сомневаюсь, что их блокируют, так как об их существовании товарищи майоры могут просто не знать. Ну, а если будет задача вычислить личность автора сообщения в мессенджере, то у властей есть для этого все возможности и сейчас. Идентификация будет сильно усложнена, если оба участника диалога в мессенджере пользуются абсолютно чистыми девайсами с абсолютно чистыми симками и используют их исключительно для общения в данном мессенджере и только друг с другом. Тогда идентифицировать будет невозможно, но и это не точно.

Ответить
2
Рыночный турник

Да здравствует регистрация по email и fake sms receiver 😂

Ответить
1
Ivan T.

И fake name generator, генератор случайных лиц, ну и само собой - отрисовка и покупка дропов в дарке))

Ответить
1
Михаил Макаров

Опять работенка для фотошопа?

Звать, Махмуд Махмудович - будет Илья Валерьевич?

Ответить
1
El'murza Alchakov

Явно иностранные мессенджеры будут заблокированы так как не будут хранить персональную информацию в серверах в нашей стране, а российские разработчики сделают очередную шляпу и все данные будут сливаться потом

Ответить
1
Андрей Николаев

Как же хорошо, что у меня симки на левое имя. Сколько их обещали заблокировать, вот уже 8й год не блокируют)

Ответить
1
Андрей Иванов
Ответить
1
Gleb Tyutikov

Т.е. называешь условного политика плохим словом, тебя по паспортным данным сдают службам, те приглашают тебя на беседу и вручают предостережение. Красиво.

Ответить
–1
Alex Lowen

Не политика, а уважаемого властелина страны. Ну или помощника уважаемого властелина.

Ответить
1
designer fake

господа, в Беларуси это уже работает :)

Ответить
0
Anton K

Ждём очередной опрос Дурова

Ответить
0
Семен Переделкин

А мессенджер будет только один - icq, прально?

Ответить
0
- -

Такое чувство будто вот преступникам никак кроме мессенджеров общаться нельзя. Ну будут текстовыми шифровками в запароленных рар архивах через гмейл общаться.

Ответить
0
Роман Ваничкин

Которые будут содержать торрент ссылки на следующий архив, ага.

Ответить
0
Alex Shevchenko
Ответить
0
Philipp Novikov

Hello there!

Ответить
0
ЯжПрограммист

Я так понимаю все соцсеточки тоже попадают, ведь там есть функцинал позволяющий обмениваться сообщениями. Ну и почти везде сегодня регают по телефону.

Ответить
0
Степан Фадеев

А потом в даркнете обновленная база данных продается.

Ответить
0
Anatoly Ivanov

Как обычно выбор между круглым и квадратным сечением дилдо.

Ответить
0
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Читать все 69 комментариев
Сервисы
TJ
Правительство обязало мессенджеры регистрировать пользователей по паспортным данным с марта 2022 года Статьи редакции

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