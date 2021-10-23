Правительство обязало мессенджеры регистрировать пользователей по паспортным данным с марта 2022 года Статьи редакции
Сервисы должны будут запрашивать данные у операторов, а те — предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.
21 октября правительство опубликовало постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. На это обратил внимание Telegram-канал «ЗаТелеком».
Правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать до марта 2028 года. При регистрации мессенджеры будут обязаны запрашивать у пользователя номер телефона. После этого они обязаны будут направить запрос мобильному оператору о владельце данного номера.
В случае успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его.
«ЗаТелеком» предположил, что из-за этого постановления в России заблокируют иностранные мессенджеры, которые откажутся соблюдать правила.
Первый раз в жизни попрошу пояснить за минус.
@Злой Полушубок @sasha supertouch @Vitalii Vorobiov
Вот нахуя вы минусуете комментарий, вам по кайфу быть дезинформированными? Прочтите постановление, там две страницы текста. А без канцелярита — три предложения с нужной информацией. Там не то что о передаче, там даже о самих паспортных данных никакой речи не идет.
Мессенджер должен узнать, есть ли у оператора такой номер телефона, а оператор должен поставить у себя пометку, что номер теперь используется в мессенджере. И все.
На самом деле они просто цепочку получения данных сократили, но ничего принципиально-нового не добавили.
Это постановление пришло на замену постановления 2018 года. Мессенджеры ещё тогда обязали делать запросы к операторам связи на «валидность» телефонного номера.
Просто раньше товарищ майор делал запрос к мессенджеру, тот ему выдавал номер. Дальше шёл запрос по номеру к оператору связи, тот ему выдавал паспортные данные.
Теперь цепочка будет короче: майор будет запрашивать паспортные данные напрямую у мессенджера.
То есть улучшен UX майора =) но система идентификации в целом осталась та же. ред.
в целом довольно бесполезная херня, достать симку на чужие данные это задача ноу проблем, анонимные виртуальные номера другой страны - ноу проблем
использовать другие каналы связи - ноу проблем
кому надо, тот найдет способ не светиться
а все эти меры чисто подписчиков оппозиционных пабликов вылавливать, больше ни для чего не годятся
UPDATE:
Я в изначальном посте бред написал. Паспортные данные в мессенджеры по-прежнему попадать не будут.
В постановлении формулировка, которая вводит в заблуждение:
мессенджер направляет запрос о предоставлении сведений
Я её неправильно прочитал. На самом деле там написано:
мессенджер направляет запрос о предоставлении сведений о наличии или об отсутствии сведений об абоненте
То есть мессенджеры по-прежнему будут лишь "валидировать" номер телефона на существование, но паспортные данные не получат.
Спасибо @Давид Гобронидзе @Семен Смирнов @Денис Пронин за уточнения. ред.
Не надо путать TJ и Т—Ж. Это два разных сайта.
TJ - https://tjournal.ru - проект "Комитета"
Т—Ж - https://journal.tinkoff.ru - проект "Тинькофф"
(простите, аккаунт Тинькофф, если вам пришло упоминание бренда, но чего они путают)
Так и сейчас в мессенджере без номера телефона не зарегиться, по крайней мере в популярных, а оператор узнает паспортные данные при покупке симки. Не вижу особых причин убиваться, в думе просто узаконили то, что было и раньше. Существуют малоизвестные мессенджеры, в которых можно зарегиться без номера телефона. Сомневаюсь, что их блокируют, так как об их существовании товарищи майоры могут просто не знать. Ну, а если будет задача вычислить личность автора сообщения в мессенджере, то у властей есть для этого все возможности и сейчас. Идентификация будет сильно усложнена, если оба участника диалога в мессенджере пользуются абсолютно чистыми девайсами с абсолютно чистыми симками и используют их исключительно для общения в данном мессенджере и только друг с другом. Тогда идентифицировать будет невозможно, но и это не точно.
Сервисы должны будут запрашивать данные у операторов, а те — предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.
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