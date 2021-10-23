Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с марта 2022 года Статьи редакции
Сервисы должны будут запрашивать данные у операторов, а те — предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.
21 октября правительство опубликовало постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. На это обратил внимание Telegram-канал «ЗаТелеком».
Правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать до марта 2028 года. При регистрации мессенджеры будут обязаны запрашивать у пользователя номер телефона. После этого они обязаны будут направить запрос мобильному оператору о владельце данного номера.
В случае успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его.
«ЗаТелеком» предположил, что из-за этого постановления в России заблокируют иностранные мессенджеры, которые откажутся соблюдать правила.
Обновлено в 21:30. Аналогичные правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило ещё в ноябре 2018 года. Новое постановление заменило постановление №1279. TJ изменил заголовок и приносит извинения читателям.
«ЗаТелеком» считает, что предыдущее постановление «не работало от слова абсолютно».
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Первый раз в жизни попрошу пояснить за минус.
@Злой Полушубок @sasha supertouch @Vitalii Vorobiov
Вот нахуя вы минусуете комментарий, вам по кайфу быть дезинформированными? Прочтите постановление, там две страницы текста. А без канцелярита — три предложения с нужной информацией. Там не то что о передаче, там даже о самих паспортных данных никакой речи не идет.
Мессенджер должен узнать, есть ли у оператора такой номер телефона, а оператор должен поставить у себя пометку, что номер теперь используется в мессенджере. И все.
Лучше вообще не обращать внимание на оценки в данном проекте, т.к. они ничего не дают. Можно зарегистрировать тысячи аккаунтов, оставить с каждого из них комментарий под старыми материалами или непопулярными, каждому выдать по одному плюсу и с них манипулировать материалами. Естественно, чтобы это сделать, надо немного растянуть данный процесс, ну и прокси поискать, возможно.
В принципе непонятно наличие данной системы рейтингов тут, поскольку в популярные автоматически публикуются материалы только от редакторов и партнёров, а в комментариях оно в принципе бесполезно.
Могу ошибаться, поскольку глубоко в эту тему не вникал и совсем недавно на проекте, да и ненадолго.
Регистрируете новые аккаунты, с них оставляете комментарии, потом им же самостоятельно ставите по одной оценке на эти комментарии, можно цепочкой, можно хаотично и далее уже с них на вновь появившиеся материалы и комментарии других пользователей ставите пачками плюсы/минусы. Речь о том, что система рейтингов на данном проекте ничего не даёт и ничего не регулирует в принципе, а вся польза vc.ru в информационном плане умещается в паблик Вконтакте, откуда они и вылезли. Тем более редакторы данного ресурса просто репостят новости с других сайтов внося в них небольшие правки, т.е. воруют контент.
Ты читал постановление?
Переведи тогда, как ты понимаешь:
«для получения абонентского номера мессенджер предлагает пользователю совершить действия, позволяющие достоверно установить, что номером указанным в мессенджере при регистрации пользуется владелец»?
Скрин приложил. Первый абзац.
Понятно, что номер мы и так указали, но очевидно, что это первый шаг, который будет иметь следующие
На мой взгляд мы даже номер телефона указывает зря. ред.
Да? А тебя не смущает, что мы при регистрации и так уже давно подтверждает номер телефона описанным тобой способом?
Не лайкаешь себя?)) ты по ходу веришь в полную анонимность в интернете и не понимаешь даже, как на VC посмотреть лайка на комментарии))
Исправлено: посмотрел повнимательнее. Тебя лайкает какой-то другой чел))) рад, что ты находишь сторонников)) ред.
Давай возьмём и прочтём постановление от 27 октября 2018 года пол номером 1279
И что же там будет написано?)
Сюрприз, сюрприз:
«мессенджер осуществляет идентификацию пользователя данного сервиса путём предоставления достоверных сведений об абонентском номере»
Короче, я устал переписывать. Просто вот скрин. Номер телефона у тебя запрашиваются именно по просьбе государство. Это было прописано ещё в постановлении от 2018 года. Скрин прикрепил ниже
Как много можно узнать, если просто начать читать документы. А не писать на VC бред и переживать за дизлайки
Вы аккуратнее про желтизну СМИ. Может и прилететь от товарища майора!))
Сигнал и Джаббер никому не нужен
Сейчас как раз всем резко станет нужен. Паша Борец-За-Анонимность Дуров-то первым интеграцию с ФСБ запилит.
А за что ФБ должны распять в Конгрессе, я, честно говоря, не понял
За интеграцию с ФСБ. К ФБ и так много вопросов вплоть до того, что его нужно разделить. Боюсь на таком фоне ФБ может решить, что и хрен с ним - проще совсем ФБ Мессенджер отключить для русских.
Нельзя просто выдвинуть такое требование и все. Придется блочить все "несогласные" мессенджеры. Плюс блочить все VPNы, "несогласные" блочить "несогласных мессенджеров". Так что ИМХО Вы сильно недооцениваете последствия этой атомной бомбардировки. Capacity DPI фильтровать весь траф, да еще так умно пока не хватит - еще столько охулиардов в это не ввалили. Так что ждите бомбежки по площадям "простыми решениями". По крайней мере поначалу. ред.
Казахстан. Весь ssl трафик идёт через MiTM proxy, и переподписывается своим сертификатом (государственным).
Такая корпоративная сетка размером в государство.
Сертификат уже выперли из доверенных в mozilla, по тем самым MiTM причинам.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan_man-in-the-middle_attack
Можно ещё поискать разговоры в bugzilla для firefox.
Сам то в это веришь? О лояльности?
Я тебе пример приведу так сказать из личного опыта. Я живу в ЮАО Москва, недели 3 назад вышел в магазин за приправами, время было около 22:00, проходя мимо, доебалась компашка из этих самых иностранных граждан, слово за слово, в общем 1 главный из них сказал что Русских как мочил в Украине, так и будет мочить, подставил к горлу ствол, формата береты. Я не из пугливых, уебал этому Россиянину в глаз ключом от квартиры, при этом кастет одев на левую руку, я сам левша. Эти которые стояли Россияни мать их на четаеренки, зассали, хотя я сказал давай 1 на 1 кто не ссыкло.
Разбежались шантропа в итоге прихватил будущего инвалида.
А ты мне про лояльность говоришь?
Может тебе рассказать как девушек в нашем лифте душили и насиловали все эти лояльные???
Или зассышь правду то услышать? И как но мою жену напали все эти лояльные, хорошо жена позвонила и сказала то что поднимается, я в это время на кухне готовил, как услышал на весь подъезд от жены помогите, взял сковородку выбежал и переехал 2их этих самых лояльных которые в лифте к моей жене доебываличь её изнасиловать?
Ты где живёшь то лояльный? ред.
Я чуть старше. Но это не важно.
Как человек, которого несколько раз пытались убить (в том числе толпой), советую комбо — и нож лучше серрейторный, от него дамага больше. Колбасу на закусь, правда, резать неудобно :)
А что бить надо сразу на поражение — это, судя по всему, ты не хуже меня понимаешь
Они кучкуются. Типа свои со своими. Поэтому может сложиться такое впечатление. В 2019 была такая статистика по трудовым мигрантам:
42% - Узбекистан,
21% - Таджикистан,
7% - Украина.
Остальные - меньше.
Вряд ли сейчас что-то принципиально изменилось. (В 2019 году Киргизия уже была 5 лет членом ЕАЭС) ред.
На самом деле они просто цепочку получения данных сократили, но ничего принципиально-нового не добавили.
Это постановление пришло на замену постановления 2018 года. Мессенджеры ещё тогда обязали делать запросы к операторам связи на «валидность» телефонного номера.
Просто раньше товарищ майор делал запрос к мессенджеру, тот ему выдавал номер. Дальше шёл запрос по номеру к оператору связи, тот ему выдавал паспортные данные.
Теперь цепочка будет короче: майор будет запрашивать паспортные данные напрямую у мессенджера.
То есть улучшен UX майора =) но система идентификации в целом осталась та же. ред.
UPDATE:
Я в изначальном посте бред написал. Паспортные данные в мессенджеры по-прежнему попадать не будут.
В постановлении формулировка, которая вводит в заблуждение:
мессенджер направляет запрос о предоставлении сведений
Я её неправильно прочитал. На самом деле там написано:
мессенджер направляет запрос о предоставлении сведений о наличии или об отсутствии сведений об абоненте
То есть мессенджеры по-прежнему будут лишь "валидировать" номер телефона на существование, но паспортные данные не получат.
Спасибо @Давид Гобронидзе @Семен Смирнов @Денис Пронин за уточнения. ред.
в целом довольно бесполезная херня, достать симку на чужие данные это задача ноу проблем, анонимные виртуальные номера другой страны - ноу проблем
использовать другие каналы связи - ноу проблем
кому надо, тот найдет способ не светиться
а все эти меры чисто подписчиков оппозиционных пабликов вылавливать, больше ни для чего не годятся