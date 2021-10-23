Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":7297,"title":"\u0417\u0430\u043a\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0435\u0447\u0435\u0440\u0438\u043d\u043a\u0443 vc.ru. \u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c, \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=7297&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/300923-proveli-vecherinku-vc-ru-i-sdelali-ofis-uyutney-s-pomoshchyu-novogo-servisa-ot-ozon&placeBit=1&hash=1786c9dcf11a3b054c8e53004e27074664313ed4055e24064ede059ebc186db8","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
TJ

Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с марта 2022 года Статьи редакции

Сервисы должны будут запрашивать данные у операторов, а те — предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.

308 308 комментариев
30 728 просмотров

21 октября правительство опубликовало постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. На это обратил внимание Telegram-канал «ЗаТелеком».

Правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать до марта 2028 года. При регистрации мессенджеры будут обязаны запрашивать у пользователя номер телефона. После этого они обязаны будут направить запрос мобильному оператору о владельце данного номера.

В случае успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его.

«ЗаТелеком» предположил, что из-за этого постановления в России заблокируют иностранные мессенджеры, которые откажутся соблюдать правила.

Обновлено в 21:30. Аналогичные правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило ещё в ноябре 2018 года. Новое постановление заменило постановление №1279. TJ изменил заголовок и приносит извинения читателям.

«ЗаТелеком» считает, что предыдущее постановление «не работало от слова абсолютно».

Если ПП-1801 начнет применять российский разработчик мессенджеров, то он себе копает ямку в расходах: кто-то же должен эту хрень програмировать-менеджерить, не так ли? Операторы связи также не станут давать интерфейсы мессенджерам бесплатно.

Для мессенджера, который имплементирует ПП-1801 и публично об этом заявит, это будет началом конца. Сам факт того, что мессенджер знает паспорт юзера и может сопоставить в поиске конкретное ФИО и сообщение уже означает, что переписка по такому мессенджеру — опасна. В принципе. Даже если мессенджер мамой клянётся в сквозном шифровании. Если есть возможность идентификации автора сообщений — сразу удаляйте это.

Михаил Климарев
автор Telegram-канала «ЗаТелеком»

#новость

308 308 комментариев
3
94
{ "author_name": "TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 308, "likes": 94, "favorites": 28, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 309391, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 23 Oct 2021 11:16:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
308 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Театральный цветок
Ответить
257
Vladislav Yachmenev

Ожидаю вскоре новый опрос в стиле:

Что лучше?
1. Регистрация пользователей мессенджеров по паспортным данным
2. Полное прекращение работы Telegram в России

Ответить
156
Федман Кассад

3. Полное прекращение России

Ответить
93
Беспилотник

зассал лайк ставить, просто погладил

Ответить
18
Alexandre Svergoun

Всё чаще и чаще вижу такой комментарий. Пора разработчикам добавить новую фичу "зашифрованный лайк".

Ответить
7
Денис Демидов

Анонимный лайк

Ответить
3
Д Хб

Сервис nft-лайков.

Ответить
2
Федман Кассад

Не ссы, за тебя депортируюсь

Ответить
0

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Random Russian

А Россия то здесь при чем?

Ответить
0
Товарищ

Да уже все равно). Телега и так уже дырявое ведро, как ВК. На второе Павлик не согласится.

Ответить
–2
Для закладок

Надеюсь второе, лучше через тор заходить, нежели сливать данные.

Ответить
4
Andrey Zykov

Думаю, что нынешняя регистрация по телефону - это уже слив всех данных, ведь симки выдают по паспорту.

Ответить
2
Куприян Ермаков

Симку можно на бомжа зарегать, а потом бомжа больше никогда не видеть, а теперь придётся карманного бомжа держать при себе

Ответить
1
Louis Cyphre
Ответить
65
Юный череп

Закручиваем

Ответить
5
Righteous Hippie

Signal их сразу в пешее эротическое пошлёт. К тому же в России им не так много людей пользуются, так что про него скорее всего даже не вспомнят

Ответить
0
Алексей Королёв

Эээх, было бы пердато, если бы они крутили их примерно так

Ответить
5
Александр Антипов

Примерно так всё и выглядит, причём подтягивают гайку не по дням, а по часам.

Ответить
3
ИгорьOK

Ммммм....
Типа.... создаёшь мессенджер и операторы обязаны тебе паспортные данные выдавать по номеру телефона?

Ответить
109
Садовый меч

Нет, паспортные данные мессенджеру не передают. Просто очередной желтый заголовок от тжшников. ред.

Ответить
36
Садовый меч

Первый раз в жизни попрошу пояснить за минус.

@Злой Полушубок @sasha supertouch @Vitalii Vorobiov

Вот нахуя вы минусуете комментарий, вам по кайфу быть дезинформированными? Прочтите постановление, там две страницы текста. А без канцелярита — три предложения с нужной информацией. Там не то что о передаче, там даже о самих паспортных данных никакой речи не идет.

Мессенджер должен узнать, есть ли у оператора такой номер телефона, а оператор должен поставить у себя пометку, что номер теперь используется в мессенджере. И все.

Ответить
103
One Harm

Лучше вообще не обращать внимание на оценки в данном проекте, т.к. они ничего не дают. Можно зарегистрировать тысячи аккаунтов, оставить с каждого из них комментарий под старыми материалами или непопулярными, каждому выдать по одному плюсу и с них манипулировать материалами. Естественно, чтобы это сделать, надо немного растянуть данный процесс, ну и прокси поискать, возможно.
В принципе непонятно наличие данной системы рейтингов тут, поскольку в популярные автоматически публикуются материалы только от редакторов и партнёров, а в комментариях оно в принципе бесполезно.
Могу ошибаться, поскольку глубоко в эту тему не вникал и совсем недавно на проекте, да и ненадолго.

Ответить
10
енот

оставить с каждого из них комментарий под старыми материалами или непопулярными, каждому выдать по одному плюсу

Возможности проголосовать (плюс или минус) за материалы и комментарии, опубликованные раньше даты регистрации аккаунта, нет.

Ответить
5
One Harm

Регистрируете новые аккаунты, с них оставляете комментарии, потом им же самостоятельно ставите по одной оценке на эти комментарии, можно цепочкой, можно хаотично и далее уже с них на вновь появившиеся материалы и комментарии других пользователей ставите пачками плюсы/минусы. Речь о том, что система рейтингов на данном проекте ничего не даёт и ничего не регулирует в принципе, а вся польза vc.ru в информационном плане умещается в паблик Вконтакте, откуда они и вылезли. Тем более редакторы данного ресурса просто репостят новости с других сайтов внося в них небольшие правки, т.е. воруют контент.

Ответить
3
MrMike3112 .

Вот сейчас как скажут, что аккаунты на VC тоже по паспорту и одна штука в руки (ветеранам диванных войн и другим льготным категориям можно два аккаунта).

Ответить
2
Vitalii Vorobiov

Ну скинул бы три эти строчки, тогда бы не заминусовали

Ответить
–9
Садовый меч

Паспортные данные мессенджеру не передают.

Вот эта строчка.

И я спрашиваю, нахуя ее минусовать.

Ответить
13
Григорий Цыганков

Ты читал постановление?
Переведи тогда, как ты понимаешь:

«для получения абонентского номера мессенджер предлагает пользователю совершить действия, позволяющие достоверно установить, что номером указанным в мессенджере при регистрации пользуется владелец»?

Скрин приложил. Первый абзац.

Понятно, что номер мы и так указали, но очевидно, что это первый шаг, который будет иметь следующие

На мой взгляд мы даже номер телефона указывает зря. ред.

Ответить
3
Садовый меч

Переведи тогда, как ты понимаешь: «для получения абонентского номера мессенджер предлагает пользователю совершить действия, позволяющие достоверно установить, что номером указанным в мессенджере при регистрации пользуется владелец»?

Речь о подтверждающих смс или звонках.

Ответить
8
Григорий Цыганков

Типа «это мой номер, мамой клянусь»?

П.с. Классно ты сам себя лайкаешь)) Ниииколай Соболев?))

Ответить
–3
Садовый меч

Типа ввел код из смс и доказал, что "сообщенный абонентский номер при регистрации в сервисе обмена мгновенными сообщениями используется пользователем".

Я себя не лайкаю.

Ответить
4
Григорий Цыганков

Да? А тебя не смущает, что мы при регистрации и так уже давно подтверждает номер телефона описанным тобой способом?

Не лайкаешь себя?)) ты по ходу веришь в полную анонимность в интернете и не понимаешь даже, как на VC посмотреть лайка на комментарии))

Исправлено: посмотрел повнимательнее. Тебя лайкает какой-то другой чел))) рад, что ты находишь сторонников)) ред.

Ответить
–5
Садовый меч

мы при регистрации и так уже давно подтверждает номер телефона

Вот именно. Просто в документе это объявлено обязательной процедурой.

Ответить
3
Григорий Цыганков

ТО что тебя лайкают - это демонстрация того, что люди поддержат любое мнение, которое идёт вразрез с мнением общества. Это такая реакция на происходящее в стране. Люди понимают, что ими манипулировать пытаются с обеих сторон. Но даже понимание манипуляции не побеждает их лень. Увы

Ответить
2
Григорий Цыганков

Давай возьмём и прочтём постановление от 27 октября 2018 года пол номером 1279
И что же там будет написано?)

Сюрприз, сюрприз:
«мессенджер осуществляет идентификацию пользователя данного сервиса путём предоставления достоверных сведений об абонентском номере»

Короче, я устал переписывать. Просто вот скрин. Номер телефона у тебя запрашиваются именно по просьбе государство. Это было прописано ещё в постановлении от 2018 года. Скрин прикрепил ниже

Как много можно узнать, если просто начать читать документы. А не писать на VC бред и переживать за дизлайки

Ответить
1
Садовый меч

Что ты доказать пытаешься, я не понимаю?

Номер телефона у тебя запрашиваются именно по просьбе государство

И что?

Ответить
1
Григорий Цыганков

Да забей) просто кайфуй)))

Ответить
0
Садовый меч

И тебе не болеть

Ответить
0
Constantine Bondaletov

Поясню за минус: паспортные данные по звонку будут предоставлены кому угодно и слиты кому угодно. Смысла в пометках кроме как слива личных данных нет. Вам в глаза это самое, а вам все божая роса

че за люди а

Ответить
–2
Садовый меч

Да кто эти ваши "паспортные данные"? Они как были у операторов, так и остались. И по звонку они как предоставлялись, так и предоставляются, если вам так угодно думать.

Ответить
6

Комментарий удален

Alexandr Leibowitz

Спасибо за пояснение, потому что первая реакция от прочтения заголовка: "Ну всё, пиздец".
А тжшники это скам рунета, это их типичное поведение. Раньше были битарды, теперь тжшники, новое поколение.

Ответить
2
Fred Han

Что ещё за тжшники?

Ответить
0
Денис Мамаев

Геи-гопники

Ответить
7
Fred Han

Звучит так словно вы не толераст🙄

Ответить
–1
Dmitrii Luckyenko

Навальнята и хейтеры России НИКОГДА не читают дальше заголовков. Пора бы уже знать это)

Ответить
0
Светлана Завацкая

Лишний раз убеждаюсь в том что люди не умеют читать и понимать как на самом деле все работает. Всё надуманно, по заголовкам судят.

Ответить
1
Василий

Да вообще можно забить на минусы, плюсы тут все предельно просто. Пишешь тупой коммент чебурнет, гайки, рашка, интернет не нужон собираешь плюсы. И метать тут бисер и огорчаться на минусы от людей, которые тупости ставят плюсы странно

Ответить
1
Товарищ

Баллы или кэшбек VC что ли копишь, поясни? Где-нибудь учитываются плюсы и минусы?

Ответить
0
Philip Poteryahin

Вы аккуратнее про желтизну СМИ. Может и прилететь от товарища майора!))

Мессенджеры по паспорту: опубликовано…
Российское правительство утвердило правила, согласно которым уже в следующем году "организаторы…
www.vesti.ru
Ответить
0
Viktor Mann

ты слишком нервный, биджё

Ответить
4
John Doe

это не слишком большое утешение. например кто в джаббере или в сигнале будет писать код и поддерживать сервак для обмена данных специально с россией? да и не факт, что какой-нибудь ФБ согласится на это - их распнут в Конгрессе. так что скорее всего "стрельба по площадям" блокировками.

Ответить
1
Садовый меч

Сигнал и Джаббер никому не нужен, поэтому его это все не коснется, я думаю.

А за что ФБ должны распять в Конгрессе, я, честно говоря, не понял.

Ответить
4
John Doe

Сигнал и Джаббер никому не нужен

Сейчас как раз всем резко станет нужен. Паша Борец-За-Анонимность Дуров-то первым интеграцию с ФСБ запилит.
А за что ФБ должны распять в Конгрессе, я, честно говоря, не понял

За интеграцию с ФСБ. К ФБ и так много вопросов вплоть до того, что его нужно разделить. Боюсь на таком фоне ФБ может решить, что и хрен с ним - проще совсем ФБ Мессенджер отключить для русских.

Ответить
1
Садовый меч

Мне кажется, вы излишне драматизируете. Интеграции с ФСБ какие-то.

Ответить
3
John Doe

Эммм... А Вы полагаете это операторы что ли требовали идентификации абонентов в мессенджерах? Или может сами мессенджеры рвались передавать MSISDN в СОРМ? :)))) ред.

Ответить
2
Садовый меч

Я к тому, что это плюс-минус обычное требование локальных властей. "Интеграция с ФСБ" звучит слишком нервно.

Ответить
3
John Doe

Нельзя просто выдвинуть такое требование и все. Придется блочить все "несогласные" мессенджеры. Плюс блочить все VPNы, "несогласные" блочить "несогласных мессенджеров". Так что ИМХО Вы сильно недооцениваете последствия этой атомной бомбардировки. Capacity DPI фильтровать весь траф, да еще так умно пока не хватит - еще столько охулиардов в это не ввалили. Так что ждите бомбежки по площадям "простыми решениями". По крайней мере поначалу. ред.

Ответить
0
Николай Замотаев

Ну и да - сложных решений и не предвидится на тех объёмах трафика, что ходит по рунету (ну не умеют и не могут уметь ловить DPI что-то сложнее, чем - "вот эта последовательность байт, короткая", на многогигабитных скоростях.

Ответить
1
John Doe

Хуже всего, что такая прекрасная стратегия будет постепенно обосабливать Россию от остального мира с точки зрения скиллов ИТшников. Ну типа если ты всю жизнь ел макароны ложкой, то в сообществе едаков макарон вилкой твои скиллы уже не будут котироваться.

Ответить
1
Николай Замотаев

Ну требование блочить все VPN-ы, которые публичные (неограниченному кругу лиц) и которые не блокируют по спискам роскомпозора уже есть, так что никаких проблем вообще, кроме как с политической волей.

Ответить
0
John Doe

Это не требование - их заблочили. Самое забавное, что заблочили для всех, кроме тех "кому надо" :) Так что если Вы имеете счастье работать среди тех, "кому надо", но "заблоченные" VPNы у Вас будут вполне работоспособны :)

Ответить
0
Николай Замотаев

Хм, никогда не видел проблем с доступом к запрещёнке?! (Не то чтобы особенно надо, но когда что-то подпадало случайно - методы обхода всегда работали).

Ответить
0
John Doe

А можете назвать страны где еще такое требование существует? :)

Ответить
0
Николай Замотаев

Казахстан. Весь ssl трафик идёт через MiTM proxy, и переподписывается своим сертификатом (государственным).
Такая корпоративная сетка размером в государство.
Сертификат уже выперли из доверенных в mozilla, по тем самым MiTM причинам.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan_man-in-the-middle_attack

Можно ещё поискать разговоры в bugzilla для firefox.

Kazakhstan man-in-the-middle attack
In 2015, the government of Kazakhstan created a root certificate which could have enabled a…
en.wikipedia.org
Ответить
0
John Doe

Вроде ж отползли, нет? Попытались, но не смогли.

Ответить
0
Николай Замотаев

Уже 2 (или 3) "подхода к снаряду" - я бы не называл "отползли".

Тут скорее будут ещё заходы.

Ответить
0
John Doe

То, что будут пытаться - это понятно. Но факт, что не работает.

Ответить
0
Righteous Hippie

Не получится, иначе в Казахстане окирпичатся все гаджеты разом. Правительство Казахстана не имеет контроля над Android и iOS, туда внедрить сертификат не выйдет. А почти все приложения сейчас используют проверку сертификата SSL pinning, так что этот MiTM не осуществить

Ответить
0
Николай Замотаев

Вы уверены, что их это волнует?

Ответить
0
Sergei Timofeyev

А доступ к БКИ дадут?

Ответить
3
Семен Смирнов

Обязаны дать запрос, которым можно проверять, есть ли номер в базе
Причём необходимость каждый день перепроверять, не поменялось ли что то, ляжет и на сервер мессенджера тоже

Сами данные понятно не передаются

Ответить
3
добрая букашка

а дворцы по паспортным данным када регистрировать будем?

Ответить
77
John Doe

Для владельцев дворцов у Росреестра есть специальная функция - регистрация вот на эти паспортные данные

Ответить
42
добрая букашка

давай минусуй ред.

Ответить
–7
Gleb Tyutikov

Я уже жду, когда официально ГД, Правительство и т.д. введут в критерии идеального россиянина и соответствие им:
1. Осознание курса страны;
2. Осознание свое приверженности идеалам Партии;
3. Осознание внутренних и внешних врагов.
4. Вера в светлое будущее и попадание в Рай.

Ответить
77
Михаил Макаров

Зачем так все усложнять? Вроде как говорят ещё +300 000 таджиков завозить собрались. Для них такая тема работать не будет. Плюс получат Россиянинов.

Ответить
0
роман долгополов

МВД планирует обязать иностранных граждан подписывать «соглашение о лояльности» при вьезде в Россию....

Ответить
6
Михаил Макаров

Сам то в это веришь? О лояльности?

Я тебе пример приведу так сказать из личного опыта. Я живу в ЮАО Москва, недели 3 назад вышел в магазин за приправами, время было около 22:00, проходя мимо, доебалась компашка из этих самых иностранных граждан, слово за слово, в общем 1 главный из них сказал что Русских как мочил в Украине, так и будет мочить, подставил к горлу ствол, формата береты. Я не из пугливых, уебал этому Россиянину в глаз ключом от квартиры, при этом кастет одев на левую руку, я сам левша. Эти которые стояли Россияни мать их на четаеренки, зассали, хотя я сказал давай 1 на 1 кто не ссыкло.

Разбежались шантропа в итоге прихватил будущего инвалида.

А ты мне про лояльность говоришь?

Может тебе рассказать как девушек в нашем лифте душили и насиловали все эти лояльные???

Или зассышь правду то услышать? И как но мою жену напали все эти лояльные, хорошо жена позвонила и сказала то что поднимается, я в это время на кухне готовил, как услышал на весь подъезд от жены помогите, взял сковородку выбежал и переехал 2их этих самых лояльных которые в лифте к моей жене доебываличь её изнасиловать?

Ты где живёшь то лояльный? ред.

Ответить
5
ManAtArms

а точно ЮАО Москвы, а не ЮАР?

Ответить
6
Михаил Макаров

А ты точно не бот холуйский?

Ответить
0
Михаил Макаров

Ты сам то откуда Вась родом?

Ответить
0
ManAtArms

на Новослободке живу

Ответить
0
Михаил Макаров

Красава, я родам из Цао, вырос там, переехал в ЮАо, в ваших районах бывал.

Ответить
0
Нариман Халилов

А с береттой что случилось? То есть как то так получилось что на тебя напало 4 человека один с пистолетом, а ты геройски обезоружил одного и 3 разбежались? А что с тем челом которого ты задержал?

Ответить
0
Giant Schlong

Для такого решительного парня ты, по ходу, как-то слабовато вооружён. Рекомендую комбо нож-баллон

Ответить
2
Михаил Макаров

Спасибо в армии служил

Ответить
0
Giant Schlong

Аналогично. Ещё в поножовщинах бывал неоднократно

Ответить
0
Михаил Макаров

Молодца, кто родом из 80-х годов и кому под сороковку не прошёл это?

Ответить
0
Лукас Лойс

Давайте испорчу вашу чудесную выборку. Я не прошел через поножовщину.

Ответить
7
Михаил Макаров

Молодца, ставлю лайк, сам хожу без ножа, но с кастетом подаренный ещё дедом моим, который всю войну прошёл от си до си. И который обучил меня как им пользоваться правильно в нестандартных ситлуациях.

И кто там говорит, что 1 в поле не воин, нахуй сразу все эти слова. ред.

Ответить
0
Giant Schlong

Я чуть старше. Но это не важно.

Как человек, которого несколько раз пытались убить (в том числе толпой), советую комбо — и нож лучше серрейторный, от него дамага больше. Колбасу на закусь, правда, резать неудобно :)

А что бить надо сразу на поражение — это, судя по всему, ты не хуже меня понимаешь

Ответить
2
Михаил Макаров

Это точно

Ответить
0
Александр Привалов

нож-баллон

Это как пистолет-нож?

Ответить
0
Giant Schlong

Ваучки... Вот это девайс...

Не, лучше раздельно, мне кажется

Ответить
0
Сергей S.L.

В штыковую ходить?

Ответить
0
Александр Привалов

По настроению можно

Ответить
0
Сергей S.L.

Южный гадюшник, конечно.. хуже только ювао. Держись там, на севере они не такие борзые

Ответить
0
Олег Саенов

во первых столько свободных и работоспособных таджиков просто нету в Таджикистане, а во вторых они в Россию не поедут, они ж не дураки уже за копье работать.

Ответить
1
John Doe

а тогда кто все эти плохо говорящие по русски люди?

Ответить
10
Alex S.

Большинство гастарбайтеров у нас из Узбекистана. Узбекистан - большая страна (по населению). 34 миллиона. Еще из Киргизии едут. Но там население небольшое - 6,5 млн. Ну и Таджикистан - 10 млн.

Ответить
1
John Doe

Нет, Кыргызия. Они в ЕАЭС - их оформлять проще.

Ответить
0
Alex S.

Я говорю по статистике МВД. Больше всего гастарбайтеров из Узбекистана. Это факт.

Ответить
1
John Doe

Возможно. Я общую картинку не смотрел. Это из опыта одной gastarbeiter-intensive отрасли.

Ответить
0
Alex S.

Они кучкуются. Типа свои со своими. Поэтому может сложиться такое впечатление. В 2019 была такая статистика по трудовым мигрантам:
42% - Узбекистан,
21% - Таджикистан,
7% - Украина.
Остальные - меньше.
Вряд ли сейчас что-то принципиально изменилось. (В 2019 году Киргизия уже была 5 лет членом ЕАЭС) ред.

Ответить
1
John Doe

Спасибо, буду знать!
Они кучкуются. Типа свои со своими.

Это да, у нас такое было. Придет одна, "потестирует" работодателя - как к персоналу относится, не обманывает ли с зарплатой, - и через какое-то время все ее деревня приходит наниматься.

Ответить
0
Giant Schlong

Всё так. В СССР узбеки были третьим по численности народом после русских и украинцев

Ответить
0
Alex S.

.

Ответить
–1
Random Russian

Гастерам уже платят больше, чем местным, але

Ответить
1
Михаил Макаров

Ой Олежка Олежка, все там есть в этом гадюшнике. Ты на белый свет только родился и сразу выросли крылья?

Ответить
0
Alex S.

Там не только Таджикистан, там еще и Узбекистан. А вот там народа полно. И кстати гастарбайтеров у нас больше всего как раз из Узбекистана

Ответить
0
Ivan Zamorev

Достаточно осознание ответственности за семью и банального патриотизма

Ответить
0
Pavel Ivanov

На самом деле они просто цепочку получения данных сократили, но ничего принципиально-нового не добавили.

Это постановление пришло на замену постановления 2018 года. Мессенджеры ещё тогда обязали делать запросы к операторам связи на «валидность» телефонного номера.

Просто раньше товарищ майор делал запрос к мессенджеру, тот ему выдавал номер. Дальше шёл запрос по номеру к оператору связи, тот ему выдавал паспортные данные.

Теперь цепочка будет короче: майор будет запрашивать паспортные данные напрямую у мессенджера.

То есть улучшен UX майора =) но система идентификации в целом осталась та же. ред.

Ответить
22
Pavel Ivanov

UPDATE:

Я в изначальном посте бред написал. Паспортные данные в мессенджеры по-прежнему попадать не будут.

В постановлении формулировка, которая вводит в заблуждение:
мессенджер направляет запрос о предоставлении сведений

Я её неправильно прочитал. На самом деле там написано:
мессенджер направляет запрос о предоставлении сведений о наличии или об отсутствии сведений об абоненте

То есть мессенджеры по-прежнему будут лишь "валидировать" номер телефона на существование, но паспортные данные не получат.

Спасибо @Давид Гобронидзе @Семен Смирнов @Денис Пронин за уточнения. ред.

Ответить
13
Ivan Zamorev

Запрос о сведениях о наличии сведений.. Звучит на бюрократском))

Ответить
0
Mikhail Che

в целом довольно бесполезная херня, достать симку на чужие данные это задача ноу проблем, анонимные виртуальные номера другой страны - ноу проблем
использовать другие каналы связи - ноу проблем
кому надо, тот найдет способ не светиться
а все эти меры чисто подписчиков оппозиционных пабликов вылавливать, больше ни для чего не годятся

Ответить
12
Player Killer

+1 хочешь, что-то стремное написать? Купи левую симку и пиши. Остальные бояцца дальше.

Ответить
0
Семен Смирнов

Мессенджер никак не сможет получить паспортные данные

Ответить
4
Денис Пронин

"В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его."

Вот этот момент ещё добавился

Ответить
1
Artem Kravchenko

А это, кстати, вообще какой-то смысл имеет? Разве серые симки не по серым паспортам сделаны? Ну идентифицирует юзера мессенджер как Улумбека Фархатова, ну и что? Идентифицировал же.

Ответить
0
Подводной бас

Долбоебы, которые придумывают законы и постановления, в принципе не способны в здравый смысл. Они настолько оторваны от реальности, что просто пздц. А все потому, что их эти все законы вообще никак не касаются. Ну и плюс они умеют только запрещать, ограничивать и т.д.

Ответить
11

Комментарий удален

Комментарий удален

Andry

Они так создают новую реальность)

Ответить
–1
Pavel Ivanov

Ну, там итак был пункт 7 про повторную идентификацию. А при повторной идентификации отключали от мессенджера при неполучении данных. Просто сформулировали попроще этот момент.

Ответить
0
Денис Пронин

Как я понимаю, раньше нужен был запрос тов. майора, чтобы отключили человека от мессенджера, а сейчас не нужен будет, мессенджер сам отключит.

Ответить
1
Александр А.

Операторы связи будут легко вываливать данные для мессенджеров по расторгаемым договорам?

Ответить
0
Садовый меч

Теперь цепочка будет короче: майор будет запрашивать паспортные данные напрямую у мессенджера.

Наоборот, напрямую у оператора. На стороне оператора у каждого абонента будут прописаны мессенджеры, которыми он пользуется.

Ответить
2
Alex Shevchenko

О -Оптимизация 👍😁

Ответить
0
Позитивный велосипед

Закрутим - ка...

Ответить
19
Юный череп

Был в неё влюблён

Ответить
6
Алексей Королёв

Друг просит фулл

Ответить
1
Giant Schlong
Ответить
5
Алексей Королёв

Друг передал спасибо)

Ответить
1
Giant Schlong

Рад помочь :)

Ответить
0
Alexander Polozov

У Гайки же в друзьях Винтик и Шпунтик!!

Ответить
0
Позитивный велосипед

Такие картинки здесь выкладывать нельзя...

Ответить
2
Максим Абдрахманов

Походу началась активная подготовка к 2024. Только нафига? По-моему уже ни у кого не осталось иллюзий по поводу честности выборов в РФ. В этом цирке больше нет желания участвовать, пусть Вовчик рисует себе сразу победу и 146%, при явке в 20% )))

Ответить
17
Бурный цветок

Максик, как думаешь Цукербергович, когда начал подготовку к 2020, и сколько себе нарисовал Дядя Джо?

Ответить
0
Сергей S.L.

Лёхе денег занёс? А то никаких честных выборов

Ответить
–3
Дмитрий Козин

Вовчик, конечно Вовчик, но он вроде не дурак. Мне кажется, он должен сообразить, что хватит. Все же постарел...

Ответить
0
Артур Максимов