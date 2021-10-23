Платформа отказалась от части психологов и предложила клиентам сменить специалиста — из-за этого, в первую очередь, пострадают клиенты, уверены критики.

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Сервис онлайн-подбора психологов Zigmund.Online в одностороннем порядке отказался от работы с частью специалистов, сотрудничающих с платформой, объяснив это их неэффективностью. Об этом 18 октября рассказала в Facebook психолог Дарья Федосеева, которая не сотрудничает с сервисом и узнала о ситуации от коллег.

Как следует из поста, Zigmund.Online провёл исследование об «эффективности» каждого специалиста: тех, у которых больше 75% клиентов уходят после первых встреч, кто имеет много негативных отзывов от клиентов, нарушает этику и правила сервиса — «увольняют».

Тех, кто получил письмо от сервиса, удалили из рабочего чата, рассказала Федосеевой её коллега. Их клиентам разослали сообщения, что прежний терапевт был «неэффективен», и им дадут нового. При этом компания предлагает «не самые выгодные условия при довольно серьёзных требованиях» — терапевт получает 1500 рублей, добавила коллега.

Представьте, что вы работаете год с терапевтом, которого вам рекомендует сервис. Потом внезапно всю работу обесценивают одним письмом и просто назначают нового. Стоит ли говорить, что это вызвало возмущение у многих оставшихся терапевтов и поставило их перед выбором: работать и дальше на не слишком выгодных для себя условиях с агрегатором, который настолько пренебрегает интересами клиентов и грубо прерывает процесс терапии, или уйти, но оставить клиентов. Дарья Федосеева

Федосеева отмечает, что KPI ввели постфактум, а сами терапевты, с их слов, не знали, что ведётся какая-то статистика и какие требования у сервиса. Об этом же написала одна из терапевток в комментариях к посту.

В комментариях к посту Федосеева также приложила копии писем для терапевтов и их клиентов. В них сервис просит психологов прекратить работу со всеми клиентами в течение десяти дней и передать их платформе, самим клиентам предложат завершающую сессию с прежним специалистом и дадут выбрать нового.

При этом если терпавет «попытается увести клиентов для занятий в обход сервиса, компания может оштрафовать его. Запрет действует после расторжения договора с сервисом в течение трёх лет и распространяется на клиентов, с которыми терапевт занимался ранее. По словам Федосеевой, психологи до сих пор получают «письма счастья», а также угрозы судом за разглашение информации.

Что ответили в Zigmund.Online

Сервис работает над качеством своих услуг и поэтому решил прекратить сотрудничество с некоторыми специалистами, подтвердил 20 октября основатель компании Даниил Чаус в ответном посте.

По его словам, работу прекращают с теми, кто не может «продолжать оказывать качественную услугу клиентам». На 20 октября компания рассталась с 64 специалистами, показатели которых «сильно отклоняются от показателей коллег».

За время работы мы приняли десятки тысяч клиентов, провели сотни тысяч сессий психотерапии, а в нашей базе больше 600 отобранных специалистов. Мы считаем и анализируем статистику, предлагаем в базе знаний лучшие практики о том, как эффективно выстраивать контакт с клиентом. […] Мы прекращаем сотрудничество с частью психологов, с которыми не можем продолжать оказывать качественную услугу клиентам. Это для нас болезненно, но необходимо, чтобы успешно развивать психотерапию в России.

Даниил Чаус основатель Zigmund.Online

Чаус пояснил, что:

Большинство клиентов уходят от этих специалистов на первых трёх сессиях, в среднем почти 8 из 10 клиентов (это около 5000 человек за рассматриваемый период).

Среди этой части психологов нарушения правил сервиса, негативные отзывы клиентов и этические дилеммы встречаются чаще, чем у их коллег.



Сервис использует «довольно низкий критерий для прекращения сотрудничества», который касается умения терапевта удержать контакт на первых сессиях, добавил основатель. При этом есть две возможные причины, почему статистика таких специалистов отклоняется от нормы: неумение выстроить контакт или нарушение этики и юридических договорённостей — занятия в обход платформы.

Основатель добавил, что у всех есть клиенты, которые отказываются от услуг сервиса после нескольких сессий, и компания это учитывает при оценке работы специалиста. Чаус отметил, что некоторые терапевты после писем «в конструктивной форме» обосновали, почему нужно лично продолжить занятия с клиентом. Часть клиентов также обращается с просьбой продолжить занятия с конкретным специалистом — тогда сервис идёт навстречу.

«Вынесение деталей внутренней работы сервиса вовне, в нарушение условий договора, само по себе вызывает сомнения в этичности, зрелости и уровне ответственности психотерапевта за свою работу и только подтверждает наше решение», — добавил Чаус.

Как отреагировали пользователи

На сайтах отзывов некоторые клиенты Zigmund.Online возмутились, что сервис в одностороннем порядке предложил им поменять своего специалиста. Они указывают, что специалист им нравился, а платформа ни разу не спрашивала обратную связь.

Другие пользователи обращают внимание, что эффективность терапевтов нельзя измерять так же, как, например, курьеров, а вмешиваться в процесс терапии и запрещать работать с клиентами напрямую недопустимо. Критерий, по которому определённый процент пришедших должен остаться в терапии, — маркетинг и к качеству работы психолога не имеет отношения, а страдают в первую очередь клиенты.

Часть пользователей и психологов поддержала Zigmund.Online и его основателя. Они отметили, что «планку качества» постоянно придётся повышать, пока рынок психотерапии не регулируется, а такие «увольнения» и негатив неизбежны.