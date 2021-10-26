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Nazigul Jusupova

Uber запустил в Париже доставку продуктов за 15 минут Статьи редакции

Компания будет конкурировать с «Яндексом», Getir, Gorillas и другими.

  • Компания сотрудничает с французской сетью супермаркетов Carrefour. Услуга по доставке продуктов Carrefour Sprint доступна в приложении Uber Eats с 26 октября, пишет CNBC.
  • В Uber считают, что партнёрство с Carrefour позволит пользователям заказывать почти 2000 предметов первой необходимости, включая фрукты и овощи, чистящие средства.
  • Партнёры будут использовать для хранения продуктов и сборки заказов сеть из девяти дарксторов. Управлять ими будет французский стартап Cajoo. Carrefour начала сотрудничать с Cajoo в 2021 году, чтобы улучшить собственную службу экспресс-доставки.
  • В Париже Uber будет конкурировать с турецкой Getir, немецкой Gorillas, британским стартапом Zapp и «Яндексом». В ближайшие недели Uber планирует запустить услугу в других городах Франции, включая Лион, Бордо и Тулузу.
  • «Яндекс.Лавка» начала работать в Париже в августе под международным брендом Yango Deli.

#новости #uber

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6 комментариев
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Andrey Yukin

Франшиза Самоката !? ))) наконец то, цивилизация и в Европу приходит, так гляди и ведьм на кострах жечь перестанут 😀🤦‍♂️

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4
Клемент Бурдин

Я в этом году в Хорватии видел, как желтые сумки разъезжают. Доставка из ресторанов. Приложение называется Glovo, которое внутри наполовину русифицированное. Я сперва решил, что кто-то из наших умельцев замутил, но потом оказалось, что оно зарегистрировано ещё в 2016 году было. Это была моя первая встреча с доставкой в Европе (хотя Хорватия это недоевропа скорее), что конечно же удивило)

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1
Женя Хо

В пределах МКАД-а, надеюсь?

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1
ANIME DROT

Люди настолько обленились, что им теперь продукты на дом надо доставлять..

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–3
Клемент Бурдин

А ещё земля плоская и коронавируса не существует, это просто напросто над городами распыляют химикат, который сжигает легкие.

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0
Клемент Бурдин

15 minutes et uber est déjà là)

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0
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