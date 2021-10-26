Итоги RubyRussia 2021: онлайн и максимум участников

Evrone проводит RubyRussia уже 12 лет подряд, и в 2021 году конференция во второй раз прошла онлайн. Несмотря на это, она стала самой крупной за всю историю, мы получили 1576 регистраций, это абсолютный рекорд. Спасибо, что были с нами!