«Когда геоданные попадают на рынок, их можно перепродавать бесконечно»: как устроен рынок сведений о местоположении Статьи редакции
Издание The Markup изучило 47 фирм, которые собирают данные о геолокации пользователей, и рассказало, как информация попадает в сеть, где она продаётся и кто её покупает.
В 2021-м мировая индустрия по продаже данных о местоположении граждан оценивается примерно в $12 млрд, а её участники конкурируют по объёмам и точности предоставляемой информации.
Многие компании клянутся, что неприкосновенность частной жизни стоит для них на первом месте и они не продают сведения, которая позволит выйти на определённого человека. Однако исследователи, изучающие анонимные сведения геолокации, говорят об обратном.
The Markup рассмотрело компании, которые располагают аналитикой около 1,9 млрд устройств и имеют доступ к информации сотен миллионов человек. Предположительно, у шести из них на контроле находится 1 млрд устройств, а как минимум четыре считают, что предоставляют самую точные данные на рынке.
Например, Near позиционирует себя как «крупнейшая в мире база данных о поведении людей в реальных условиях» и оперирует сведениями о 1,6 млрд людей из 44 стран. Другая фирма заявляет, что каждый месяц добывает информацию о более 25% взрослого населения США.
Собирающая сведения о геопозиции через приложения X-Mode в 2020-м отслеживала мусульманские сервисы для молитв и продавала информацию военным. В том же году The Wall Street Journal сообщило, что фирма Venntel продавала данные пользователей федеральным агентствам иммиграционного контроля.
Правда в том, что почти невозможно узнать, каким образом утекают сведения о передвижениях людей. Компании редко выдают приложения, через которые собирают информацию, а также не раскрывают, из чего она состоит и как широко может распространяться.
Как мобильные данные попадают в сеть
В большинстве случаев пользователи самостоятельно запускают механизм по сливу, открывая доступ к своему местоположению тому или иному приложению. Например, чтобы оно подсказывало дорогу, рассказывало о погоде или скидках в ближайших магазинах. Стриминговые сервисы учитывают геоданные пользователей, чтобы убедиться, что те или иные шоу разрешены к показу в их стране.
Кроме того, компании могут покупать информацию о том, где находится человек, чтобы сопоставлять их с другими источниками. Риэлтерское конторы, хедж-фонды и предприятия розничной торговли используют её для аналитики, разработки инвестиционной стратегии или маркетинговой кампании.
По словам научного сотрудника Международного института компьютерных наук Калифорнийского университета в Беркли Сержа Эгельмана, довольно трудно сказать, какие приложения используют сведения в своих функциональных целях, а какие — для монетизации.
Некоторые из рассмотренных компаний, например Adsquare и Cuebiq, не распространяются о том, через какие приложения они получают информацию о геопозиции — ради сохранения конкурентного преимущества. Тем не менее они утверждают, что процесс этот прозрачный, а люди дают согласие на использование данных.
Гендиректор компании по анализу местоположений Advan Research Яннис Циунис пояснил, что в политике конфиденциальности приложений, с которыми он работает, указано: сведения передаются третьим лицам, хотя большинство людей не читает подобные дисклеймеры.
Представитель лишь одной компании — Эшли Докинз из Foursquare — назвал конкретные приложения, с помощью которых фирма получает данные о том, где находятся люди. Оказалось, это собственные продукты Foursquare:
- Swarm — соцсеть, которая позволяет пользователям делиться информацией о том, где они находятся.
- CityGuide — GPS-навигатор.
- Rewards — позволяет зарабатывать всевозможные бонусы после прохождения опросов.
Помимо этого, Foursquare также запустила бесплатный комплект для создания программного обеспечения (SDK) для разработчиков. Они могут отслеживать местоположение через любое приложение, в котором используется ПО.
SDK Pilgrim от Foursquare применяется в:
- GasBuddy — сервис, сравнивающий цены на ближайших заправках.
- Flipp — приложение для покупки купонов.
- Checkout 51 — приложение для скидок, основанное на местоположении.
Метод получения данных с помощью встроенного комплекта, который использует Foursquare, — довольно распространенная практика. Из 47 компаний 12 рекламировали SDK разработчикам приложений. Последние в обмен на деньги или услуги могли снабжать фирмы сведениями о геопозиции.
Как устроен рынок по сбыту сведений о местоположении
Как только информация поступает на рынок, её можно перепродавать бесконечное количество раз, пишет The Markup. Спрос есть — от поставщиков данных до агрегаторов по продаже сведений из разных источников.
Их может заполучить фирма для анализа пешеходного трафика в розничных торговых зонах или хедж-фонд, которому будет полезно узнать, сколько людей посещает тот или иной магазин. Существуют целые агрегаторы, которые собирают информацию из нескольких приложений и продают её оптом.
Некоторые площадки по сбыту данных — части крупных компаний, например, Amazon's AWS Data Exchange или Oracle's Data Marketplace. Там продаются все типы сведений — не только о местоположении.
Oracle претендует на звание «крупнейшего в мире рынка данных от сторонних поставщиков», а Amazon утверждает, что «упрощает облачный поиск, подписку и использование информации от третьих лиц».
Представитель Amazon Клод Шай рассказал, что от поставщиков требуется пояснение, как они получают согласие на использование данных и контролируют тех, кто использует их.
«Доступ к бирже AWS есть только у определённых поставщиков. Мы очень строго рассматриваем их заявки на участие», — говорит Шай.
Такие компании, как Narrative, утверждают, что они просто помогают покупателям и продавцам находить друг друга с помощью единой платформы. Так, среди 17 поставщиков на сайте Narrative указаны такие компании, как SafeGraph и Complementics: у них можно купить более 2 млрд идентификаторов получателя мобильной рекламы.
В то же время, по словам генерального директора Narrative Ника Джордана, компания даже не изучает сами данные.
«Есть ряд компаний, которые используют нашу платформу как маркетплейс для приобретения или монетизации геолокационных сведений, но у нас самих нет никаких прав на них. Мы не покупаем и не продаём их», — уточнил Джордан.
Это очень обширная индустрия: в директории компании Amass Insights около 320 провайдеров данных о геолокации. При этом сама компания не собирает и не продает их самостоятельно. Хедж-фонды платят ей за помощь в выборе определенной фирмы среди огромного количества поставщиков.
Куда отправляются сведения
На информацию о местоположении пользователей огромный спрос среди инвесторов, желающих узнать новые тренды на рынке, организаторов политических кампаний, магазинов, которые следят за вкусами своих клиентов, а также у правоохранительных структур.
Так, информация, раздобытая аналитической фирмой Thasos Group, использовались для того, чтобы посчитать количество сотрудников компании Tesla, которые брали себе дополнительные смены на заводе.
Рестораны быстрого питания покупают сведения о геопозиции в рекламных целях. Например, в 2018 году Burger King проводил акцию, в рамках которой, если телефон клиента находился в пределах 200 метров от McDonald's, он мог купить «Воппер» за один цент в приложении BK.
Advan Research использует историю о местонахождении, чтобы сообщить клиентам, розничным предприятиям, о том, как на них вышли клиенты. Более того, компании могут рассчитать их примерный уровень дохода, расу и интересы на основе того, какие места они посещали.
Некоторые фирмы сопоставляют данные о геопозиции с другой информацией, собранной в ходе наблюдения за активностью пользователя в сети. Цены за выполнение такой работы могут быть очень высокими.
На сегодняшний день почти любой может купить информацию — нет никаких законодательных ограничений. «В законодательстве США нет ни одного пункта, который бы мог, скажем, помешать американской компании продавать сведения, например, о 2 млн военнослужащих», — говорит Джастин Шерман из Duke Tech Policy Lab.
Существующие в стране законы не ограничивают тех, кто может покупать данные. Но, например, жители Калифорнии по закону о конфиденциальности потребителей, действующем в штате, могут потребовать, чтобы информация о них «не продавались». Издание отмечает, что это довольно размытое определение. Вместо этого, закон прежде всего направлен на то, чтобы у людей была возможность отказаться от предоставления сведений о своем местоположении.
Европейский союз предъявляет компаниям более строгие требования по уведомлению пользователей о том, что их сведения обрабатываются или передаются.
По словам Эгельмана из университета Беркли, такие компании, как Apple и Google, которые контролируют доступ к магазинам приложений, находятся в наиболее выгодном положении и могут управлять рынком сведений о геолокации.
Последние запретили разработчикам использовать SDK для создания отчётов о местоположении от нескольких компаний, предоставляющих данные. Однако исследователи обнаружили, что SDK этих компаний всё ещё попадают в магазин приложений Google.
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Издание The Markup изучило 47 фирм, которые собирают данные о геолокации пользователей, и рассказало, как информация попадает в сеть, где она продаётся и кто её покупает.