Издание The Markup изучило 47 фирм, которые собирают данные о геолокации пользователей, и рассказало, как информация попадает в сеть, где она продаётся и кто её покупает.

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В 2021-м мировая индустрия по продаже данных о местоположении граждан оценивается примерно в $12 млрд, а её участники конкурируют по объёмам и точности предоставляемой информации.

Многие компании клянутся, что неприкосновенность частной жизни стоит для них на первом месте и они не продают сведения, которая позволит выйти на определённого человека. Однако исследователи, изучающие анонимные сведения геолокации, говорят об обратном.

The Markup рассмотрело компании, которые располагают аналитикой около 1,9 млрд устройств и имеют доступ к информации сотен миллионов человек. Предположительно, у шести из них на контроле находится 1 млрд устройств, а как минимум четыре считают, что предоставляют самую точные данные на рынке.

Например, Near позиционирует себя как «крупнейшая в мире база данных о поведении людей в реальных условиях» и оперирует сведениями о 1,6 млрд людей из 44 стран. Другая фирма заявляет, что каждый месяц добывает информацию о более 25% взрослого населения США.

Компании, занимающиеся геоданными пользователей Themarkup.org

Собирающая сведения о геопозиции через приложения X-Mode в 2020-м отслеживала мусульманские сервисы для молитв и продавала информацию военным. В том же году The Wall Street Journal сообщило, что фирма Venntel продавала данные пользователей федеральным агентствам иммиграционного контроля.

Правда в том, что почти невозможно узнать, каким образом утекают сведения о передвижениях людей. Компании редко выдают приложения, через которые собирают информацию, а также не раскрывают, из чего она состоит и как широко может распространяться.

Как мобильные данные попадают в сеть

В большинстве случаев пользователи самостоятельно запускают механизм по сливу, открывая доступ к своему местоположению тому или иному приложению. Например, чтобы оно подсказывало дорогу, рассказывало о погоде или скидках в ближайших магазинах. Стриминговые сервисы учитывают геоданные пользователей, чтобы убедиться, что те или иные шоу разрешены к показу в их стране.

Кроме того, компании могут покупать информацию о том, где находится человек, чтобы сопоставлять их с другими источниками. Риэлтерское конторы, хедж-фонды и предприятия розничной торговли используют её для аналитики, разработки инвестиционной стратегии или маркетинговой кампании.

По словам научного сотрудника Международного института компьютерных наук Калифорнийского университета в Беркли Сержа Эгельмана, довольно трудно сказать, какие приложения используют сведения в своих функциональных целях, а какие — для монетизации.

Некоторые из рассмотренных компаний, например Adsquare и Cuebiq, не распространяются о том, через какие приложения они получают информацию о геопозиции — ради сохранения конкурентного преимущества. Тем не менее они утверждают, что процесс этот прозрачный, а люди дают согласие на использование данных.

Когда приложение запрашивает доступ к местоположению, человек может почти машинально нажать «Разрешить», предполагая, что это нужно для правильной работы приложения. Но нет никаких гарантий, что это действительно так. Серж Эгельман

Гендиректор компании по анализу местоположений Advan Research Яннис Циунис пояснил, что в политике конфиденциальности приложений, с которыми он работает, указано: сведения передаются третьим лицам, хотя большинство людей не читает подобные дисклеймеры.

Представитель лишь одной компании — Эшли Докинз из Foursquare — назвал конкретные приложения, с помощью которых фирма получает данные о том, где находятся люди. Оказалось, это собственные продукты Foursquare:

Swarm — соцсеть, которая позволяет пользователям делиться информацией о том, где они находятся.

Приложение Swarm

CityGuide — GPS-навигатор.

Rewards — позволяет зарабатывать всевозможные бонусы после прохождения опросов.



Помимо этого, Foursquare также запустила бесплатный комплект для создания программного обеспечения (SDK) для разработчиков. Они могут отслеживать местоположение через любое приложение, в котором используется ПО.

SDK Pilgrim от Foursquare применяется в:

GasBuddy — сервис, сравнивающий цены на ближайших заправках.

Flipp — приложение для покупки купонов.



Checkout 51 — приложение для скидок, основанное на местоположении.



Метод получения данных с помощью встроенного комплекта, который использует Foursquare, — довольно распространенная практика. Из 47 компаний 12 рекламировали SDK разработчикам приложений. Последние в обмен на деньги или услуги могли снабжать фирмы сведениями о геопозиции.

Как устроен рынок по сбыту сведений о местоположении

Как только информация поступает на рынок, её можно перепродавать бесконечное количество раз, пишет The Markup. Спрос есть — от поставщиков данных до агрегаторов по продаже сведений из разных источников.

Их может заполучить фирма для анализа пешеходного трафика в розничных торговых зонах или хедж-фонд, которому будет полезно узнать, сколько людей посещает тот или иной магазин. Существуют целые агрегаторы, которые собирают информацию из нескольких приложений и продают её оптом.

Некоторые площадки по сбыту данных — части крупных компаний, например, Amazon's AWS Data Exchange или Oracle's Data Marketplace. Там продаются все типы сведений — не только о местоположении.

Oracle претендует на звание «крупнейшего в мире рынка данных от сторонних поставщиков», а Amazon утверждает, что «упрощает облачный поиск, подписку и использование информации от третьих лиц».

Oracle's Data Marketplace

Представитель Amazon Клод Шай рассказал, что от поставщиков требуется пояснение, как они получают согласие на использование данных и контролируют тех, кто использует их.

«Доступ к бирже AWS есть только у определённых поставщиков. Мы очень строго рассматриваем их заявки на участие», — говорит Шай.

Такие компании, как Narrative, утверждают, что они просто помогают покупателям и продавцам находить друг друга с помощью единой платформы. Так, среди 17 поставщиков на сайте Narrative указаны такие компании, как SafeGraph и Complementics: у них можно купить более 2 млрд идентификаторов получателя мобильной рекламы.

В то же время, по словам генерального директора Narrative Ника Джордана, компания даже не изучает сами данные.

«Есть ряд компаний, которые используют нашу платформу как маркетплейс для приобретения или монетизации геолокационных сведений, но у нас самих нет никаких прав на них. Мы не покупаем и не продаём их», — уточнил Джордан.

Это очень обширная индустрия: в директории компании Amass Insights около 320 провайдеров данных о геолокации. При этом сама компания не собирает и не продает их самостоятельно. Хедж-фонды платят ей за помощь в выборе определенной фирмы среди огромного количества поставщиков.

Куда отправляются сведения

На информацию о местоположении пользователей огромный спрос среди инвесторов, желающих узнать новые тренды на рынке, организаторов политических кампаний, магазинов, которые следят за вкусами своих клиентов, а также у правоохранительных структур.

Так, информация, раздобытая аналитической фирмой Thasos Group, использовались для того, чтобы посчитать количество сотрудников компании Tesla, которые брали себе дополнительные смены на заводе.

Рестораны быстрого питания покупают сведения о геопозиции в рекламных целях. Например, в 2018 году Burger King проводил акцию, в рамках которой, если телефон клиента находился в пределах 200 метров от McDonald's, он мог купить «Воппер» за один цент в приложении BK.

Advan Research использует историю о местонахождении, чтобы сообщить клиентам, розничным предприятиям, о том, как на них вышли клиенты. Более того, компании могут рассчитать их примерный уровень дохода, расу и интересы на основе того, какие места они посещали.

Основываясь на данных переписи, мы знаем, что средний доход в определённом районе составляет $50 тысяч год. Но один человек из этого района может быть завсегдатаем McDonald’s и Walmart, а другой — присматривает себе машину у автодилера BMW или покупает дорогие подарки в Tiffany’s. В этом случае можно сделать вывод, что у второго явно больше денег. Advan Research

Некоторые фирмы сопоставляют данные о геопозиции с другой информацией, собранной в ходе наблюдения за активностью пользователя в сети. Цены за выполнение такой работы могут быть очень высокими.

На сегодняшний день почти любой может купить информацию — нет никаких законодательных ограничений. «В законодательстве США нет ни одного пункта, который бы мог, скажем, помешать американской компании продавать сведения, например, о 2 млн военнослужащих», — говорит Джастин Шерман из Duke Tech Policy Lab.

Существующие в стране законы не ограничивают тех, кто может покупать данные. Но, например, жители Калифорнии по закону о конфиденциальности потребителей, действующем в штате, могут потребовать, чтобы информация о них «не продавались». Издание отмечает, что это довольно размытое определение. Вместо этого, закон прежде всего направлен на то, чтобы у людей была возможность отказаться от предоставления сведений о своем местоположении.

Европейский союз предъявляет компаниям более строгие требования по уведомлению пользователей о том, что их сведения обрабатываются или передаются.

По словам Эгельмана из университета Беркли, такие компании, как Apple и Google, которые контролируют доступ к магазинам приложений, находятся в наиболее выгодном положении и могут управлять рынком сведений о геолокации.

Последние запретили разработчикам использовать SDK для создания отчётов о местоположении от нескольких компаний, предоставляющих данные. Однако исследователи обнаружили, что SDK этих компаний всё ещё попадают в магазин приложений Google.