«Лаборатория Касперского» купила разработчика решений для операторов связи Brain4Net Статьи редакции
В 2018 году оценка компании составила 1,18 млрд рублей.
- «Лаборатория Касперского» купила более 80% компании Brain4Net у «Ростелекома» и фондов Typhoon Digital Development и LETA Capital, сообщает «Ъ». 20% сохранили основатели компании Максим Каминский, Александр Румянков и Сергей Романов.
- Стороны не раскрыли цену сделки. В 2018 году Brain4Net привлекла $2,5 млн от «Коммит Кэпитал» и Typhoon Digital Development. Тогда оценка компании составила 1,18 млрд рублей, сообщает издание.
Brain4Net разрабатывает решения для операторов связи, с помощью которых они могут управлять своими сетями, трафиком, базами данных и виртуализацией сервисных приложений.
В «Лаборатории Касперского» рассчитывают за счёт покупки увеличить своё предложение, добавить набор облачных сервисов безопасности и систему обнаружения угроз и реагирования на них на предприятиях.
- Юрлицо Brain4Net ООО «Программируемые сети» зарегистрировано в марте 2015 года. По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году убыток компании составил 74,5 млн рублей, выручка — 18,3 млн рублей. В 2019 году выручка компании составила 89,9 млн рублей, чистая прибыль — 29,4 млн рублей.
- В 2016 году Brain4Net привлекла $1,75 млн от «Ростелекома» и LETA Capital.
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