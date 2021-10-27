Skillbox купил 90% бразильского стартапа Mentorama, сообщает Forbes. Стороны не раскрывают сумму сделки. Сооснователь и бывший совладелец Skillbox Андрей Анищенко считает, что покупка могла обойтись в $10-20 млн.

Mentorama в 2020 году основал Антон Виноградов вместе с партнёрами. По данным «Контур.Фокуса», в мае 2021 года Виноградов стал владельцем 4,35% в ООО «Скилбокс». С августа 100% компании принадлежит кипрской Skillbox Holding Limited. Виноградов по-прежнему один из миноритариев, пишет издание со ссылкой на данные кипрского корпоративного реестра.

В Skillbox утверждают, что Виноградов не участвовал в управлении компанией и стал акционером «по договоренности взаиморасчетов» с сооснователем сервиса Сергеем Попковым.

Mentorama предлагает более 50 курсов по дизайну, маркетингу, программированию и созданию игр на португальском языке. У стартапа есть центр карьеры, который помогает студентам найти работу. В 2023 году объём рынка образования в Бразилии превысит $3 млрд, прогнозируют в Skillbox.

Эксперты считают, что выход на новый рынок приблизит Skillbox к IPO, темп развития рынка онлайн-курсов в Бразилии очень высок. Образовательные стартапы получили $222,5 млн инвестиций в первом квартале 2021 года, это на 770% больше год к году, рассказал основатель образовательного центра Maximum Education Михаил Мягков.

