Бывший гендиректор Aviasales Макс Крайнов возглавил группу холдинга Funcorp Статьи редакции
Также Крайнов был избран председателем совета директоров Aviasales.
- О назначении Макса Крайнова Funcorp сообщила на своей странице в Facebook. Компания не уточнила, за что будет отвечать Крайнов в должности Group CEO.
- Макс Крайнов покинул пост гендиректора Aviasales 1 октября и был избран председателем совета директоров компании.
- Вместо него гендиректором был назначен Антон Байцур, который с 2018 года был операционным директором и отвечал в Aviasales за маркетинг, технологии и продукты.
- Funcorp основана в 2004 году в Пензе, она занимается разработкой приложений для развлечения iFunny, America’s best pics & videos и других, а также акселератора развлекательных стартапов FunCubator.
- В 2020 году выручка ООО «Фанкорп Медиа» (юрлицо Funcorp в России) составила 555,2 млн рублей, чистый убыток — 17,7 млн рублей, следует из базы данных «Контур.Фокуса».
Всем привет! Меня зовут Александр Шмаков, я исполнительный директор типографии «НП-ПРИНТ» и основатель санкт-петербургского книжного издательства «Гудвин».
Всем привет! Это снова главный хейтер Делимобиля всея VC.
Не так давно я публиковал пост с обзором сервиса Делимобиль в Ростове-на-Дону, где описывал состояние автомобилей, зоны завершения, тарифы и всё прочее. Вот он:
Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие»
Иногда больницы у русского человека вызывают недоумение и страх: процедурный кабинет, где пахнет лекарствами и не только, представили? Но зачастую это наши страхи из детства и юношества суровых 90-х, потому что сейчас всё иначе.
СИБУР, крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, и GenerationS, платформа по развитию корпоративных инноваций, подвели итоги первого цифрового акселератора.
Друзья, всем привет! Сегодня у нас релиз на Product Hunt. Будем рады вашей активности: поддержке и обратной связи. Важная и приятная новость: в честь обновления дарим -30% на любую подписку.
Пользователи Hacker News сравнили предсказания программистов девятилетней давности с текущим положением дел.
По мнению Ксении, BIM-менеджера в IBS, BIM - это будущее проектирования и строительства. Мы узнали у Ксении, в чём суть технологии, какую пользу она приносит, как выглядят будни BIM-специалиста и где лучше учиться этой профессии.
В документации Apple описаны методы, с помощью которых разработчики могут управлять поведением интерфейса в таких случаях.
Меня зовут Евгений, сейчас моя компания занимается разработкой экологического стартапа и разработкой проектной документации по экологии с 2012 года. Тогда мне было 23 года, все это время мы платили за аренду и были привязаны к условиям и ограничениям. В 2021 году мы с женой купили квартиру площадью 70 м2 на первом этаже жилого дома и разместили…
Сервис предназначен для работодателей, а сами кандидаты не смогут искать работу.