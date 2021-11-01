Инвестирование или трейдинг?

Обычно трейдинг подразумевает под собой более спекулятивные и активные стратегии управления брокерским счетом, что отнимает много времени, концентрации и усилий, и считается полноценной профессией.

В то время как инвестирование направлено на средне/долгосрочные перспективы, и может быть средством получения дополнительного пассивного дохода без…