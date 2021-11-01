Игровая платформа Roblox заработала после трёх дней простоя Статьи редакции
Сбои связывали с презентацией нового названия компании Facebook и акцией сети ресторанов Chipotle.
- Компания сообщила, что платформа снова в сети на странице в Twitter. Основатель и гендиректор Roblox Дэвид Башуки предположил, что сбой произошёл на фоне роста количества серверов в центрах обработки данных, из-за чего упала эффективность большинства сервисов.
- Из-за трудностей диагностики ошибки, восстановление платформы заняло больше времени, отметил Башуки.
- Сбои в работе сайта начались в ночь на 29 октября и продолжались до 1 ноября.
- Пользователи Twitter жаловались, что возникают трудности с доступом в личные аккаунты, а также не работают некоторые функции. В компании ответили, что прилагают все усилия для восстановления платформы.
- Некоторые пользователи связывали сбой в Roblox со сменой названия Facebook, так как сайт перестал работать после объявления Цукербергом о Meta и развитии «метавселенной» — виртуального пространства, в котором люди смогут контактировать, управляя своими аватарами, как в Roblox.
- Другой причиной называли акцию от сети ресторанов Chipotle, которая 28 октября открыла в Roblox виртуальную кассу и пообещала бесплатные буррито первым 30 тысячам человек.
Сбои связывали с презентацией нового названия компании Facebook и акцией сети ресторанов Chipotle.
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