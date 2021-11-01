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Nazigul Jusupova

Игровая платформа Roblox заработала после трёх дней простоя Статьи редакции

Сбои связывали с презентацией нового названия компании Facebook и акцией сети ресторанов Chipotle.

  • Компания сообщила, что платформа снова в сети на странице в Twitter. Основатель и гендиректор Roblox Дэвид Башуки предположил, что сбой произошёл на фоне роста количества серверов в центрах обработки данных, из-за чего упала эффективность большинства сервисов.
  • Из-за трудностей диагностики ошибки, восстановление платформы заняло больше времени, отметил Башуки.
Динамика жалоб на работу сайта Roblox Downdetector
  • Сбои в работе сайта начались в ночь на 29 октября и продолжались до 1 ноября.
  • Пользователи Twitter жаловались, что возникают трудности с доступом в личные аккаунты, а также не работают некоторые функции. В компании ответили, что прилагают все усилия для восстановления платформы.
  • Некоторые пользователи связывали сбой в Roblox со сменой названия Facebook, так как сайт перестал работать после объявления Цукербергом о Meta и развитии «метавселенной» — виртуального пространства, в котором люди смогут контактировать, управляя своими аватарами, как в Roblox.
  • Другой причиной называли акцию от сети ресторанов Chipotle, которая 28 октября открыла в Roblox виртуальную кассу и пообещала бесплатные буррито первым 30 тысячам человек.

#новости #roblox

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Ilya Brin

Роблох и MetaБуррито

Кто стоит за громким падением?
И что делать, если такое повторится снова?

Ответы на эти вопросы ищите в комментариях к новости.

А в Москве восемь утра и девять минут.

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Сервисы
Nazigul Jusupova
Игровая платформа Roblox заработала после трёх дней простоя Статьи редакции

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