Как работать ресторанам и барам во время локдауна 2021?

Всем привет! Любите ли вы рестораны, как люблю их я? О, это моя слабость. Потому я не только посещаю их, но и открыл свой собственный. Только я решил начать с бара) А вы давно посещали бары? Наверняка в последнее время вы сталкивались с рядом неудобств из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом COVID-19. Я нашел способ преодоления ряда…