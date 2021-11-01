Yahoo! по ошибке попал в реестр пиратских сайтов и был заблокирован в поисковой выдаче Mail.ru Статьи редакции
Жалобу подала телекомпания Star Media.
- Жалобу на домен подал производитель сериала «Тайная любовь. Возвращение» Star Media, пишет «Коммерсантъ». Источник издания среди правообладателей сообщил, что это была техническая ошибка, которая была «исправлена, как только заметили».
- В Star Media отказались от комментариев, отметив, что «разбираются». В Медиакоммуникационном союзе, который управляет реестром пиратских сайтов, и в Yahoo не ответили на запросы «Ъ».
- По антипиратскому меморандуму, подписанному в 2018 году, интернет-страницы из реестра должны блокироваться в выдаче «Яндекса», Mail.ru и Rambler. В «Яндексе» и Rambler сообщили, что не стали блокировать страницу.
- В выдаче Mail.ru главная страница Yahoo! была заблокирована с 26 до 29 октября включительно. В VK рассказали, что сайт Yahoo! был заблокирован после того, как попал в реестр МКС. Но позже платформа разблокировала сайт, поскольку было «некорректно блокировать целый домен».
- «Яндекс» 29 октября попросил МКС проверить правомерность внесения сайта в реестр. В компании отметили, что решения по блокировке доменов, а не ссылок на страницу, должны приниматься регуляторами, так как в случае ошибки могут пострадать как владельцы площадки, так и их партнёры и пользователи.
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