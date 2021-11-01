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Nazigul Jusupova

Yahoo! по ошибке попал в реестр пиратских сайтов и был заблокирован в поисковой выдаче Mail.ru Статьи редакции

Жалобу подала телекомпания Star Media.

  • Жалобу на домен подал производитель сериала «Тайная любовь. Возвращение» Star Media, пишет «Коммерсантъ». Источник издания среди правообладателей сообщил, что это была техническая ошибка, которая была «исправлена, как только заметили».
  • В Star Media отказались от комментариев, отметив, что «разбираются». В Медиакоммуникационном союзе, который управляет реестром пиратских сайтов, и в Yahoo не ответили на запросы «Ъ».
  • По антипиратскому меморандуму, подписанному в 2018 году, интернет-страницы из реестра должны блокироваться в выдаче «Яндекса», Mail.ru и Rambler. В «Яндексе» и Rambler сообщили, что не стали блокировать страницу.
  • В выдаче Mail.ru главная страница Yahoo! была заблокирована с 26 до 29 октября включительно. В VK рассказали, что сайт Yahoo! был заблокирован после того, как попал в реестр МКС. Но позже платформа разблокировала сайт, поскольку было «некорректно блокировать целый домен».
  • «Яндекс» 29 октября попросил МКС проверить правомерность внесения сайта в реестр. В компании отметили, что решения по блокировке доменов, а не ссылок на страницу, должны приниматься регуляторами, так как в случае ошибки могут пострадать как владельцы площадки, так и их партнёры и пользователи.

#новости #yahoo

889 просмотров
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14 комментариев
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Семен Переделкин

Искать Яху через Мэил.ру - это всё равно что... блин, у меня даже подходящих аналогий нет.

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9
Nikitinz

Когда свернул не туда)

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9
Павел Родюков

Напоминает бородатый анекдот: Сообщение ТАСС: Американская подводная лодка столкнулась с айсбергом и затонула. Команда айсберга награждена орденами и медалями.

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5
NightFox Magic

"Yahoo! заблокирован в поисковой выдаче Mail.ru"
Покажите мне людей которые пользуются первым и последним сервисом в 21ом году, и тех кто ищет Яху через маил... Где эти полтора землекопа?

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4
Сергей Никитин
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1
Hambala Fully

Гений интернет-маркетинга. Взял данные со всех, мать его, регионов.

Так ещё и переходы, естественно, не с Мейла))

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0
Сильвестр Иванов

Yahoo! заблокирован

Но никто этого не заметил...

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3
Ilya Brin
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1
Oleg Zhuravlev

Яхууу кто это ???

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0
Ivan Kulmyaev

Это поисковик такой-же как яндекс.

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0
Nadzira 123

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0
Oleg Zhuravlev

Разве ?

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0
evilnw

Доложите товарищу Пу.... Случилась чудовищная ошибка!

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0
xxx xxx

Надеюсь на них подадут в суд и взыщут пару лярдов убытков, может тогда пыла к блокировкам прежнего меньше станет.

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0
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