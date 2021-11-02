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Сервисы
TJ

В России стала доступна премиум-подписка Apple One с 2 ТБ в iCloud и сервисом Fitness+ Статьи редакции

Подписка отображается для выбора, но начнёт работать только с 3 ноября.

11 11 комментариев
1073 просмотров

В России раньше времени стала доступна премиальная версия подписки на сервисы Apple. В неё входят TV+, Arcade, Music, 2 терабайта в облачном хранилище iCloud и Fitness+.

На это обратили внимание в твиттере, в комментариях пользователи отметили, что подписка доступна для выбора, но подключить её пока нельзя. Редакция TJ подтвердила доступность новой подписки.

Скриншот TJ

Премиальная подписка на Apple One станет самой дорогой в линейке — она обойдётся в 995 рублей в месяц. Базовая семейная стоит 525 рублей в месяц, а индивидуальная — 365 рублей в месяц.

В конце октября Apple объявила, что подписка Apple One Premier станет доступна в 21 стране, включая Россию, только с 3 ноября. Вероятно, тогда же планировали запустить Fitness+ — сервис для дистанционных занятий спортом.

Подписка Apple One объединяет все сервисы Apple по единой цене и стоит дешевле, чем платить за каждый из них по отдельности. Все сервисы работают на всех устройствах компании — от Apple Watch до Mac.

#новость #apple

11 11 комментариев
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11 комментариев
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IO

Жаль что все сервисы Apple ебучее говно

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–16
Даниил Мельник

И что, во сервисах одновременно, говно?

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0
Alex Shevchenko

"Классовая" ненависть 😁

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

«Типичный пользователь Xiaomi»

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0
Alex Shevchenko

Кстати, у меня сяоми 🤣 но сервисы эппла вполне себе нормальные)))

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Не расстраивайся, первый шаг к решению проблемы - это признать существование проблемы )))
Шучу )))

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0
Рустам Мингазов

Вот зачем вы популярный бренд обижаете?) тут, скорее, хайскрин/доги или что похуже…

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Да с брендом все ок, Шяоми делают крутые штуки за свои деньги )) Очиститель воздуха вообще крутой например.
Проблема в даунах которые под любой статьей про эпл вылазят и орут что андроид лучше )))
Я ж их троллю как раз

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Лол и чо херового например в айклауде? Юзаю Гугл диск в том числе, что тот что этот - просто тупо работают и не ебут мозги. А чего ещё надо от онлайн хранилища?

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1
Рустам Мингазов

Ответственно заявляю что вообще все сервисы говно ебучее☝🏻И вообще кругом говно ред.

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0
William Rathburn

Согласен, что есть говно, но это говно хорошо интегрировано в экосистему, чего не дозволено другим схожим приложениям.

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0
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Читать все 11 комментариев
Сервисы
TJ
В России стала доступна премиум-подписка Apple One с 2 ТБ в iCloud и сервисом Fitness+ Статьи редакции

Подписка отображается для выбора, но начнёт работать только с 3 ноября.

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