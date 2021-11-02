Zoom начал тестировать рекламу для пользователей с бесплатным тарифом — она появится только после звонка Статьи редакции
Так компания хочет возместить траты на организацию бесплатных звонков.
Рекламу увидят не все пользователи, обещает Zoom. Условия показа будут такими:
- Она появится у жителей «определённых» стран — каких именно, Zoom не уточняет.
- Пользователи увидят рекламу только в браузере.
- Организовывать собрание должен пользователь с бесплатным тарифом.
Благодаря рекламе Zoom хочет компенсировать расходы на организацию бесплатных звонков. Также компания обещает, что не будет использовать данные видеоконференций для рекламы или маркетинга.
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