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Евгения Евсеева

Zoom начал тестировать рекламу для пользователей с бесплатным тарифом — она появится только после звонка Статьи редакции

Так компания хочет возместить траты на организацию бесплатных звонков.

Рекламу увидят не все пользователи, обещает Zoom. Условия показа будут такими:

  • Она появится у жителей «определённых» стран — каких именно, Zoom не уточняет.
  • Пользователи увидят рекламу только в браузере.
  • Организовывать собрание должен пользователь с бесплатным тарифом.
Пример показа рекламы Zoom

Благодаря рекламе Zoom хочет компенсировать расходы на организацию бесплатных звонков. Также компания обещает, что не будет использовать данные видеоконференций для рекламы или маркетинга.

#новость #zoom

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19 комментариев
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Arthur Niazyan

Тогда бы и минут добавили 😀

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3
Wladimir Slomushinski

Можно совместить «приятное с полезным», например после завершения бесплатных 30 минут показывать рекламный блок - посмотрели его всей конференцией и пожалуйста продолжайте ещё 30 минут, без перезвонов.

PS: Ушёл с этого цирка с дисконнектом и телефонистками на Google Meets. Счастлив. ред.

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2
Nikolay Kapustin

Мит можно использовать только подключенным к розетке, садит батарейку так, что мама не горюй.

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0
Dmitry Yashin

Почему кроме рекламы ни у кого не хватает мозгов менее раздражающе монетизировать свои разработки?

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0
Грамотный Денис

Каким образом? Предложите свой вариант. Тут ведь вопрос не в форме, а втом как пасти халявщиков.

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4
Грамотный Денис

Майнинг? Если устройство подключено к источнику питания.

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1
Wladimir Slomushinski

Ага, делать как все - «прослушивать» контент, в данном случае разговоры, формировать данные для целевой рекламы и продавать их, чтобы потом рекламу вам показывали другие приложения в других местах))

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1
Daria Kulishova

Ой. тоже тогда подарю идею! можно не прерывать звонок через 45 минут, а сделать 1-2 обязательных (коротких) реклам во время пары

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0
Николай Замотаев

Не давайте им идей.
PS. Короткая реклама станет длиннее, потом ещё и ещё длиннее. (как shrinkflation, только наоборот).

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1
H Jenkins

Интересно, а какое количество пользователей будет смотреть рекламу после звонка?

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0
Максим Милованов

ну они же пишут
For this initial program

если есть initial, значит есть continuous, так? Наверное, будут постепенно выкатывать. Щас "после", потом добавят "до", потом "во время", потом "вместо"

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3
Anton S

Дарю идею, можно вместо фона рекламные баннеры вставлять

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1
Roman G

Что лучше:
1. Реклама в Zoom на бесплатном тарифе
2. Полное прекращение работы Telegram в России

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0
Грамотный Денис

Так и вижу сурьезные ребята в пинджачках обсуждают "коммерческую стратегию развития какой-то хни" и веселенькая реклама памперсов врезочкой ;)

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0
H Jenkins

Главное чтоб для всех одинаковая реклама была, тогда можно будет и ее обсудить)

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0
Ivan Kulmyaev

Наверное более целевое будет, по теме обсуждения.

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0
Грамотный Денис

Да, меня уже воротит от рекламы ClickUP на YouTube с какашками в сторону JIRA. Разве можно так вот поносить конкурента? Вот интересно к кому предьявлять? Налицо нарушение закона о рекламе.

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0
Ivan Kulmyaev

Попробуйте youtrack.)

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0
Владимир Шестаков

Уже и на школьниках деньги делают...

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0
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