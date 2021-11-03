Loop объединяет возможности Word, Excel, PowerPoint и Teams.

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Loop будет доступен по подписке Microsoft 365 — она стоит $69,9 для одного пользователя и $99,9 в год для 2-6 пользователей. Сервис состоит из трёх элементов — компоненты, страницы и рабочие области.

Компоненты — фрагменты контента, которые доступны в нескольких приложениях и обновляются в режиме реального времени. Это могут быть таблицы из Excel, заметки из календаря Outlook и другие инструменты.

Компоненты в Loop Microsoft

Страницы — отдельные доски, на которых пользователи могут совместно работать над разными компонентами. При этом некоторые элементы можно редактировать, используя не Loop, а другие приложения.

Страницы в Loop Microsoft

Рабочее области — общее пространство, в котором можно объединить все инструменты. Можно добавлять заметки, просматривать задачи других пользователей и отслеживать прогресс их выполнения. Элементы Loop появятся в Teams, Office и OneNote в ноябре, отдельное приложение запустят позднее.

По интерфейсу и функциям Loop напоминает сервис для заметок и совместной работы Notion, отмечают The Verge и Fast Company. Подписка на него стоит $8 или $20 в месяц для корпоративных пользователей и $4 — для физлиц (в «профессиональной» версии). Для личного пользования Notion бесплатный.

Рабочая область в Loop Microsoft