Microsoft представила похожий на Notion сервис для совместной работы Статьи редакции
Loop объединяет возможности Word, Excel, PowerPoint и Teams.
Loop будет доступен по подписке Microsoft 365 — она стоит $69,9 для одного пользователя и $99,9 в год для 2-6 пользователей. Сервис состоит из трёх элементов — компоненты, страницы и рабочие области.
Компоненты — фрагменты контента, которые доступны в нескольких приложениях и обновляются в режиме реального времени. Это могут быть таблицы из Excel, заметки из календаря Outlook и другие инструменты.
Страницы — отдельные доски, на которых пользователи могут совместно работать над разными компонентами. При этом некоторые элементы можно редактировать, используя не Loop, а другие приложения.
Рабочее области — общее пространство, в котором можно объединить все инструменты. Можно добавлять заметки, просматривать задачи других пользователей и отслеживать прогресс их выполнения. Элементы Loop появятся в Teams, Office и OneNote в ноябре, отдельное приложение запустят позднее.
По интерфейсу и функциям Loop напоминает сервис для заметок и совместной работы Notion, отмечают The Verge и Fast Company. Подписка на него стоит $8 или $20 в месяц для корпоративных пользователей и $4 — для физлиц (в «профессиональной» версии). Для личного пользования Notion бесплатный.
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