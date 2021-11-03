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Сервисы
Евгения Евсеева

Microsoft представила похожий на Notion сервис для совместной работы Статьи редакции

Loop объединяет возможности Word, Excel, PowerPoint и Teams.

10 10 комментариев
621 просмотров

Loop будет доступен по подписке Microsoft 365 — она стоит $69,9 для одного пользователя и $99,9 в год для 2-6 пользователей. Сервис состоит из трёх элементов — компоненты, страницы и рабочие области.

Компоненты — фрагменты контента, которые доступны в нескольких приложениях и обновляются в режиме реального времени. Это могут быть таблицы из Excel, заметки из календаря Outlook и другие инструменты.

Компоненты в Loop Microsoft

Страницы — отдельные доски, на которых пользователи могут совместно работать над разными компонентами. При этом некоторые элементы можно редактировать, используя не Loop, а другие приложения.

Страницы в Loop Microsoft

Рабочее области — общее пространство, в котором можно объединить все инструменты. Можно добавлять заметки, просматривать задачи других пользователей и отслеживать прогресс их выполнения. Элементы Loop появятся в Teams, Office и OneNote в ноябре, отдельное приложение запустят позднее.

По интерфейсу и функциям Loop напоминает сервис для заметок и совместной работы Notion, отмечают The Verge и Fast Company. Подписка на него стоит $8 или $20 в месяц для корпоративных пользователей и $4 — для физлиц (в «профессиональной» версии). Для личного пользования Notion бесплатный.

Рабочая область в Loop Microsoft
Notion Notion

#microsoft #notion #loop

10 10 комментариев
8
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10 комментариев
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Евгений Х

Loop из трёх элементов.
Два покрошены, один так брошен.

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3
Alex Flints

Суп из трёх the loop

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2
Pavel Osadchuk

это хорошо, notion не использую хотя понимаю его удобство, а one note ужасный мусор

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1
Владимир

One note чем не угодил? По-моему конкурентов у него особо нет.

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0
Илюша Шантарамка

прям калька ноумена какая-то на первый взгляд

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0
Айдос Капанов

Главное, чтобы в бухгалтерии ничего не перепутали

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0
Robot Was Here

На фоне того, что notion отозвал все коды "стартапов", которые применили многие, майкрософт вовремя подсуетился

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0
Sergey Nikitin

А как насчет Markdown?

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0
George Kazimirchik

"Loop напоминает сервис для заметок и совместной работы Notion, отмечают The Verge и Fast Company."

Или как мы говорим в России: "Loop это точная копия Notion."

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0
Pavel Ivanov

Если раньше ты не мог поработать без всплывашек и созвонов, то теперь не сможешь и документ редактировать без наблюдения за чужими исправлениями в реал-тайм.

Для эпичной фокусировки весь документ должен мелькать, меняться и трансформироваться, пока ты работаешь над ним.

Ещё больше совместного экшена, ещё больше визуального шума и отвлекающих факторов – именно так достигается концентрация и высокое качество.

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0
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