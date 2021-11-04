«Маркетплейс» для недвижимости хотел зарабатывать на перепродаже домов, но переплатил из-за собственных алгоритмов для оценки жилья.

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Онлайн-сервис для продажи жилья Zillow навсегда отказался от перепродажи жилья: компания покупала недвижимость, делала лёгкий ремонт и перепродавала с наценкой.

На фоне этого акции Zillow (тикер ZG) на Nasdaq к 18:35 мск 3 ноября упали на 19,01% — до $69,23. С 1 ноября капитализация компании снизилась с $24,6 млрд до $17,62 млрд, стоимость акций — на 28,2%.

Zillow купила слишком много домов и продавала некоторые из них дешевле первоначальной цены, говорится в заявлении сервиса. Теперь компания пытается избавиться от накопившихся запасов: распродаёт 7000 домов за $2,8 млрд институциональным инвесторам, узнало Bloomberg.

Мгновенная покупка жилья

Zillow разрабатывает сайт для покупки и продажи недвижимости, а также алгоритм Zestimates для оценки стоимости домов в США. Сервис также позволяет продавцам покупать место в поисковой выдаче, агентам — рекламировать себя в карточке всех объектов на сайте, создать собственную витрину объектов с Zillow на своем сайте и так далее.

Ежемесячная аудитория сервиса к октябрю 2021 года достигла 36 млн уникальных пользователей, включая агентов, собственников, застройщиков и обычных покупателей.

В мае 2018 года Zillow запустила услугу Zillow Offers для «мгновенных предложений», которая позволяет владельцам быстро продать свой дом. Для этого нужно подготовить документы и запросить предложение у Zillow.

С помощью своих алгоритмов и инспектора, который посещает дом, сервис оценивает жильё и предлагает пользователю свою цену. За быструю покупку компания берёт комиссию в размере 6-9%, что обычно больше традиционных комиссий агентов по недвижимости.

Слишком «агрессивное» масштабирование

Zillow планировала покупать по 5000 объектов в месяц к 2024 году. Пандемия вызвала ажиотаж на рынке жилья — люди стали быстрее продавать и покупать дома, на фоне чего популярность услуг Zillow выросла, отмечает Bloomberg.

Кроме того, компания изменила свой алгоритм на фоне подорожания недвижимости и стала предлагать собственникам более высокие цены. Bloomberg называет этот рост цен на жильё «самым быстрым» в истории США.

Во втором квартале 2021 года Zillow купила 3800 домов. В третьем квартале купила купила рекордные для себя 8000 домов, подсчитал специалист по технологиям в сфере недвижимости Майк Делпрет. Одновременно с этим рост цен замедлился — теперь многие дома компании придётся продавать с убытком, пишет издание.

По данным YipitData, в сентябре Zillow выставила на продажу дома с самой низкой наценкой с ноября 2018 года. В третьем квартале компания также снизила стоимость почти половины своих объектов в США — цены на купленные дома оказались ниже ожиданий, отмечает Bloomberg.

Для примера YipitData проанализировала около 250 объявлений Zillow в Финиксе — стоимость домов оказалась в среднем на 6% ниже, чем компания за них заплатила. «Цены изменились не в пользу Zillow. Компания, возможно, была слишком агрессивна на торгах», — сказал Брэд Эриксон, аналитик RBC Capital Markets. «Такое впечатление, что компания принимает решения на два-три месяца позже рынка», — добавил Делпрет. По его словам, Opendoor, главный конкурент Zillow, тоже сократил своё присутствие в Финиксе, но продолжает продавать дома дороже, чем покупает.

С увеличением объёма покупок Zillow столкнулась с нехваткой подрядчиков для ремонта жилья из-за пандемии. В дополнение к этому Zillow хотела разрешить клиентам назначать дату продажи дома заранее: например, о сделке могли договориться в августе, а ремонтом удавалось заняться только в ноябре. Это тоже усугубляло проблему с персоналом.

Сокращение четверти сотрудников и более $550 млн убытков

17 октября Zillow объявила, что берёт перерыв в покупке домов до конца года из-за нехватки сотрудников и будет работать с уже купленными объектами. «Мы работаем в условиях ограниченных трудовых ресурсов и предложения. Приостановка заключения новых контрактов позволит нам сосредоточиться на продавцах, уже заключивших с нами контракт, и на нашем текущем запасе домов», — заявил операционный директор компании Джереми Ваксман.

1 ноября источники Bloomberg сообщили, что Zillow хочет продать 7000 домов институциональным инвесторам за $2,8 млрд, разделив продажу на несколько сделок вместо «пакетного» предложения.

2 ноября компания объявила, что закроет подразделение по перепродаже домов навсегда. Zillow уволит около 25% сотрудников, говорится в отчёте о финансовых результатах за третий квартал 2021 года.

Непредсказуемость прогнозирования цен на жильё намного превышает наши ожидания. Продолжение масштабирования Zillow Offers приведёт к слишком большой волатильности доходов и баланса. Рич Бартон соучредитель и генеральный директор Zillow Group

Компания призналась, что из-за своих алгоритмов заплатила слишком много за дома, купленные во второй половине 2021 года. Согласно отчёту, убыток от бизнеса по перепродаже домов составит более $550 млн: компания списала $304 млн в третьем квартале 2021 года, а также ожидает убытки в размере $240–265 млн в четвёртом квартале.