Сервис продажи жилья Zillow резко подешевел почти на треть: он купил слишком много домов и не заработал из-за алгоритмов Статьи редакции
«Маркетплейс» для недвижимости хотел зарабатывать на перепродаже домов, но переплатил из-за собственных алгоритмов для оценки жилья.
Онлайн-сервис для продажи жилья Zillow навсегда отказался от перепродажи жилья: компания покупала недвижимость, делала лёгкий ремонт и перепродавала с наценкой.
На фоне этого акции Zillow (тикер ZG) на Nasdaq к 18:35 мск 3 ноября упали на 19,01% — до $69,23. С 1 ноября капитализация компании снизилась с $24,6 млрд до $17,62 млрд, стоимость акций — на 28,2%.
Zillow купила слишком много домов и продавала некоторые из них дешевле первоначальной цены, говорится в заявлении сервиса. Теперь компания пытается избавиться от накопившихся запасов: распродаёт 7000 домов за $2,8 млрд институциональным инвесторам, узнало Bloomberg.
Мгновенная покупка жилья
Zillow разрабатывает сайт для покупки и продажи недвижимости, а также алгоритм Zestimates для оценки стоимости домов в США. Сервис также позволяет продавцам покупать место в поисковой выдаче, агентам — рекламировать себя в карточке всех объектов на сайте, создать собственную витрину объектов с Zillow на своем сайте и так далее.
Ежемесячная аудитория сервиса к октябрю 2021 года достигла 36 млн уникальных пользователей, включая агентов, собственников, застройщиков и обычных покупателей.
В мае 2018 года Zillow запустила услугу Zillow Offers для «мгновенных предложений», которая позволяет владельцам быстро продать свой дом. Для этого нужно подготовить документы и запросить предложение у Zillow.
С помощью своих алгоритмов и инспектора, который посещает дом, сервис оценивает жильё и предлагает пользователю свою цену. За быструю покупку компания берёт комиссию в размере 6-9%, что обычно больше традиционных комиссий агентов по недвижимости.
Слишком «агрессивное» масштабирование
Zillow планировала покупать по 5000 объектов в месяц к 2024 году. Пандемия вызвала ажиотаж на рынке жилья — люди стали быстрее продавать и покупать дома, на фоне чего популярность услуг Zillow выросла, отмечает Bloomberg.
Кроме того, компания изменила свой алгоритм на фоне подорожания недвижимости и стала предлагать собственникам более высокие цены. Bloomberg называет этот рост цен на жильё «самым быстрым» в истории США.
Во втором квартале 2021 года Zillow купила 3800 домов. В третьем квартале купила купила рекордные для себя 8000 домов, подсчитал специалист по технологиям в сфере недвижимости Майк Делпрет. Одновременно с этим рост цен замедлился — теперь многие дома компании придётся продавать с убытком, пишет издание.
По данным YipitData, в сентябре Zillow выставила на продажу дома с самой низкой наценкой с ноября 2018 года. В третьем квартале компания также снизила стоимость почти половины своих объектов в США — цены на купленные дома оказались ниже ожиданий, отмечает Bloomberg.
Для примера YipitData проанализировала около 250 объявлений Zillow в Финиксе — стоимость домов оказалась в среднем на 6% ниже, чем компания за них заплатила. «Цены изменились не в пользу Zillow. Компания, возможно, была слишком агрессивна на торгах», — сказал Брэд Эриксон, аналитик RBC Capital Markets.
«Такое впечатление, что компания принимает решения на два-три месяца позже рынка», — добавил Делпрет. По его словам, Opendoor, главный конкурент Zillow, тоже сократил своё присутствие в Финиксе, но продолжает продавать дома дороже, чем покупает.
С увеличением объёма покупок Zillow столкнулась с нехваткой подрядчиков для ремонта жилья из-за пандемии. В дополнение к этому Zillow хотела разрешить клиентам назначать дату продажи дома заранее: например, о сделке могли договориться в августе, а ремонтом удавалось заняться только в ноябре. Это тоже усугубляло проблему с персоналом.
Сокращение четверти сотрудников и более $550 млн убытков
17 октября Zillow объявила, что берёт перерыв в покупке домов до конца года из-за нехватки сотрудников и будет работать с уже купленными объектами. «Мы работаем в условиях ограниченных трудовых ресурсов и предложения. Приостановка заключения новых контрактов позволит нам сосредоточиться на продавцах, уже заключивших с нами контракт, и на нашем текущем запасе домов», — заявил операционный директор компании Джереми Ваксман.
1 ноября источники Bloomberg сообщили, что Zillow хочет продать 7000 домов институциональным инвесторам за $2,8 млрд, разделив продажу на несколько сделок вместо «пакетного» предложения.
2 ноября компания объявила, что закроет подразделение по перепродаже домов навсегда. Zillow уволит около 25% сотрудников, говорится в отчёте о финансовых результатах за третий квартал 2021 года.
Компания призналась, что из-за своих алгоритмов заплатила слишком много за дома, купленные во второй половине 2021 года. Согласно отчёту, убыток от бизнеса по перепродаже домов составит более $550 млн: компания списала $304 млн в третьем квартале 2021 года, а также ожидает убытки в размере $240–265 млн в четвёртом квартале.
С момента запуска Zillow Offers в 2018 году компания так и не получила от неё прибыли, утверждает Bloomberg.
В мире не существует алгоритма, который может предсказывать стоимость того или иного товара на известных промежутках времени. Нет ни фундаментальных, ни технических инструментов, которые бы гарантировали поведение свободного рынка, тем более отдельных его сегментов в тех или иных локациях.
Есть одно исключение: ты монополист на рынке и сам формируешь цены за счёт неэластичного спроса
Видимо, в Zillow решили, что раз они самый популярный сервис для поиска жилья, значит могут влиять на его стоимость, в т.ч. за счёт создания искусственного спроса и дефицита, покупая жилье пачками. Но рынок оказался, как всегда, сложнее.
Какое отношение алгоритмы, торгующие спрэды, имеют к рынку жилья? Кроме того, HFT-торговля невозможна на неликвиде, а именно к неликвиду стоит отнести рынок жилья.
Для меня очевидно то, что З пыталась манипулировать рынком за счёт искусственного спроса и убирания с рынка предложения. Если нет и они пытались предсказать точечные сделки в совершенно разных локациях, то это глупость ещё большего порядка
В вашем комментарии было просто про товары. Про недвижимость там не слова. Что мешает создать алгоритм, предсказывающий цену недвижимости? В теории ничего не мешает. И вполне вероятно у Zillow это проучилось сделать.
Другое дело, что у рынка недвижимости действительно есть свои особенности. В том числе медленные продажи и необходимость надолго замораживать деньги в объекте. Но к алгоритму предсказывания цен это все отношения не имеет.
Что мешает? Непредсказуемость рынка мешает, если ты на нем не монополист.
Не З формирует рынок недвижимости в США, а финансовые процессы, циклы дорогих и дешёвых денег. Здесь недостаточно собрать биг-дату сделок купли-продажи прошлых периодов, необходимо предсказать эффект поведения толпы, что невозможно в конкретный момент времени. А так, конечно, можно предположить что любой товар на неопределенном периоде времени в будущем будет дорожать, потому что инфляцию денег никто не отменял.
Там не из-за алгоритмов они прогорели, а желания быть первыми. Если вам конкурент давал цену больше, то они мгновенно отвечали ценой выше, не учитывая риски совсем. Так у людей дома уходили на 30-50% дороже чем они сами ожидали, это если говорить про интересные штаты и районы США.
На рынке ещё есть Opendoor, можно просто было побегать от одного предложения к другому несколько раз и вам бы поднимали цены. Говоришь что OpenDoor предложил миллин — Zillow даёт миллион сто, дальше просто обратно к OpenDoor идёшь и они могут ещё больше дать. ред.
«Маркетплейс» для недвижимости хотел зарабатывать на перепродаже домов, но переплатил из-за собственных алгоритмов для оценки жилья.
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