В даркнете выставили на продажу данные 45 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов Статьи редакции
В базе есть данные 795 тысяч россиян.
- На продажу в даркнете выставили базу данных пользователей FreeVPN.org и DashVPN.io, сообщает «Ъ». Оба сервиса принадлежат международной компании ActMobile Networks, на сайте компании указано, что сервисами пользовались 75 млн человек по всему миру.
В базе есть данные с 2017 по 2021 год. Указаны адреса электронной почты пользователей, зашифрованные пароли, даты регистрации, обновления профиля и последнего входа в систему.
- В марте 2021 года были слиты данные 21 млн пользователей бесплатных сервисов GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. В июле 2020 года выложили данные более 20 млн пользователей UFO VPN, Secure VPN и других.
- В сентябре 2021 года Роскомнадзор заблокировал Hola VPN, Express VPN и ещё четыре VPN-сервиса. В июне регулятор ограничил использование VPN-VyprVPN и Opera VPN.
Платный не гарантия сохранности данных. В идеале конечно как вы написали, свой сервак и гнать трафик через него. Если для себя дорого, можно скинуться группой (складчина) и купить на группу людей. Мы так взяли на 20 человек, разделили стоимость сервака и выдали всем ovpn с паролем. Никакой сборки данных, просто hetz виртуалка с гигабитным каналом
Если так то, в идеале уже https://1.1.1.1 использовать. Там хоть нет постоянной смены ип и задержек между запросами.
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