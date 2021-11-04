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Сервисы
Маша Цепелева

В даркнете выставили на продажу данные 45 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов Статьи редакции

В базе есть данные 795 тысяч россиян.

  • На продажу в даркнете выставили базу данных пользователей FreeVPN.org и DashVPN.io, сообщает «Ъ». Оба сервиса принадлежат международной компании ActMobile Networks, на сайте компании указано, что сервисами пользовались 75 млн человек по всему миру.

  • В базе есть данные с 2017 по 2021 год. Указаны адреса электронной почты пользователей, зашифрованные пароли, даты регистрации, обновления профиля и последнего входа в систему.

  • В марте 2021 года были слиты данные 21 млн пользователей бесплатных сервисов GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. В июле 2020 года выложили данные более 20 млн пользователей UFO VPN, Secure VPN и других.
  • В сентябре 2021 года Роскомнадзор заблокировал Hola VPN, Express VPN и ещё четыре VPN-сервиса. В июне регулятор ограничил использование VPN-VyprVPN и Opera VPN.

#новость #утечка #vpn

1201 просмотров
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25 комментариев
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Yevhen Kuzhel

Изначально бесплатный vpn это угроза утечки персональных данных. Думать о какой то защите за 0р думаю глупо. Сервисы жили видимо на рекламе и на как раз слитии данных.

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8
Павел

Да платники тоже не гарантия, увы

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1
Dima Kalinov

Sensor Tower пару раз уличали в создании vpn app и прочих утилит для сбора данных

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0
Семен Переделкин

Какая-то не очень анонимная анонимность в этих ваших VPN-сервисах.

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1
Павел Кристалл

а, да это ж технология виновата

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2
Dragon Johan

Он разве обвинял технологию? По моему четко написано, что впн-сервисы.

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1
Павел Кристалл

что-то я действительно криво прочитал, каюсь

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1
Семен Переделкин

Я, тащемта, про технологию ничего и не говорил. Так что не выёбывайся.

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0
Bot Fabric

Не надо пожалуйста писать это мерзкое слово. По русски правильно писать "в общем-то", хотя и это проще было не писать, смысл бы не изменился, а читать проще

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0
Семен Переделкин

И ты не выёбывайся.

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1
Дмитрий Филиппов

Пользуюсь WireGuard VPN на арендованном VDS в Голландии за 10 USD в год, думаю написать статейку на VC, об опыте использования.

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3
Alexey Gavrilov

интересующимся самостоятельной настройкой, можете глянуть статьи роскомсвобода по vpn, вполне доступно и просто обо всем рассказывают и перечисляют "нормальные" впн, которым плюс-минус можно доверять.

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0
Isuzu Dzanarnoghno

"Бесплатный" vpn - зло.
Платный стоит немного. И также за немного можно (если разбираешься) прикупить виртуалку и поднять там свой сервис. И тогда, если хорошо настроить, DPI не страшен.

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1
Yevhen Kuzhel

Платный не гарантия сохранности данных. В идеале конечно как вы написали, свой сервак и гнать трафик через него. Если для себя дорого, можно скинуться группой (складчина) и купить на группу людей. Мы так взяли на 20 человек, разделили стоимость сервака и выдали всем ovpn с паролем. Никакой сборки данных, просто hetz виртуалка с гигабитным каналом

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1
Isuzu Dzanarnoghno

Согласен.
Но тут иногда можно напороться на ограничение в трафике. Реальный анлим стоит все-таки немного других денег. Хотя, если на 20 разделить - не вопрос :)

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0
Yevhen Kuzhel

34 евро мощная тачка с гигабитом и безлимом. Попутно можно запустить там майнер на cpu, когда сервер прохлаждается. Или хостить какие то свои вещи, к примеру свое облако типа nextcloud.
34 евро на группу лиц и получаешь 500гб облачное хранилище с своим впн и попутным майнингом))

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1
Mesye Sharl-Maximilyen

Где брали? посоветуйте

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0
Дмитрий Тенетович

Есть же Tor, в конце концов.

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0
Yevhen Kuzhel

Если так то, в идеале уже https://1.1.1.1 использовать. Там хоть нет постоянной смены ип и задержек между запросами.

1.1.1.1 — The free app that makes your Internet…
Install the free app that makes your phone’s Internet more fast, private, and reliable.
1.1.1.1
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1
Isuzu Dzanarnoghno

Да. Но он очень часто весьма неслабо тормозит (поди знай, через какие хопы пакеты пойдут...)

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0
Mesye Sharl-Maximilyen

Попробуйте через тор посмотреть какой-нибудь сериальчик на забаненном роскомпозором сайте

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0
Катерина Донникова

Смотрю. Подождать пару минут буферищацию, и в 720 спокойно можно смотреть

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0
Mesye Sharl-Maximilyen

Ждать каждые 5 минут буферизацию? Смотреть в 720? А вы знаете толк в извращениях. Не зря в тор сидите

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0
Igor Shkarin

Я там есть! 🤟
🤣

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0
xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Даркнет, даркнет...
А где он, этот ваш даркнет?

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0
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