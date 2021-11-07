WhatsApp работает над созданием сообществ — групповых чатов с администраторами Статьи редакции
Они смогут объединять несколько групповых чатов в сообщества и приглашать новых пользователей.
- Команда WhatsApp начала работать над созданием сообществ в середине октября, заметили авторы XDA. 6 ноября появление новой функции подтвердили WABetaInfo.
- У администраторов сообществ будет больше контроля над ними, чем у администраторов групповых чатов. Они смогут объединять группы в сообщества и добавлять в них новых пользователей — вручную или по публичной ссылке-приглашению.
- Структура сообществ может быть похожа на организацию каналов в сообществе Discord, где можно создавать группы внутри групп. Отличить сообщества от групп можно будет по аватарке — она квадратная с закруглёнными краями, а у групп — круглая.
- Бета-версия сообществ WhatsApp находится в разработке для Android и iOS и дата релиза пока неизвестна. Интерфейс и функции сообществ могут измениться до официального выпуска для бета-тестеров, отмечает WABetaInfo.
- С помощью сообществ WhatsApp рассчитывает сократить технологический разрыв с мессенджерами Telegram и Signal, считают авторы The Verge. Когда в октябре произошёл сбой в работе всех сервисов Facebook, Telegram получил 70 млн новых пользователей.
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