Креатив побьет технологии – не наоборот

Все время в дискуссиях меня цепляет одна фраза, когда говорят, что мой мир (финтеха) – это борьба технологий. Здесь бьются программисты и инженеры. Да ничего подобного. Финтех, как и практически весь e-commerce, все маркетплейсы, сервисы для бизнеса – это все битва креатива.