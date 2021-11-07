Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Виктория Степанова

WhatsApp работает над созданием сообществ — групповых чатов с администраторами Статьи редакции

Они смогут объединять несколько групповых чатов в сообщества и приглашать новых пользователей.

  • Команда WhatsApp начала работать над созданием сообществ в середине октября, заметили авторы XDA. 6 ноября появление новой функции подтвердили WABetaInfo.
  • У администраторов сообществ будет больше контроля над ними, чем у администраторов групповых чатов. Они смогут объединять группы в сообщества и добавлять в них новых пользователей — вручную или по публичной ссылке-приглашению.
  • Структура сообществ может быть похожа на организацию каналов в сообществе Discord, где можно создавать группы внутри групп. Отличить сообщества от групп можно будет по аватарке — она квадратная с закруглёнными краями, а у групп — круглая.
Интерфейс сообщества
  • Бета-версия сообществ WhatsApp находится в разработке для Android и iOS и дата релиза пока неизвестна. Интерфейс и функции сообществ могут измениться до официального выпуска для бета-тестеров, отмечает WABetaInfo.
  • С помощью сообществ WhatsApp рассчитывает сократить технологический разрыв с мессенджерами Telegram и Signal, считают авторы The Verge. Когда в октябре произошёл сбой в работе всех сервисов Facebook, Telegram получил 70 млн новых пользователей.

#новость #whatsapp

113 просмотров
1 1 комментарий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
DEV Tesloz

Следующим шагом ждём рекламы в сообществах, как в телеграмме

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Миграция
Pavel Mekhnin
Еще одна история переезда программиста в Эстонию

Решил поделиться своим опытом с читателями vc своим опытом по переезду в Таллин :)

45 45 комментариев
28
Involta
Как выучить этот английский?!

Действительно, а как выучить английский? Спойлер — никак. А вот овладеть языком вполне реально. Сегодня расскажем, как это сделать.

4 4 комментария
6
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Первая грузовая компания
Пять рекомендаций для тех, кто хочет перейти в Data Science

Как не имея релевантного опыта перейти в Data Science из другой сферы? Какие инструменты могут помочь развить новые профессиональные навыки и какой стратегии лучше придерживаться в обучении, рассказал специалист по анализу данных и машинному обучению Первой грузовой компании Павел Куницын. Подготовили топ-5 основных правил от нашего коллеги.

7 7 комментариев
2
Устойчивые города: Москва
Шесть любопытных приложений для экологичного быта

Помогут сформировать «зелёные» привычки и справиться с экотревожностью.

0 Обсудить
1
Будущее
Денис Бурлаков
Креатив побьет технологии – не наоборот

Все время в дискуссиях меня цепляет одна фраза, когда говорят, что мой мир (финтеха) – это борьба технологий. Здесь бьются программисты и инженеры. Да ничего подобного. Финтех, как и практически весь e-commerce, все маркетплейсы, сервисы для бизнеса – это все битва креатива.

8 8 комментариев
11
Приёмная
Alexei Karusin
С дебетовой карты «Тинькофф» украли мои средства

Являюсь клиентом банка более пяти лет, карту использовал все это время как зарплатную, расплачивался за покупки, переводил друзьям и родным деньги, практически не снимал наличные.

681 681 комментарий
350
Сервисы
Телефонный кот
Telegram изменил описание на странице FAQ, в котором обещал, что навсегда останется бесплатным, без рекламы и подписок

Судя по данным из Web Archive, изменение произошло с 23 на 24 декабря 2020 года.

186 186 комментариев
78
Устойчивые города: Москва
Домашний зелёный офис: как сделать рабочее место экологичным

Согласно опросу сервиса «Работа.ру» четверть работающих россиян хотели бы всегда трудиться из дома.

3 3 комментария
1
Приёмная
Фанит Шавалеев
Мвидео отказывается выдать оплаченный заказ

16 октября 2021 создал заказ (штатив), оплатил заказ (часть картой, часть бонусными рублями). 3 ноября он был готов к выдаче.

15 15 комментариев
23
Первая грузовая компания
Кто такой профессиональный «жадина» и где его найти?

Директор по логистике ПГК Михаил Петров рассказал о том, почему логисты должны быть профессиональными коммуникаторами и «жадинами».

0 Обсудить
2
Сервисы
Виктория Степанова
WhatsApp работает над созданием сообществ — групповых чатов с администраторами Статьи редакции

Они смогут объединять несколько групповых чатов в сообщества и приглашать новых пользователей.

1 1 комментарий
Больше статей
null