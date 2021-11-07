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Виктория Степанова

WhatsApp занялась разработкой сообществ — групповых чатов с администраторами Статьи редакции

Они смогут объединять несколько групповых чатов в сообщества и приглашать новых пользователей.

  • Команда WhatsApp начала работать над созданием сообществ в середине октября, заметили авторы XDA. 6 ноября появление новой функции подтвердили WABetaInfo.
  • У администраторов сообществ будет больше контроля над ними, чем у администраторов групповых чатов. Они смогут объединять группы в сообщества и добавлять в них новых пользователей — вручную или по публичной ссылке-приглашению.
  • Структура сообществ может быть похожа на организацию каналов в сообществе Discord, где можно создавать группы внутри групп. Отличить сообщества от групп можно будет по аватарке — она квадратная с закруглёнными краями, а у групп — круглая.
Интерфейс сообщества
  • Бета-версия сообществ WhatsApp находится в разработке для Android и iOS и дата релиза пока неизвестна. Интерфейс и функции сообществ могут измениться до официального выпуска для бета-тестеров, отмечает WABetaInfo.
  • С помощью сообществ WhatsApp рассчитывает сократить технологический разрыв с мессенджерами Telegram и Signal, считают авторы The Verge. Когда в октябре произошёл сбой в работе всех сервисов Facebook, Telegram получил 70 млн новых пользователей.

#новость #whatsapp

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23 комментария
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Денис Кулагин

Кто первый придумает и внедрит возможность хоть как-то структурировать информацию в сообществах? Мессенджеры — это реинкарнация IRC на новом технологическом витке, осталось заново изобрести форумы :)

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10
Эдуард Лиринг

Да, чаты в мессенджерах почти бесполезны для получения информации потому что теряются сообщения в потоке. Tapatalk пытался перенести форумы в телефоны, но кажется не сильно у нас прижилось, хотя возможно ошибаюсь.

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3
Денис Кулагин

В том и проблема, что в этом потоке бывают полезные крупицы информации, которые даже участникам обсуждений приходится вспоминать по ключевым словам и потом находить через поиск.

В Slack это чуть решено через обсуждения к треду и каналы + внутренние policy, когда в канал important скидывают только абсолютную must-see информацию и следят против злоупотреблений.

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1
KINCH

а кули там придумывать? Тегировать сообщения и собирать их в индивидуальные группы по типу зеттелькастена

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1
Денис Кулагин

Теги та ещё механика при коллективном использовании, требующая высокой информационной культуры. На стэковерфлоу, например, следят за консистентностью тегов, ограничивают возможность создания новых опытными участниками, следят чтобы не было слишком мелкого дробления, объединяют дубликаты и т.д. И там большие темы, а тут поток сообщений.

Но при должном додумывании идея вполне здравая.

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1
Denis Averyanov

Я паршу телегу например и раскладываю по тредам на сайте. У меня в профиле предпоследняя статья про это

То же самое для ватсап затруднено будет сделать (невозможного нет), потому что у них нет апи, придется притворяться оф клиентом, что во первых ресурсоемко, во вторых грозит баном. И понятно что почти любой сервис в целом против того чтобы его контент размещался вовне ред.

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1
Viktor Mann

Недолго осталось до теплых и ламповых.

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3
Alexander Ponomarev

Лучше бы занялись тем, чтобы можно было пользоваться на пк без подключения телефона, улучшили производительность приложения на мак, чтобы можно было просто и легко отправлять сообщения не из телефонной книги, чтобы… чтобы работало нормально, а не как обычно.

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2
Armen Manukyan

Уже для приложения на МАС доступна в бете функция подключения без телефона (отдельно в настройках надо выбрать).

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2
Павел Евграфович

Ужасно интересно, как это изнутри теперь устроено. Ведь в WhatsApp by design все данные хранились на устройстве, а не в облаке.

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0
Alexander Ponomarev

Ах да, ещё бы чтобы можно было переносить историю между ос

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0
Alex Shevchenko

История , чаты это камень преткновения, "не облачное" хранение, это самый большой недостаток васапа, и его допотопность.

Ответить
0
Alexey Shabolkin

Функция успешно работает на windows уже несколько месяцев

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0
Valik Pavlov

Кто-то вообще пользуется ватсапом кроме моей бабушки?

Ответить
–1
Tee Shark

Дедушка? 🧐

Ответить
2
Sanzhar Bazarbek

Да, кто-то.

Ответить
0
Alex Shevchenko

К сожалению, например у нас в KZ большинство в нём общаются 😒

Ответить
0
DEV Tesloz

Следующим шагом ждём рекламы в сообществах, как в телеграмме

Ответить
0
Павел Евграфович

Meta (Facebook) кое-что понимает в слове «реклама», это уж как пить дать.

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0
Happy Rabbit

Ну, разнообразие-то оно всегда хорошо, да. Особенно после последних новостей от Дурова. Но хотелось бы прояснить момент с монетизацией контента авторами. Если будет как с телегой - я получаю бабло, а вы там, ну это, ну монетизируетесь же? Вот и вперёд! То успех темы под вопросом будет. А вот если будет тоже самое, что в телеге, только с монеткой, а ещё лучше с рекомендациями. Вот тогда конкурент будет серьёзный.

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0
Allestor Krei

Когда уже каналы, как в телеге и вайбере?

Ответить
0
Alex Shevchenko

Только когда васап станет облачным, как телега или вайбер😁

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0

Комментарий удален

Чит Чат

Если, кто-то мне говорит, что у него нет Телеграм, но есть WhatsApp, я сразу понимаю - человек либо низкого уровня развития

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–1
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