WhatsApp занялась разработкой сообществ — групповых чатов с администраторами Статьи редакции
Они смогут объединять несколько групповых чатов в сообщества и приглашать новых пользователей.
- Команда WhatsApp начала работать над созданием сообществ в середине октября, заметили авторы XDA. 6 ноября появление новой функции подтвердили WABetaInfo.
- У администраторов сообществ будет больше контроля над ними, чем у администраторов групповых чатов. Они смогут объединять группы в сообщества и добавлять в них новых пользователей — вручную или по публичной ссылке-приглашению.
- Структура сообществ может быть похожа на организацию каналов в сообществе Discord, где можно создавать группы внутри групп. Отличить сообщества от групп можно будет по аватарке — она квадратная с закруглёнными краями, а у групп — круглая.
- Бета-версия сообществ WhatsApp находится в разработке для Android и iOS и дата релиза пока неизвестна. Интерфейс и функции сообществ могут измениться до официального выпуска для бета-тестеров, отмечает WABetaInfo.
- С помощью сообществ WhatsApp рассчитывает сократить технологический разрыв с мессенджерами Telegram и Signal, считают авторы The Verge. Когда в октябре произошёл сбой в работе всех сервисов Facebook, Telegram получил 70 млн новых пользователей.
В том и проблема, что в этом потоке бывают полезные крупицы информации, которые даже участникам обсуждений приходится вспоминать по ключевым словам и потом находить через поиск.
В Slack это чуть решено через обсуждения к треду и каналы + внутренние policy, когда в канал important скидывают только абсолютную must-see информацию и следят против злоупотреблений.
Теги та ещё механика при коллективном использовании, требующая высокой информационной культуры. На стэковерфлоу, например, следят за консистентностью тегов, ограничивают возможность создания новых опытными участниками, следят чтобы не было слишком мелкого дробления, объединяют дубликаты и т.д. И там большие темы, а тут поток сообщений.
Но при должном додумывании идея вполне здравая.
Я паршу телегу например и раскладываю по тредам на сайте. У меня в профиле предпоследняя статья про это
То же самое для ватсап затруднено будет сделать (невозможного нет), потому что у них нет апи, придется притворяться оф клиентом, что во первых ресурсоемко, во вторых грозит баном. И понятно что почти любой сервис в целом против того чтобы его контент размещался вовне ред.
Ну, разнообразие-то оно всегда хорошо, да. Особенно после последних новостей от Дурова. Но хотелось бы прояснить момент с монетизацией контента авторами. Если будет как с телегой - я получаю бабло, а вы там, ну это, ну монетизируетесь же? Вот и вперёд! То успех темы под вопросом будет. А вот если будет тоже самое, что в телеге, только с монеткой, а ещё лучше с рекомендациями. Вот тогда конкурент будет серьёзный.
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