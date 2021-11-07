Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
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Виктория Степанова

В Telegram появилась первая сторонняя реклама — это свежие каналы про новости, криптовалюту и одежду Статьи редакции

В каналах с десятками тысяч подписчиков появляются рекламные объявления каналов с небольшой аудиторией.

18 18 комментариев
1101 просмотров

Так, на канале vc.ru сначала появилась реклама «Витрины Криптовалют» с 1352 подписчиками.

Позже её сменила реклама «Сатоши твитнул» с 716 подписчиками.

В канале издания The Bell рекламировался «Человек, 1 шт» с 6611 подписчиками.

В канале РБК была реклама канала про стиль Outfits с 2174 подписчиками.

У «Яндекса» появилось объявление новостного канала «Вечерний Телеграмъ» с 5691 подписчиков.

Все каналы, реклама которых появилась в мессенджере, созданы после запуска рекламной платформы Telegram, обратил внимание директор по рекламным технологиям VK Никита Лихачёв.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров объявил, что планирует запустить в мессенджере новую функцию для отключения показа рекламы. Она может быть оформлена в виде подписки, объяснил он.

Команда мессенджера также работает над решением для авторов, которые хотят отключить рекламу в своём канале.

#новость #telegram

18 18 комментариев
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18 комментариев
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Feduard Klimkin

А что будет перед выборами...уххх. Ну а через пару лет стоит ожидать подобное:

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23
Louis Cyphre
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0
Alex Belousov

Минимальный рекламный бюджет - 2млн $

Ожидание - крупные компании - Apple, Coca-cola, Тинькоф, Яндекс, Проктер и Гэмбл. Реальность - реклама криптовалютных каналов и инфобизнес 🤣

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7
Rafa Ramazanov

Ожидание и реальность всегда таковы 🥲

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1
Святий Миколай

Судя по первым рекламным постам, через неделю можно ожидать рекламу формата: "Европа вздрогнула, узнав о новом приемнике Путина! Россией будет править... ПЕРЕЙТИ В КАНАЛ"

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2
BearStrikesBack

Болгары восхитились!

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0
Иван Поварёшкин

20 идей ещё не рекламируют?

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1
Feduard Klimkin

только после портретов монро

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0
юрий с

Я заинтересован. Расскажи мне 20 идей

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0
Rafa Ramazanov

Дуров всегда был уверен в себе... Но с этим явно обосрался

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1
Nikolay Kenig

Что-то заказухой попахивает 🤣🤣🤣

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0
Максим Першин

Скамеры радуются и начинают заказывать рекламу у агенств тоннами.
При этом увидеть насколько реклама вредная на первый взгляд сложно, а на второй – на нее даже жалобу кинуть нельзя)

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0
Даниил Соловьев

Удалено ред.

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0
pongo

Выглядит словно это тестовые каналы, созданные самим телеграмом

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0
Rafa Ramazanov

Кстати, теперь я думаю пришло время пользоваться кастом клиентами телеграм без рекламы, такой продукт за пару дней превратить в шлак "достоин уважения" притом всё это делается не на уровнем бета теста а прямо в альфа версии 🥲

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0
pongo

кастом клиентами телеграм без рекламы

Чтобы у Дурова поскорее закончились деньги на поддержку телеги? Умно.

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0
Семен Переделкин

Как быстро скурвится телега, интересно.

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0
Andrew Lobachev

А разве Дуров не говорил, что минимальный рекламный бюджет в телеграме - миллион долларов?

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0
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