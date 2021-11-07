В каналах с десятками тысяч подписчиков появляются рекламные объявления каналов с небольшой аудиторией.

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Так, на канале vc.ru сначала появилась реклама «Витрины Криптовалют» с 1352 подписчиками.

Позже её сменила реклама «Сатоши твитнул» с 716 подписчиками.

В канале издания The Bell рекламировался «Человек, 1 шт» с 6611 подписчиками.

В канале РБК была реклама канала про стиль Outfits с 2174 подписчиками.

У «Яндекса» появилось объявление новостного канала «Вечерний Телеграмъ» с 5691 подписчиков.

Все каналы, реклама которых появилась в мессенджере, созданы после запуска рекламной платформы Telegram, обратил внимание директор по рекламным технологиям VK Никита Лихачёв.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров объявил, что планирует запустить в мессенджере новую функцию для отключения показа рекламы. Она может быть оформлена в виде подписки, объяснил он.