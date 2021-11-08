Китай снял запрет на платные образовательные сервисы в обмен на бесплатные занятия со школьниками — WSJ Статьи редакции
В июле сервисам, преподающим школьную программу, запретили получать прибыль, привлекать инвестиции и выходить на биржу.
- Правительство Китая планирует выдавать образовательным компаниям лицензии, которые позволят оказывать платные репетиторские услуги, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
- Компании будут обязаны проводить бесплатные занятия для школьников до девятого класса. В обмен они смогут зарабатывать на других услугах — например, репетиторстве для взрослых, которые готовятся к профессиональным экзаменам.
- Также правительство хочет установить ограничение на цену за одно занятие, сообщили несколько источников издания. Для получения лицензии компании придётся создать некоммерческий фонд для сбора доходов от внеклассных занятий.
- О решении власти объявят в ноябре, пишет WSJ. Кто именно получит лицензии, пока неизвестно, но переговоры с правительство ведут Gaotu и Yuanfudao, говорят источники.
- В июле власти Китая запретили компаниям, преподающим школьные программы, получать прибыль, привлекать иностранные инвестиции или выходить на биржу. Сервисы обязаны зарегистрироваться как некоммерческие организации. За день акции онлайн-репетиторов упали на 54-98%.
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