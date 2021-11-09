Airbnb обновил платформу: запустил расширенную страховку для хозяев жилья на $1 млн и проверку скорости Wi-Fi в домах Статьи редакции
Ещё появился автоматический перевод описания жилья, а в разделе «Мои поездки» — таймер обратного отсчета до путешествия.
- Программа страховки AirCover стала бесплатной для всех хозяев жилья на Airbnb. По ней владельцы могут получить до $1 млн за повреждения, оставленные гостями, и до $1 млн за ущерб от домашних животных арендаторов или временную потерю дохода от сервиса. Например, когда жильё нельзя сдавать из-за ремонта.
- Также Airbnb запустил автоматический перевод на 60 языков описания и отзывов на жильё. Кнопки «Нажмите, чтобы перевести» не будет.
- Сервис запустил подтверждение скорости Wi-Fi для хозяев жилья. Скорость проверяют сотрудники Airbnb по фотографиям оборудования и его характеристикам. Уже проверили 25 тысяч домов.
- Airbnb также расширил даты для гибкого поиска жилья с полугода до года и добавила четыре новые категории домов: вне зоны доступа, рядом с горнолыжными склонами, люкс и необычные дома.
- Во вкладке «Мои поездки» появился таймер обратного отсчета для бронирования, персональные предложения и другие разделы.
- В мае Airbnb представил более 100 обновлений платформы: добавил три новых способа поиска жилья, вишлисты и другое.
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