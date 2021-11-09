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Маша Цепелева

Airbnb обновил платформу: запустил расширенную страховку для хозяев жилья на $1 млн и проверку скорости Wi-Fi в домах Статьи редакции

Ещё появился автоматический перевод описания жилья, а в разделе «Мои поездки» — таймер обратного отсчета до путешествия.

  • Программа страховки AirCover стала бесплатной для всех хозяев жилья на Airbnb. По ней владельцы могут получить до $1 млн за повреждения, оставленные гостями, и до $1 млн за ущерб от домашних животных арендаторов или временную потерю дохода от сервиса. Например, когда жильё нельзя сдавать из-за ремонта.
  • Также Airbnb запустил автоматический перевод на 60 языков описания и отзывов на жильё. Кнопки «Нажмите, чтобы перевести» не будет.
  • Сервис запустил подтверждение скорости Wi-Fi для хозяев жилья. Скорость проверяют сотрудники Airbnb по фотографиям оборудования и его характеристикам. Уже проверили 25 тысяч домов.
  • Airbnb также расширил даты для гибкого поиска жилья с полугода до года и добавила четыре новые категории домов: вне зоны доступа, рядом с горнолыжными склонами, люкс и необычные дома.
  • Во вкладке «Мои поездки» появился таймер обратного отсчета для бронирования, персональные предложения и другие разделы.
  • В мае Airbnb представил более 100 обновлений платформы: добавил три новых способа поиска жилья, вишлисты и другое.

#новость #airbnb

1005 просмотров
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Eugene Kostylev

Скорость проверяют сотрудники Airbnb по фотографиям оборудования и его характеристикам.

аплодирую стоя

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2
Artemy
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0
Roman Antonov

Давайте, вы якобы повредили, а мы якобы владельцы 😉

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1
Желающий Мика

Давайте. Встретимся в камере.

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1
vmp

Это которая якобы жильё?

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1
Желающий Мика

Гостиница. С рестораном для гостей.

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0
Юрий Поляков

питание включено

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0
Roman Antonov

Ну вы отмените бронирование, а мы вам скидочку 😉

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0
Желающий Мика

Потихоньку убивает неповоротливых мамонтов. Многие застыли в нулевых. Или 90х ред.

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1
Roma Kopylov

Если все эти новшества реально заоабают, то это очень круто
Сейчас нужно на три месяца найти квартиру на весну, и очень большая проблема в неизвестности уровня wi-fi в сдаваемом жилье

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0

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Slava Itprofi

проверяют сотрудники Airbnb по фотографиям оборудования

представил, фоткает чел свой 300Мб dlink, а на входе в дом 10Мбит канал на всех)) Сколько раз уже сталкивался с "хорошим" интернетом, особенно когда по вечерам все приходят с отдыха.

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