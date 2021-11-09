скандала Статьи редакции «Корпоративный экзорцизм»: кто подставил основателя Papa John's по его мнению и как он провёл три года после

Почти 30 лет Джон Шнаттер был лицом сети пиццерий, а к 2018-му потерял посты гендиректора и главы правления из-за обвинений в расизме. Кому он не угодил, почему уверен в заговоре и что делает, чтобы однажды вернуться, — в пересказе Bloomberg.