Как я научился быстро вводить в курс дела новых джунов при запуске проекта

Бюджет проекта не позволяет нанять сразу человека с опытом, приходится брать человека без опыта (Junior, он же Джун). Джун забирает столько времени, что тому, у кого он его забирает просто некогда заниматься своими делами, наставник не поднимает глаз из Телеграма и сидит часами с ним на Зуме.