Платформа для найма разработчиков Skipp привлекла $635 тысяч от сооснователя Skyeng и других Статьи редакции
За полгода выручка стартапа выросла в 26 раз — спрос на программистов превышает предложение.
- Компания привлекла первые инвестиции от сооснователя Skyeng Дениса Сметнева, бывшего гендиректора Delivery Club Андрея Цыценко, фонда «Тилтех Капитал» и управляющего партнера Skyeng Александра Ларьяновского, сообщает Forbes. Оценка стартапа составила $5 млн.
- Skipp разработал платформу для найма ИТ-специалистов под конкретные задачи. Инвестиции пойдут на международное развитие и привлечение разработчиков из стран СНГ.
- В базе Skipp зарегистрировано более 5000 русскоязычных разработчиков. По собственным данным, средняя выручка компании в месяц — больше 14 млн рублей, за полгода она выросла в 26 раз. Алексей Один отмечает, что спрос со стороны бизнеса больше предложения специалистов.
- Стартап основал в 2015 году бывший технический директор Lingualeo Алексей Один. Сначала это было мобильное приложение для заказа ремонта техники, маникюра и уборки. В 2020 году Один вместе с бывшим руководителем B2G-направления в Skyeng Александром Долговым перезапустил проект как HR-платформу.
Федерация креативных индустрий (www.creative-russia.ru) объявила о начале федерального исследования 100 Most Creative Russians, результатом которого станет список из ста лидеров креативных индустрий (КИ) России. Финальный список из 100 выдающихся творческих команд и отдельных представителей КИ, определивших развитие сектора в 2021 году, будет…
Компания должна выполнить требования до 9 декабря.
Компания HONOR представила в России новую серию смартфонов HONOR 50 в ходе онлайн-презентации. На мероприятии был представлен смартфон HONOR 50 и младшая модель серии – смартфон HONOR 50 Lite. Оба устройства получили сервисы Google. Также компания презентовала новый флагманский ноутбук – HONOR MagicBook View 14 и два устройства платформы HONOR…
Раньше в Apple ID можно было добавить только карты Visa, MasterCard и American Express.
Бюджет проекта не позволяет нанять сразу человека с опытом, приходится брать человека без опыта (Junior, он же Джун). Джун забирает столько времени, что тому, у кого он его забирает просто некогда заниматься своими делами, наставник не поднимает глаз из Телеграма и сидит часами с ним на Зуме.
Операторы не реагируют на отказы и просьбы не беспокоить с данными предложениями
Конференция AI Journey стартует уже завтра. Участников ждут 20+ тематических стримов, на которых можно будет послушать выступления и дискуссии на самые разные темы. На конференции выступят 250+ экспертов мирового уровня, и с некоторыми из них мы успели поговорить. Вот что они рассказали.
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