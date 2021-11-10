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Маша Цепелева

Платформа для найма разработчиков Skipp привлекла $635 тысяч от сооснователя Skyeng и других Статьи редакции

За полгода выручка стартапа выросла в 26 раз — спрос на программистов превышает предложение.

  • Компания привлекла первые инвестиции от сооснователя Skyeng Дениса Сметнева, бывшего гендиректора Delivery Club Андрея Цыценко, фонда «Тилтех Капитал» и управляющего партнера Skyeng Александра Ларьяновского, сообщает Forbes. Оценка стартапа составила $5 млн.
  • Skipp разработал платформу для найма ИТ-специалистов под конкретные задачи. Инвестиции пойдут на международное развитие и привлечение разработчиков из стран СНГ.
  • В базе Skipp зарегистрировано более 5000 русскоязычных разработчиков. По собственным данным, средняя выручка компании в месяц — больше 14 млн рублей, за полгода она выросла в 26 раз. Алексей Один отмечает, что спрос со стороны бизнеса больше предложения специалистов.
  • Стартап основал в 2015 году бывший технический директор Lingualeo Алексей Один. Сначала это было мобильное приложение для заказа ремонта техники, маникюра и уборки. В 2020 году Один вместе с бывшим руководителем B2G-направления в Skyeng Александром Долговым перезапустил проект как HR-платформу.

#новость #инвестиции #skipp

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Сергей Никитин

Нужно больше посредников, маркетологов и прочих, а то что-то мало маркетинговых агентств и прочих бодишопов.

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3
Oleg Zhuravlev

В чем проект так и не понял ;)

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