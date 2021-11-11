«Яндекс.Карты» сделали панорамы интерактивными: на них можно построить пешеходный маршрут и найти компании в зданиях Статьи редакции
Это пригодится тем, кто планирует всё заранее и хочет сориентироваться в незнакомом районе, считают в компании.
- Интерактивные панорамы доступны в десктопной версии сервиса и при использовании «Карт» в мобильных браузерах, рассказали vc.ru в «Яндексе». В будущем компания рассчитывает добавить их и в приложение, но конкретные планы пока не называет.
- Чтобы посмотреть пешеходный маршрут на панораме, нужно построить его и нажать «Маршрут в панорамах». Затем откроется панорама, на которой можно «пройти» по линии пути.
- На панорамах появились и метки организаций. При наведении на них появится карточка с адресом, часами работы, рейтингом. Также можно построить дорогу до адреса компании, перейти на сайт или связаться с ней.
- В каждом здании отмечено не больше пяти организаций с наиболее высоким рейтингом.
Даже если ты прикрепишь фото закрытых дверей, где будет написано «магазин закрыт навсегда» или «магазин переехал», но при этом на сайте в разделе контакты не будут внесены правки, служба поддержки отклонит заявку. Веселее бывает с какими-нибудь ларьками у которых нет ни телефона, ни сайта, но службу поддержки Яндекс также не устраивают фотографии и они просят ссылку сайт организации. Вот это вообще лал.
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