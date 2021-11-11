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Таня Боброва

«Яндекс.Карты» сделали панорамы интерактивными: на них можно построить пешеходный маршрут и найти компании в зданиях Статьи редакции

Это пригодится тем, кто планирует всё заранее и хочет сориентироваться в незнакомом районе, считают в компании.

  • Интерактивные панорамы доступны в десктопной версии сервиса и при использовании «Карт» в мобильных браузерах, рассказали vc.ru в «Яндексе». В будущем компания рассчитывает добавить их и в приложение, но конкретные планы пока не называет.
  • Чтобы посмотреть пешеходный маршрут на панораме, нужно построить его и нажать «Маршрут в панорамах». Затем откроется панорама, на которой можно «пройти» по линии пути.
  • На панорамах появились и метки организаций. При наведении на них появится карточка с адресом, часами работы, рейтингом. Также можно построить дорогу до адреса компании, перейти на сайт или связаться с ней.
  • В каждом здании отмечено не больше пяти организаций с наиболее высоким рейтингом.
Линия маршрута и карточка организации на панораме «Яндекс.Карты»
«Яндекс.К
Как построить и пройти маршрут на панораме «Яндекс.Карты»

#новость #яндекскарты

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Sergey Minaev

Эпоха метавселенных и виртуальных миров все ближе.
- Серёжа, иди погуляй на улице.
- Мама, я уже два квартала прошёл на Яндекс.Картах

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8
Сергей Добрицкий

Видимо два квартала мне мало, пойду ещё пройду три километра и вернусь туда где в комментарии выше просили фотку сделать)))

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0
Люц Шнайдер

«найти компании в зданиях»

Ещё бы Яндекс что-нибудь сделал со своей кривой модерацией. Подтягивают устаревшие xml фиды филиалов с сайтов организаций. Приходишь в магазин, а там его уже месяц как нет. Пишешь в службу поддержки Яндекс, а они такие: у нас актуальные данные🤷🏻‍♂️

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1
Илья Волочков

У меня как-то полыхать начало от этого: находишь ошибку на Яндекс.Картах, нажимаешь кнопку "сообщить о неточности", а они такие "давайте фотку". Ну да, сейчас выйду на улицу, пройду пару километров и сделаю фотку. Очень оно мне надо, ага.

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1
Люц Шнайдер

Даже если ты прикрепишь фото закрытых дверей, где будет написано «магазин закрыт навсегда» или «магазин переехал», но при этом на сайте в разделе контакты не будут внесены правки, служба поддержки отклонит заявку. Веселее бывает с какими-нибудь ларьками у которых нет ни телефона, ни сайта, но службу поддержки Яндекс также не устраивают фотографии и они просят ссылку сайт организации. Вот это вообще лал.

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1
Максим Степанов

Норм функция

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0
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