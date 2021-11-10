Открыв ООО меня массово атаковали российские банки со спамом

Всем салют. Наверное многие уже столкнулись с тем что банки ведут слишком назойливую работу по привлечению в свои ряды клиентов.

Но то с чем я столкнулся вчера и сегодня — повергло меня в шок.