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Nazigul Jusupova

Платформа для управления качеством аналитических данных Datafold с основателями из России привлекла $20 млн Статьи редакции

Средства направят на расширение команды и улучшение платформы.

  • Раунд возглавила венчурная фирма NEA (New Enterprise Associates), также в нём участвовала компания Amplify Partners.
  • Полученные средства компания направит на дальнейшее развитие платформы контроля данных и расширение команды. По данным основателя Глеба Межанского, сейчас в стартапе работают 18 человек.
  • Стартап Datafold был запущен в 2020 году Глебом Межанским и Алексом Морозовым. Компания предлагает автоматизированную систему для поиска качественных данных, их исправления перед использованием в производстве, а также мониторинга тех данных, которые уже используются.
  • Среди клиентов платформы есть Patreon, Thumbtack, Faire и Dutchie. По данным Crunchbase, с момента основания стартап привлёк $22,2 млн.

#новости #datafold

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Valentin Dombrovsky

Рад за ребят! :)
Тут, кстати, мы немного общались про историю компании (в частности, про то, как они попали в YCombinator) - https://www.youtube.com/watch?v=7Xk1ysONIm8 :) ред.

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