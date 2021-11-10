Платформа для управления качеством аналитических данных Datafold с основателями из России привлекла $20 млн Статьи редакции
Средства направят на расширение команды и улучшение платформы.
- Раунд возглавила венчурная фирма NEA (New Enterprise Associates), также в нём участвовала компания Amplify Partners.
- Полученные средства компания направит на дальнейшее развитие платформы контроля данных и расширение команды. По данным основателя Глеба Межанского, сейчас в стартапе работают 18 человек.
- Стартап Datafold был запущен в 2020 году Глебом Межанским и Алексом Морозовым. Компания предлагает автоматизированную систему для поиска качественных данных, их исправления перед использованием в производстве, а также мониторинга тех данных, которые уже используются.
- Среди клиентов платформы есть Patreon, Thumbtack, Faire и Dutchie. По данным Crunchbase, с момента основания стартап привлёк $22,2 млн.
Рад за ребят! :)
Тут, кстати, мы немного общались про историю компании (в частности, про то, как они попали в YCombinator) - https://www.youtube.com/watch?v=7Xk1ysONIm8 :) ред.
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