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Маша Цепелева

«СберЗвук Бизнес» и Okko запустили совместную подписку для спортбаров и пабов с музыкой и трансляциями Статьи редакции

Стоит от 1190 рублей в месяц в зависимости от количества подключенных мест.

  • С подпиской в заведениях можно будет легально включать лицензированную музыку и спортивные трансляции. Например, матчи английской Премьер-лиги, MMA-турниры и другие, рассказали vc.ru в «СберЗвуке».

  • Компании могут создавать плейлисты сами или их автоматически составит искусственный интеллект. Для этого надо заполнить анкету в личном кабинете «СберЗвук Бизнес» о целевой аудитории и заведении. Управлять спортивными трансляциями можно через личный кабинет Okko.

  • Чтобы подключить подписку, клиенту надо согласиться с офертой Okko при оформлении подписки «СберЗвук Бизнес». Это стоит 500 рублей. После «СберЗвук Бизнес» даст единоразовую скидку на эту сумму на свои услуги. Для новых клиентов стриминга подписка на «Okko Спорт Pubs» будет бесплатной и доступна автоматически после подписания договора.

  • Подписка на «СберЗвук Бизнес» для новых клиентов стоит 1190-1890 рублей в месяц в зависимости от количества подключаемых мест.

#новость #сберзвук #okko

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Маркетологов к стенке

Ой не могу))
Спорт бары просто оформляют карточку на левого человека, стоимостью в 300 рублей и транслируют спокойно. На организацию там стоимость в десятки раз больше.
Какая музыка? Все с плеера, а если что, то это бармен виноват, штраф 5000 тысяч рублей.

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2
Radna

Я смотрю в РФ любят н@ебать «систему».

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4
Maxim Sergeevich
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0
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Сервисы
Маша Цепелева
«СберЗвук Бизнес» и Okko запустили совместную подписку для спортбаров и пабов с музыкой и трансляциями Статьи редакции

Стоит от 1190 рублей в месяц в зависимости от количества подключенных мест.

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