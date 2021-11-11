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Сервисы
Евгения Евсеева

Пользователи Госуслуг пожаловались, что не могут зайти в профиль Статьи редакции

Ошибка и в приложении, и в декстопной версии.

22 22 комментария
1094 просмотров

На сайте Госуслуг при попытке войти в профиль появляется сообщение, что сайт временно недоступен по техническим причинам.

Войти в приложение тоже нельзя.

Маша Барбье @Biekosha
#Госуслуги опять не работают
Рыцарь п⭕лей кукурузный гей |Глухая дочь| Куриц @DahanEnt
Госуслуги легли

Найс
джем был облаен🐍 @stupid7end
почему каждый раз когда сайт госуслуг нужен он не работает.
Петр Саврасов @SavrPW
Госуслуги снова рухнули ...

#новость #госуслуги

22 22 комментария
3
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22 комментария
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Тактический Даниль

не могут зайти в профиль

Конечно не могут! Там же написано:
сайт временно недоступен по техническим причинам

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13
Иван Замятин

Тестят новые фичи - "вход только по qr-коду"

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12
Юрий Белоножкин

Омг вот это новость так новость.

Для облаянного джема - почему, когда Госуслуги нужны и в них просто заходишь (то есть в 99.99% случаев) никто не пишет твиты?

Ответить
5
Maxim Sergeevich

Все работает. Целая новость из-за нескольких минут техработ

Ответить
4
ivan krapivin

Теперь никто не сможет спалить тестирование фич на проде по QR-кодам
Многоходовочка!

Ответить
2
Тактический Даниль

Штрафовать нужно за нарушение SLA в пользу пользователей.

Ответить
2
Igor Fedorov

11.11 же сегодня
Делают скидки на время действия сертификата по QR-кода

Ответить
2
Александр Сорокин

уже ведь скинули время на половину, хотите еще больше?

Ответить
0
Igor Fedorov

Так вернули же. Работоспособность проверена, пора переходить к настоящим скидкам

Ответить
0
Александр Сорокин

Быстро там маркетологи работают, то есть скидка, то нет)

Ответить
0
Дмитрий Банников

Прям только надо было зайти и тут вы с новостями 🔥

Ответить
1
Дмитрий Филиппов

Ну упали серваки, не впервые и восстановятся скоро. Прям желтая пресса.

Ответить
1
Вел Колдин

почему каждый раз когда сайт госуслуг нужен он не работает.

меньше грешить надо

Ответить
1
Семен Переделкин
Ответить
1
hakhagmon

опять царь подачки выдал и все ломанулись?

Ответить
0
Степан Фадеев

И вот ситуация.
Вам нужно на автобус, на который пускают только по QR кодам, а код в приложении которое не работает.......

Ответить
0
Pavel Loginov

нужно интернет по куар коду сделать. и для того, чтобы получить куар код в гос услугах нужен будет интернет, который доступен только по куар коду. вот тогда и заживём

Ответить
–1
Pavel Loginov

ну или проще — вход на госуслуги по куар коду, который доступен после входа на госуслуги

Ответить
0
Александр Робинович

Я два года назад становился в очередь в дет сад ! Заявления пропало с портала

Ответить
0
Тимур Петров

Магия

Ответить
1
Олег Калинин

У меня дня 3 ошибку выдаёт

Ответить
0
Dmitry No Name

Ну не работает сайт по тех. причинам. Чуть что, сразу хейт (●'◡'●)

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0
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