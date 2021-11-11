Пользователи Госуслуг пожаловались, что не могут зайти в профиль Статьи редакции
Ошибка и в приложении, и в декстопной версии.
На сайте Госуслуг при попытке войти в профиль появляется сообщение, что сайт временно недоступен по техническим причинам.
Войти в приложение тоже нельзя.
Научный руководитель МИЭМ — о том, как будет устроена защита информации в будущем
Okko Спорт и WSC Sports запускают хайлайты всех матчей Английской Премьер-лиги и Чемпионата Испании в формате историй на странице Google Поиска, также открывающей доступ к счёту, расписанию, статистике и другому ключевому спортивному контенту.
Каждый месяц на Авито приходят 50 млн россиян, свой бизнес на платформе развивают 48% компаний малого и среднего бизнеса в стране. Здесь продают, покупают, арендуют, ищут сотрудников и подрядчиков, развивают свой бизнес — и в решении всех этих задач компаниям помогают менеджеры по продажам. 13 ноября в 11:00 Департамент продаж Авито проведет…
Авито Авто и Тинькофф запустили совместный онлайн-сервис для покупателей автомобилей, с помощью которого можно рассчитать условия кредита и заполнить анкету на получение кредита сразу в объявлении о продаже автомобиля. Пользователи теперь смогут, не покидая сайт или мобильное приложение Авито, получить кредит от Тинькофф на покупку автомобиля с…
Это пригодится тем, кто планирует всё заранее и хочет сориентироваться в незнакомом районе, считают в компании.
Функция позволяет выбрать до пяти «наследников», у которых появится доступ к iCloud пользователя, когда он умрёт.
В заявке гендиректор Tesla указал, что продаёт акции по согласованному в сентябре плану.
Сегодня сложно найти человека, который бы не знал, что в IT очень высокие, а иногда и “заоблачные” зарплаты. Вакансии пестрят ценниками 200, 300 и даже 400 тысяч рублей в месяц! В большинстве других отраслей зарплаты сильно ниже, иногда даже в 10 раз.
Владеющая игрой Hasbro заняла монопольное положение на рынке и удерживает позиции, поглощая конкурентов и выпуская новые версии «Монополии», пишет The Hustle.
На реальных данных по 137 сайтам показываю, как быстро меняется рынок интернет-рекламы и как это влияет на доход сайтов.
Он будет доступен с 1 декабря 2021 года через облачную платформу ML Space.