Бывший руководитель продукта по развитию «Алисы» Андрей Законов стал директором по музыкальным сервисам VK Статьи редакции
В конце 2021 года компания планирует запустить единую платформу «VK Музыка», которая объединит несколько сервисов экосистемы.
Законов будет отвечать за развитие единой музыкальной платформы, которая объединит приложение Boom, музыку во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» и новые продукты для лейблов и музыкантов, рассказали vc.ru в компании.
До работы в «Яндексе» Андрей Законов пять лет был директором по росту и исследованиям «ВКонтакте» и отвечал за машинное обучение, «умную» ленту, рекомендации, монетизацию контента и подкасты в соцсети.
- В августе «ВКонтакте» запустила «Студии» для музыкантов — кабинет с историей прослушиваний и портретом аудитории.
- В октябре VK представила единую видеоплатформу «VK Видео», которая объединила ролики и трансляции из всех сервисов экосистемы.
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