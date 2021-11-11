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Сервисы
Маша Цепелева

Бывший руководитель продукта по развитию «Алисы» Андрей Законов стал директором по музыкальным сервисам VK Статьи редакции

В конце 2021 года компания планирует запустить единую платформу «VK Музыка», которая объединит несколько сервисов экосистемы.

Законов будет отвечать за развитие единой музыкальной платформы, которая объединит приложение Boom, музыку во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» и новые продукты для лейблов и музыкантов, рассказали vc.ru в компании.

Логичный шаг — объединить продукты внутри VK в единое музыкальное направление: так мы сможем сконцентрироваться на развитии стриминговой платформы и создании инструментов для музыкантов.

Андрей Законов

До работы в «Яндексе» Андрей Законов пять лет был директором по росту и исследованиям «ВКонтакте» и отвечал за машинное обучение, «умную» ленту, рекомендации, монетизацию контента и подкасты в соцсети.

  • В августе «ВКонтакте» запустила «Студии» для музыкантов — кабинет с историей прослушиваний и портретом аудитории.
  • В октябре VK представила единую видеоплатформу «VK Видео», которая объединила ролики и трансляции из всех сервисов экосистемы.

#vk #новость

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Alexander Romanov

Одно не доделал, за другое берётся! Нестабильный какой-то человек

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Денис Иванов

Хедхантеры мэйла рисуют звездочку на борту и смывают кровь Яндекса с топора.

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Виктор Булов

Это называется сжигание денег на бесполезные проекты.

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Jack Hammer

Шоколадной пасты? Вкусная кстати.

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–3
Семен Переделкин

Музыкальной пасты. На любителя.

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Jack Hammer

Вот кстати нет, ранние экспериментальные альбомы Алисы были хороши, "Кинчев и рикошет" в том числе. 😎

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