Американская Grafana купила стартап для управления ИТ-инцидентами Amixr с основателями из России Статьи редакции
Команда стартапа будут развивать проект в Grafana.
- По условиям сделки команда Amixr из шести человек перешла в Grafana Labs, сообщил сооснователь стартапа Матвей Кукуй. Стороны не раскрывают сумму сделки и финансовые показатели.
- Стартап перезапустят под брендом Grafana OnCall, а основатели Amixr Матвей Кукуй и Ильдар Исхаков будут заниматься его развитием. RB.ru опросило экспертов о сделке. Они оценили раунд в диапазоне от $6 млн до $20 млн.
- Grafana — платформа для аналитики и мониторинга баз данных с открытым исходным кодом. Стартап Amixr основали в 2019 году Матвей Кукуй и Ильдар Исхаков. Платформа помогает DevOps и SRE-инженерам управлять ИT-инцидентами.
- Система позволяет оптимизировать каналы, адресатов и контент, чтобы повысить скорость решения ИТ-проблем. При внештатной ситуации сервис отправляет сообщение конкретному инженеру, который сможет решить проблему. Платформа использует разные каналы — Slack, СМС, Telegram, звонки.
- Проект перерабатывал 2 млн ИT-инцидентов в месяц, сообщили в компании. В 2020 году стартап привлёк $500 тысяч и прошёл в акселератор 500 Startups в США.
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