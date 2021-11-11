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Американская Grafana купила стартап для управления ИТ-инцидентами Amixr с основателями из России Статьи редакции

Команда стартапа будут развивать проект в Grafana.

  • По условиям сделки команда Amixr из шести человек перешла в Grafana Labs, сообщил сооснователь стартапа Матвей Кукуй. Стороны не раскрывают сумму сделки и финансовые показатели.
  • Стартап перезапустят под брендом Grafana OnCall, а основатели Amixr Матвей Кукуй и Ильдар Исхаков будут заниматься его развитием. RB.ru опросило экспертов о сделке. Они оценили раунд в диапазоне от $6 млн до $20 млн.
  • Grafana — платформа для аналитики и мониторинга баз данных с открытым исходным кодом. Стартап Amixr основали в 2019 году Матвей Кукуй и Ильдар Исхаков. Платформа помогает DevOps и SRE-инженерам управлять ИT-инцидентами.
  • Система позволяет оптимизировать каналы, адресатов и контент, чтобы повысить скорость решения ИТ-проблем. При внештатной ситуации сервис отправляет сообщение конкретному инженеру, который сможет решить проблему. Платформа использует разные каналы — Slack, СМС, Telegram, звонки.
  • Проект перерабатывал 2 млн ИT-инцидентов в месяц, сообщили в компании. В 2020 году стартап привлёк $500 тысяч и прошёл в акселератор 500 Startups в США.

#новости #amixr

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