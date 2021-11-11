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TJ

Минцифры сообщило об отражении «рекордной по мощности» кибератаки на сайт Госуслуг — после двух сбоев за неделю Статьи редакции

Её мощность превысила 680 Гб/сек.

10 ноября специалисты отразили рекордную по мощности кибератаку на сайт Госуслуг, сообщило Минцифры.

Об отражении атаки ведомство рассказало одновременно с сообщением о том, что работу сайта восстановили после кратковременного сбоя 11 ноября. Связан ли он с атакой 10 ноября, не уточняется. Технические специалисты выясняют причину произошедшего.

  • 8 ноября из-за сбоя на Госуслугах срок действия QR-кодов о прививке временно сократился с года до полугода.
  • Глава Минцифры Максут Шадаев объяснил, что это произошло из-за работ, которые выполняли в спешном порядке из-за вступивших в действие требований Минздрава к новой форме сертификата о прививке.

#новость #госуслуги

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25 комментариев
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Тактический Даниль

Все за QR-кодами полезли

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17
Dmitry Grechkin

Ага, люди полезли проверить, что им урезали период, вот нагрузка и взлетела ред.

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0
Kirill Kulagin

Дедос

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5
Семен Переделкин

Царь-Дедос!

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5
Kirill Kulagin

К слову, 680гб/сек это фигня, как сейчас помню, надо было какое то домашнее задание сделать, напечатать реферат, год где то 1995 шел, в тот день на мой комп прошла атака где то 1тб/сек.

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0
Sergei Timofeyev

Модему по фигу. )

Ответить
2
semen matrasov

Происки НАТО, а не проеб рукожопов.

Ответить
–2
Sergey Freedman
Ответить
5
Andrey Kulakov

Обама купил компьютер?

Ответить
5
greg chudnoff
Ответить
5
Andrei Apanasik

А эти кибератаки сейчас с нами в этой комнате?

Ответить
3
Sergey Vasiliev

Чёртовы охранники торговых центров

Ответить
1
Катерина Донникова

Пускай провод, ведущий в дата-центр обрежут, и все. А лучше свою дурацкую голову, вместе с проводом

Ответить
2
Павел Корчагин

«Мы что-то рекордное по мощности нажали и всё исчезло»

Ответить
2
Семен Гофт

Выглядит жалко. Никакого профита дудосить госуслуги нет, вера в то что есть "хакиры" которые за свои из принципа будут такие мощности использовать наивна

Ответить
1
Давид Еловенко

Эх, да как так. Никогда такого не было и вот опять.

Ответить
0
Igor Karklin

Я медленно надеваю на левую руку перчатку, и она уже не моя. Можно мыть руки дальше.

Ответить
0
Холден Колфилд

А как узнаешь правда или нет
К тому же сегодня 11 число и все в ту полезут😭

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Когда же вы пачкорд обожмёте от провайдера?

Ответить
0
Constantine Kiselev

редакция Хакера рыдает

Ответить
0
Nadir Abdullaev

Когда сайт перегружен из-за qr кодов, но нужно обвинить хацкеров

Ответить
0
Fix Play Media

Просто облажались, и решили спихнуть это на кибератаку.

Ответить
0
ИгорьOK

Минцифры сообщило об отражении

Куда отразили?
И чем? Зеркалом?

Ответить
0
Murat Oshroev

Сами хоть верят в этот бред?

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0
Юрий Белоножкин

* чат петросянов в каментах, вы находитесь в нём, спасибо, что вы с нами *

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0
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