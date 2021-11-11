Минцифры сообщило об отражении «рекордной по мощности» кибератаки на сайт Госуслуг — после двух сбоев за неделю Статьи редакции
Её мощность превысила 680 Гб/сек.
10 ноября специалисты отразили рекордную по мощности кибератаку на сайт Госуслуг, сообщило Минцифры.
Об отражении атаки ведомство рассказало одновременно с сообщением о том, что работу сайта восстановили после кратковременного сбоя 11 ноября. Связан ли он с атакой 10 ноября, не уточняется. Технические специалисты выясняют причину произошедшего.
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