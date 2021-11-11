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Сервисы
Маша Цепелева

Booking.com разрешит отелям не согласовывать с ним цены на своих сайтах Статьи редакции

Отели смогут устанавливать цену ниже, чем на Booking.com — раньше сервис это запрещал.

  • «Будучи компанией, соблюдающей законодательство, мы будем работать над прекращением практики паритета цен в России», — заявил представитель Booking.com РБК.
  • 11 ноября апелляционный арбитражный суд оставил в силе штраф платформе в 1,3 млрд рублей, который определила ФАС за доминирование на рынке и навязывание цен партнёрам. Booking.com продолжит оспаривать решение в кассационном суде.
  • В ноябре 2019 года ФАС обязала сервис отменить требование для российских гостиниц гарантировать лучшую цену. В декабре служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.
  • В начале января 2020 года «Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com из-за невыгодных условий договора с гостиницами, а в июне предложила законодательно запретить всем сервисам онлайн-бронирования требовать от отелей гарантию лучшей цены.
  • В феврале 2021 года Booking.com подал в суд на ФАС с требованием признать незаконным решение о доминировании и навязывании цен отелям. Платформа считала свои действия справедливыми, потому что партнёры бесплатно рекламируются в сервисе по всему миру и получают клиентскую поддержку.
  • 26 августа ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за доминирующее положение на рынке. 14 сентября сервис подал заявление в суд с требованием признать штраф незаконным.

#новость #фас #bookingcom

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Vladislav Stan

Отчасти согласен. Если бы не корона букинг офигел бы совсем. Я помню отели боялись давать цену ниже, если ты к ним просто с улицы заходил. Так не должно быть, букинг не должен запугивать бизнес (для этого есть другие, государственные ОПГ)

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2
Arseniy Kirsanov

Тогда люди просто будут искать отель на букинге и уходить бронировать напрямую. Зачем в свою очередь это букингу быть бесплатной маркетинговой площадкой?

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1
Sasha Step

Стремно неизвестным отелям и гостевым домам на прямую платить, а букин все таки гарантия

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2
Sergey Ivanov

понимая проблемы отелей, хочу сказать, что для клиента - это очень удобно, зашел на букинг выбрал что нужно и не паришься, что прогадал.

PS: но это работало только для части стран, например турцию - хоть убейся , но через тур агенства всегда дешевле.

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0
Taras Kozachenko

В основном так и делаю. Так как очень часто даже после всех супер скидок которые предлагает букинг, на сайте отеля все равно дешевле. Также правила отмены более лояльны и даже без предоплаты.

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0
Arseniy Kirsanov

На Островке, Яндекс. Путешествиях итд будет то же самое?

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