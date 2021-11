{"items":[{"comment_id":3495630,"subsite_id":200396,"user_id":685052,"type":"comment_add","id":3495630,"hash":"7e1960dd69d5edcb132092e4da52a252","date":1636637144,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/317799-booking-com-razreshit-otelyam-ne-soglasovyvat-s-nim-ceny-na-svoih-saytah?comment=3495630","text":"\u0421\u0442\u0440\u0435\u043c\u043d\u043e \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c \u043e\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0438 \u0433\u043e\u0441\u0442\u0435\u0432\u044b\u043c \u0434\u043e\u043c\u0430\u043c \u043d\u0430 \u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c, \u0430 \u0431\u0443\u043a\u0438\u043d \u0432\u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0438 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":685052,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/685052-sasha-step","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/705e9745-0317-543e-a900-3933b49828ca\/","name":"Sasha Step","isVerified":false},"content":{"id":317799,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/317799-booking-com-razreshit-otelyam-ne-soglasovyvat-s-nim-ceny-na-svoih-saytah","title":"Booking.com \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u0442 \u043e\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043d\u0438\u043c \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495631,"subsite_id":199119,"user_id":567888,"type":"comment_add","id":3495631,"hash":"af11b72795e2bf6518981bd4e813bf38","date":1636637154,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/317811-daimler-prodala-svoyu-dolyu-v-renault-za-362-mln?comment=3495631","text":"\u0421\u0443\u0434\u044f \u043f\u043e \u043d\u044b\u043d\u0435\u0448\u043d\u0438\u043c \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u044f\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 - \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438\u2026","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":567888,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/567888-graf-de-lotarev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4860019e-93a6-b80d-9dd9-8513d385dd51\/","name":"Graf De Lotarev","isVerified":false},"content":{"id":317811,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/317811-daimler-prodala-svoyu-dolyu-v-renault-za-362-mln","title":"Daimler \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0432\u043e\u044e \u0434\u043e\u043b\u044e \u0432 Renault \u0437\u0430 $362 \u043c\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495632,"subsite_id":199117,"user_id":123507,"type":"comment_add","id":3495632,"hash":"ad7e3fb4fc65dda645f86478f2f72b49","date":1636637168,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/317586-apple-zapustila-funkciyu-digital-legacy-v-beta-versii-ios-15-2-s-ee-pomoshchyu-mozhno-peredat-svoi-dannye-posle-smerti?comment=3495632","text":"\u041a\u0440\u0443\u0442\u0430\u044f \u0444\u0438\u0447\u0430, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u0442\u044c \u043b\u043e\u044f\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443 \u0447\u043b\u0435\u043d\u043e\u0432 \u0441\u0435\u043c\u044c\u0438)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":123507,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/123507-alexey-levin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/38d5d7a7-b41d-be0d-d706-4b384e5f4f16\/","name":"Alexey Levin","isVerified":false},"content":{"id":317586,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/317586-apple-zapustila-funkciyu-digital-legacy-v-beta-versii-ios-15-2-s-ee-pomoshchyu-mozhno-peredat-svoi-dannye-posle-smerti","title":"Apple \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044e Digital Legacy \u0432 \u0431\u0435\u0442\u0430-\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 iOS 15.2 \u2014 \u0441 \u0435\u0451 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495633,"subsite_id":199121,"user_id":806016,"type":"comment_add","id":3495633,"hash":"7d47e213c43552b4ead03ceeee97350a","date":1636637171,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/316889-kazhdyy-pyatyy-rabotodatel-otkazyval-kandidatam-iz-za-postov-v-socsetyah?comment=3495633","text":">The findings of this study are generally consistent with those of research on other viruses (eg, influenza).



\u0421\u0430\u043c \u0442\u043e \u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0448\u044c \u043d\u0430 \u0447\u0442\u043e \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438 \u0434\u0430\u0435\u0448\u044c?)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":806016,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/806016-valentin-budaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d321cff9-f847-58d0-bb7d-8cad806c730b\/","name":"Valentin Budaev","isVerified":false},"content":{"id":316889,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/316889-kazhdyy-pyatyy-rabotodatel-otkazyval-kandidatam-iz-za-postov-v-socsetyah","title":"\u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u043f\u044f\u0442\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b \u043a\u0430\u043d\u0434\u0438\u0434\u0430\u0442\u0430\u043c \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u044f\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495634,"subsite_id":199131,"user_id":171875,"type":"comment_add","id":3495634,"hash":"2c045ac7d8042fd61b577e859c71fb33","date":1636637173,"url":"https:\/\/vc.ru\/story\/316998-prodaet-na-sotni-millionov-dollarov-i-zanimaet-tret-rynka-nastolnyh-igr-pochemu-monopoliya-stala-populyarnoy?comment=3495634","text":"Del ","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":171875,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/171875-yuriy-belonozhkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3293df2d-23d8-fc43-26d9-b62ffc01d674\/","name":"\u042e\u0440\u0438\u0439 \u0411\u0435\u043b\u043e\u043d\u043e\u0436\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":316998,"url":"https:\/\/vc.ru\/story\/316998-prodaet-na-sotni-millionov-dollarov-i-zanimaet-tret-rynka-nastolnyh-igr-pochemu-monopoliya-stala-populyarnoy","title":"\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0451\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0442\u043d\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0433\u0440: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u00ab\u041c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u044f\u00bb \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495635,"subsite_id":199124,"user_id":181076,"type":"comment_add","id":3495635,"hash":"7cd13a40acaee46e9e082ab530256300","date":1636637185,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/317442-vtb-investicii-u-nekvalov-propala-vozmozhnost-uchastvovat-vo-mnogih-razmeshcheniyah-obligaciy?comment=3495635","text":"\u0412 \u0412\u0422\u0411 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u0443, \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0432 \u0432\u0441\u0435 \u0442\u0440\u0438 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f:



1. \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 12 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432

2. \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c 10 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435\u0445

3. \u0441\u0443\u043c\u043c\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 4 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 6 \u043c\u043b\u043d



\u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442 \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b, \u0442\u043e\u0440\u0433\u0443\u044f \u0431\u0435\u0437 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u043c VTBM. \u0412 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u043e\u0442 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444, \u0434\u043b\u044f \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441\u0430 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u0412\u0422\u0411 \u043d\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0439 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":181076,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/181076-sergey-dolgih","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2b7fedca-07e4-bc8b-22bd-24606737a133\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0414\u043e\u043b\u0433\u0438\u0445","isVerified":false},"content":{"id":317442,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/317442-vtb-investicii-u-nekvalov-propala-vozmozhnost-uchastvovat-vo-mnogih-razmeshcheniyah-obligaciy","title":"\u00ab\u0412\u0422\u0411 \u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438\u00bb: \u0443 \u043d\u0435\u043a\u0432\u0430\u043b\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b\u0430 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445 \u043e\u0431\u043b\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495636,"subsite_id":199113,"user_id":451083,"type":"comment_add","id":3495636,"hash":"33cf40dc4165d76d0c90499a445566d0","date":1636637192,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/317227-100-slov-i-fraz-kotorye-zastavyat-reklamu-rabotat?comment=3495636","text":"\u0414\u0430, \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0442\u0430\u043a. \u0424\u0440\u0430\u0437\u044b \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u044c \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f. \u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u0441\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0431\u0430\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e\u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043d\u043e\u0435 (\u0443\u0432\u044b).","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":451083,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/451083-ppc-world","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/57da0d43-5440-9567-bc36-33ff93d6b99e\/","name":"ppc.world","isVerified":false},"content":{"id":317227,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/317227-100-slov-i-fraz-kotorye-zastavyat-reklamu-rabotat","title":"100+ \u0441\u043b\u043e\u0432 \u0438 \u0444\u0440\u0430\u0437, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495637,"subsite_id":199119,"user_id":425288,"type":"comment_add","id":3495637,"hash":"894789b5e0b3b5b912840233f85ac96c","date":1636637202,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/317811-daimler-prodala-svoyu-dolyu-v-renault-za-362-mln?comment=3495637","text":"\u0412\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445 \u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e \u0437\u0430 Mitsubishi \u0438 \u0438\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0440\u044f\u0434))



#\u0432\u0435\u0440\u043d\u0438\u0442\u0435pajero","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":425288,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/425288-ilya-prokopenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7a294dbb-7306-576e-97dd-0caf0c021d2b\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u041f\u0440\u043e\u043a\u043e\u043f\u0435\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":317811,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/317811-daimler-prodala-svoyu-dolyu-v-renault-za-362-mln","title":"Daimler \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0432\u043e\u044e \u0434\u043e\u043b\u044e \u0432 Renault \u0437\u0430 $362 \u043c\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495638,"subsite_id":199124,"user_id":406714,"type":"comment_add","id":3495638,"hash":"6bc54357c6e3c70a1f0e494199222201","date":1636637206,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/317203-otkryv-ooo-menya-massovo-atakovali-rossiyskie-banki-so-spamom?comment=3495638","text":"\u0422\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f.... \u0420\u0430\u0437\u0432\u0435 \u043d\u0435\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":406714,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/406714-leha-makarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2b1829fb-5f49-494f-b193-7a4257bde6f0\/","name":"\u041b\u0451\u0445\u0430 \u041c\u0430\u043a\u0430\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":317203,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/317203-otkryv-ooo-menya-massovo-atakovali-rossiyskie-banki-so-spamom","title":"\u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432 \u041e\u041e\u041e \u043c\u0435\u043d\u044f \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u043e \u0430\u0442\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u0441\u043e \u0441\u043f\u0430\u043c\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495639,"subsite_id":199124,"user_id":419123,"type":"comment_add","id":3495639,"hash":"b8d74f48d2b90f6021f58ffac05e27cd","date":1636637211,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/317567-ozon-obmanyvaet-s-cenami-na-rasprodazhe?comment=3495639","text":"https:\/\/www.ozon.ru\/product\/gudzhitsu-igrushka-gigabiven-vodnaya-ataka-tyanushchayasya-figurka-goojitzu-215219587\/?sh=pvNbCvpd



\u041d\u0435\u0442 \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0430, \u043d\u043e \u0432\u0438\u0441\u0435\u043b\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0448\u043a\u0430, \u0447\u0442\u043e 11.11 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d\u0435 1100, \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f 1124.","media":[{"type":"link","value":"www.ozon.ru"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":419123,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/419123-mihail-romanchenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c922e703-4dd7-0b7e-3786-c900cc98cff1\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0420\u043e\u043c\u0430\u043d\u0447\u0435\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":317567,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/317567-ozon-obmanyvaet-s-cenami-na-rasprodazhe","title":"\u041e\u0437\u043e\u043d \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0446\u0435\u043d\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430 \"\u0420\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435\""},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495640,"subsite_id":199113,"user_id":451083,"type":"comment_add","id":3495640,"hash":"70c7337d4f19ba7f39607624b29a5565","date":1636637219,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/317227-100-slov-i-fraz-kotorye-zastavyat-reklamu-rabotat?comment=3495640","text":"\u041f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u043e \u0441\u043b\u044b\u0448\u0430\u0442\u044c!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":451083,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/451083-ppc-world","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/57da0d43-5440-9567-bc36-33ff93d6b99e\/","name":"ppc.world","isVerified":false},"content":{"id":317227,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/317227-100-slov-i-fraz-kotorye-zastavyat-reklamu-rabotat","title":"100+ \u0441\u043b\u043e\u0432 \u0438 \u0444\u0440\u0430\u0437, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495641,"subsite_id":199122,"user_id":54943,"type":"comment_add","id":3495641,"hash":"c107600fb32b2b645407683e988eee1a","date":1636637229,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/317197-ilya-krasilshchik-pokinul-post-glavy-yandeks-lavki?comment=3495641","text":"\u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f \u0441 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441\u0430 :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":54943,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/54943-sergei-zotov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ed3f99b8-c6ad-5d08-a31e-1ece269c8eab\/","name":"Sergei Zotov","isVerified":false},"content":{"id":317197,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/317197-ilya-krasilshchik-pokinul-post-glavy-yandeks-lavki","title":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u041a\u0440\u0430\u0441\u0438\u043b\u044c\u0449\u0438\u043a \u043f\u043e\u043a\u0438\u043d\u0443\u043b \u043f\u043e\u0441\u0442 \u0433\u043b\u0430\u0432\u044b \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041b\u0430\u0432\u043a\u0438\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495642,"subsite_id":199113,"user_id":451083,"type":"comment_add","id":3495642,"hash":"d85ade65d44521889814c162c03aa180","date":1636637240,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/317227-100-slov-i-fraz-kotorye-zastavyat-reklamu-rabotat?comment=3495642","text":"\u0418 \u0432\u0430\u043c!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":451083,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/451083-ppc-world","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/57da0d43-5440-9567-bc36-33ff93d6b99e\/","name":"ppc.world","isVerified":false},"content":{"id":317227,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/317227-100-slov-i-fraz-kotorye-zastavyat-reklamu-rabotat","title":"100+ \u0441\u043b\u043e\u0432 \u0438 \u0444\u0440\u0430\u0437, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495644,"subsite_id":199113,"user_id":133655,"type":"comment_add","id":3495644,"hash":"85f66a243b384cd324fd2e705fedb589","date":1636637242,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/317597-vy-prosili-my-sdelali-vypustili-albom-s-pesney-iz-pyaterochki?comment=3495644","text":"https:\/\/dtf.ru\/indie\/879846-screenshotsaturday-na-dtf?comment=12901084","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e154e37f-fe35-532a-9bf3-b454754b83f5\/"},{"type":"link","value":"dtf.ru"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":133655,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/133655-pixel-lens","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9a1c6002-3c9f-c512-6e3d-f291940af805\/","name":"Pixel Lens","isVerified":false},"content":{"id":317597,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/317597-vy-prosili-my-sdelali-vypustili-albom-s-pesney-iz-pyaterochki","title":"\u0412\u044b \u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 \u2014 \u043c\u044b \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438: \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c \u0441 \u043f\u0435\u0441\u043d\u0435\u0439 \u0438\u0437 \u00ab\u041f\u044f\u0442\u0451\u0440\u043e\u0447\u043a\u0438\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495645,"subsite_id":199120,"user_id":171875,"type":"comment_add","id":3495645,"hash":"c4fff856f4baa3adc58da746acacdd21","date":1636637253,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah?comment=3495645","text":"[@327368|\u0418\u043d\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440] \u041d\u0443 \u0434\u0430, \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438 \u043f\u043e \u043a\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c \u0438 \u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0443\u0441\u0438\u0442\u044c","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f613b242-94d0-5df4-b75c-c8efcb48ec7e\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":171875,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/171875-yuriy-belonozhkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3293df2d-23d8-fc43-26d9-b62ffc01d674\/","name":"\u042e\u0440\u0438\u0439 \u0411\u0435\u043b\u043e\u043d\u043e\u0436\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":317686,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u043e \u0434\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043e QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495647,"subsite_id":199120,"user_id":201067,"type":"comment_add","id":3495647,"hash":"acd94fa05200d4dc83a5ee853f2d9604","date":1636637267,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah?comment=3495647","text":"\u0421\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0441\u0442\u044b \u0443\u0436\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438, \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c. \u041f\u043e\u043a\u0430 \u0447\u0442\u043e \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0442\u043e \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0418\u0412\u041b, \u0432 \u043c\u043e\u0451\u043c \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0435 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442. \u0420\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443\u044e\u0442 \u0432 \u0421\u041c\u0418. \u041e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0431\u043e\u043b\u0435\u0432\u0448\u0438\u0439 \u2014 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":201067,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/201067-ilya-volochkov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9a47c02f-e231-b072-f786-aaffd7a800e4\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0412\u043e\u043b\u043e\u0447\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":317686,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u043e \u0434\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043e QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495648,"subsite_id":199131,"user_id":171875,"type":"comment_add","id":3495648,"hash":"86f66f0acf509c290a70931c31215686","date":1636637292,"url":"https:\/\/vc.ru\/story\/316998-prodaet-na-sotni-millionov-dollarov-i-zanimaet-tret-rynka-nastolnyh-igr-pochemu-monopoliya-stala-populyarnoy?comment=3495648","text":"\u0418\u0437 \u041c\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430 \u0420\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":171875,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/171875-yuriy-belonozhkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3293df2d-23d8-fc43-26d9-b62ffc01d674\/","name":"\u042e\u0440\u0438\u0439 \u0411\u0435\u043b\u043e\u043d\u043e\u0436\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":316998,"url":"https:\/\/vc.ru\/story\/316998-prodaet-na-sotni-millionov-dollarov-i-zanimaet-tret-rynka-nastolnyh-igr-pochemu-monopoliya-stala-populyarnoy","title":"\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0451\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0442\u043d\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0438\u0433\u0440: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u00ab\u041c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u044f\u00bb \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495650,"subsite_id":199129,"user_id":57737,"type":"comment_add","id":3495650,"hash":"7e74fd656f255a5cd12538c7a0652558","date":1636637320,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/317707-gayd-kak-dobavit-v-instagram-nastoyashchuyu-knopku-whatsapp?comment=3495650","text":"\u042d\u0445, telegram \u0431\u044b \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u043b\u0441\u044f ))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":57737,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/57737-stanislav-romanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5b2b2c78-3108-6a11-13c4-b3df17019560\/","name":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u0420\u043e\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":317707,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/317707-gayd-kak-dobavit-v-instagram-nastoyashchuyu-knopku-whatsapp","title":"\u0413\u0430\u0439\u0434: \u041a\u0430\u043a \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432 Instagram \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0443\u044e \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0443 WhatsApp \ud83d\ude31"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495651,"subsite_id":199120,"user_id":133655,"type":"comment_add","id":3495651,"hash":"d833884e4bf78719d15a1a622e67a2bd","date":1636637324,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah?comment=3495651","text":">\u0410 \u043d\u0430\u0448\u0430 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430, \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c \u0432 \u043a\u0430\u043a\u043e\u043c \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043c\u044b \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u0441\u044f.

\u0412 \u043a\u0430\u043a\u043e\u043c \u0436\u0435? \ud83e\udd14","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":133655,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/133655-pixel-lens","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9a1c6002-3c9f-c512-6e3d-f291940af805\/","name":"Pixel Lens","isVerified":false},"content":{"id":317686,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u043e \u0434\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043e QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3495653,"subsite_id":199120,"user_id":174309,"type":"comment_add","id":3495653,"hash":"e82a7ba95e8c1065cc2e9b4a39acbf66","date":1636637329,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah?comment=3495653","text":"\u0412\u043e\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440\u0443 \u043a\u0430\u0436\u0443\u0442\u0441\u044f \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0431\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174309,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/174309-sergei-timofeyev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bead9001-586d-8c87-5403-2493e36e6079\/","name":"Sergei Timofeyev","isVerified":false},"content":{"id":317686,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u043e \u0434\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043e QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445"},"isAnonymous":false}]}