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Маша Цепелева

Spotify договорилась о покупке платформы для аудиокниг Findaway Статьи редакции

Компания хочет запустить в приложении раздел с книгами.

  • Spotify планирует закрыть сделку до конца 2021 года, если её одобрят регуляторы. Компания не раскрывает сумму и условия соглашения, сообщает TechCrunch.
  • Findaway основана в 2004 году, она посредник между создателями и площадками для аудиокниг от Apple, Google, Scribd, Storytel, Overdrive, Audiobooks и других.
  • После сделки Spotify планирует открыть доступ к аудиокнигам своим активным пользователям, это около 381 млн человек в месяц. Сначала подписчики смогут авторизовываться через учётную запись Spotify в сервисах, а позже слушать книги в самом приложении. Первые интеграции запланированы на начало 2022 года.
  • По данным Grand View Research, рынок аудиокниг вырастет с $3,3 млрд в 2020 году до $15 млрд к 2027 году. Spotify не исключила другие сделки в этой сфере в будущем.
  • В мае 2021 года Spotify заключила партнерство со шведским сервисом аудиокниг Storytel. Пользователи с подпиской в некоторых странах могут слушать книги сервиса в приложении.

#новость #spotify

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