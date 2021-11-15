Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона Статьи редакции
При этом в компании допустили, что банки продолжат взимать собственную комиссию.
С 1 апреля 2022 года платёжная система Visa обнулит комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Соответствующее письмо компания направила в банки, пишет «Коммерсантъ».
В Visa подтвердили планы и отметили, что такое решение отвечает «рыночным реалиям». В компании уточнили, что не смогут влиять на комиссии, которые устанавливают сами банки для своих клиентов. При этом кредитные организации могут сохранить свои тарифы, даже после обнуления платежей в адрес Visa.
По мнению участников рынка, решение Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов Системе быстрых платежей (СБП), доля которого заметно растёт. В третьем квартале через СБП было проведено почти 1,4 трлн рублей, а ежеквартальный рост составляет 30-40%. В четвёртом квартале через СБП могут пройти уже почти 2 трлн рублей. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что рост доли платежей через СБП в первую очередь отнимает часть рынка у переводов по картам.
Ранее от комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефонов отказалась Mastercard. Как считает независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин, после таких решений можно ожидать изменений в тарифной политике банков.
В 2018 году Visa запустила сервис переводов с карты на карту по номеру телефона. В компании отмечали, что на тот момент Россия занимала первое место по сумме и количеству таких денежных переводов.
По мнению участников рынка, решение Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов Системе быстрых платежей (СБП), доля которого заметно растёт.
Вопрос: а зачем конкурировать на рынке продажи бесплатного продукта за ноль рублей? Какие там есть варианты получения прибыли?
Допустим, Visa и MC имеют свой процентик за процессинг платежей, но переводы по номеру телефона на это никак не влияют.
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