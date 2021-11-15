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TJ

Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона Статьи редакции

При этом в компании допустили, что банки продолжат взимать собственную комиссию.

22 22 комментария
2003 просмотров

С 1 апреля 2022 года платёжная система Visa обнулит комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Соответствующее письмо компания направила в банки, пишет «Коммерсантъ».

В Visa подтвердили планы и отметили, что такое решение отвечает «рыночным реалиям». В компании уточнили, что не смогут влиять на комиссии, которые устанавливают сами банки для своих клиентов. При этом кредитные организации могут сохранить свои тарифы, даже после обнуления платежей в адрес Visa.

По мнению участников рынка, решение Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов Системе быстрых платежей (СБП), доля которого заметно растёт. В третьем квартале через СБП было проведено почти 1,4 трлн рублей, а ежеквартальный рост составляет 30-40%. В четвёртом квартале через СБП могут пройти уже почти 2 трлн рублей. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что рост доли платежей через СБП в первую очередь отнимает часть рынка у переводов по картам.

Ранее от комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефонов отказалась Mastercard. Как считает независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин, после таких решений можно ожидать изменений в тарифной политике банков.

В их интересах сохранить рынок перевода с карты на карту и обеспечить себе более высокую доходность по сравнению с СБП. Но расходы банков на комиссии платёжных систем по переводам на карту по номеру телефона составляют лишь небольшую часть в общей сумме тарифа, снимаемого с клиента, остальное — их собственный доход.

Андрей Вылегжанин
независимый эксперт на рынке электронных платежей

В 2018 году Visa запустила сервис переводов с карты на карту по номеру телефона. В компании отмечали, что на тот момент Россия занимала первое место по сумме и количеству таких денежных переводов.

#новости #visa

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22 комментария
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Семен Переделкин

"после таких решений можно ожидать изменений в тарифной политике банков"

Можно ожидать. А можно и не ожидать.

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21
ЯжПрограммист

Сбербанк закроется без комиссий за переводы, никакая бигдата не спасёт.

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3
Сергей Марков

"При этом в компании допустили, что банки продолжат взимать собственную комиссию"
Тут даже допускать ничего не нужно. Банки теперь просто будут забирать всю сумму комиссии себе в карман 🤷

Ответить
17
Виктор Якунин

Ну почему же. Условный ОлегБанк скажет, что на максимальном годовом тарифе комиссии за переводы нет. Все для клиентов.

Ответить
2
neolol

Разве у него есть хоть какая-то комиссия? Если не миллионы переводить каждый день, разве что.

Ответить
0
Владимир В.

Даже если переводы будут полностью бесплатными у виза и мастеркард, сбер и прочие в РФ все равно будут брать комиссию. Они же жадные до смерти.
Вы только представьте: вы даёте им пользоваться своими деньгами и при этом они с вас ещё и деньги за это берут

Ответить
2
Max Kuznetsov

Меня тоже бесят эти жадные твари, которые за свои услуги еще и денег хотят. Другое дело святые продавцы кофе и смузи...

Ответить
0
Владимир В.

Какие услуги? Написал же - они деньгами пользуются и за это денег просят. При этом за полностью автоматизированные операции. Раньше не было такого.
Вам видимо скорого удобно будет и за воздух платить. Ведь вы дышите, это же услуга

Ответить
2
Max Kuznetsov

Что значит "деньгами пользуются"? Пока летит перевод они успевают зашортить теслу? Вообще идея что вам все всё должны бесплатно в итоге приводит к тому, что клиенты превращается в продукт, который продают.

Ответить
1
Рома Дмитриев

значит, что все ваши деньги, которые лежат в банке, банк использует для покупки активов и прочих приколов, на которых зарабатывает нормальные такие бонусы, которые вас не касаются, хоть и используются при этом ваши деньги. а вам еще и доплачивать за это приходится

Ответить
1
Alex Shevchenko

Много народу и сами не против побыть "продуктом" в виде информации о них, за бесплатные услуги или товары) иногда зная иногда не зная об этом.

Ответить
0
Ян Зовём

Простите, а с банками какой страны Вы сравнивает жадность российских банков?

Ответить
0
Denis Kulish

Еще полгода назад, я вообще не слышал новостей от Визы и Мастеркард и это было лучшее что они могли сделать. Эхх...

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

Альфа на перепутье…

Ответить
1
Павел Сусликов

По мнению участников рынка, решение Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов Системе быстрых платежей (СБП), доля которого заметно растёт.

Вопрос: а зачем конкурировать на рынке продажи бесплатного продукта за ноль рублей? Какие там есть варианты получения прибыли?
Допустим, Visa и MC имеют свой процентик за процессинг платежей, но переводы по номеру телефона на это никак не влияют.

Ответить
0
Evgeny Terentev

Чтоб потом отключать когда новые санкции будут.

Ответить
2
Владимир В.

У Сбера спросите. Они из бесплатного делают платное. Казалось бы, что уже и придумать больше нечего, но они могут. Скоро будут по подписке брать с вас за то, что вы им свои деньги дали

Ответить
1
Marat Biktashev

Данные. Транзакции.

Ответить
0
Ezra

Бесплатный для многих банков сбп до 100к сумма переводов, дальше комиссия, на этом может и хотят заработать

Ответить
0
Агнец невинный

возможно они успевают навариваться просто на гуляющих через них обороты
оборачивают в какиенибудь деревативы к примеру

Ответить
0
Roman Trifonov

В компании уточнили, что не смогут влиять на комиссии, которые устанавливают сами банки для своих клиентов.

Смогут, если захотят. Но, видимо, не хотят.

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0
Миша Магадан

Visa обнулит комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона

опоздали чутка, наш ЦБ уже всех на СБП соблазнил

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0
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