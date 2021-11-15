Apple тайно покупала рекламу в Google для приложений с дорогой подпиской, чтобы больше зарабатывать на комиссии — Forbes Статьи редакции
Компания получает 30% от суммы подписки, если пользователи оплачивают сервис через Apple.
- Такой метод продвижения приложений компания практикует в течение двух лет, рассказали Forbes источники.
- Компания покупала рекламу для крупных приложений без разрешения разработчиков — например, сервисов для знакомств Tinder, Plenty of Fish и Bumble, онлайн-кинотеатра HBO, платформы для подписки на онлайн-образование Masterclass, приложения для изучения языков Babbel.
- Для пользователей реклама выглядит как реклама от самих брендов, в ней не указано, что она от Apple. Издание показало скриншот поисковой страницы Google, которая по запросу HBO Max выдала собственную рекламу компании и конкурирующую с ней рекламу от Apple.
- Сейчас пользователи iPhone могут оформить подписку через App Store либо на сайте сервиса. В первом случае разработчики будут платить комиссию в 30%, но её можно избежать, если пользователи будут оплачивать подписку напрямую через их сайт.
- Таким образом Apple хочет увеличить свою прибыль, но это вредит разработчикам. Им придётся потратить на собственную рекламу больше, чем Apple, чтобы получить больший охват. В Apple не предоставили комментариев.
- 9 ноября суд обязал Apple разрешить внешние способы оплаты для App Store до 9 декабря.
«но это вредит бизнесу»😂😂😂 - ребята, это смешно. Как может навредить бизнесу то что тебе бесплатно льют траффик на конверсию на подписки?) Эти компании-«жертвы» только получают дополнительную прибыль за счет Apple. Вся эта высосаная из пальца статья, говорит о манипуляциях журналистов и о том, что LTV клиента в Tinder настолько высок, что привлекать новых клиентов выгодно и Apple и Компаниям
Да очень просто это вредит бизнесу:
1. Если подписка покупается через Apple, последний заберёт 30%.
2. Упущенные пользователи: если пользователь перейдёт на сайт Apple, вместо свойств того же HBO, не имея устройств Эппл он не сможет купить подписку и просто уйдёт к конкурентам.
3. Недовольные пользователи, которые купили подписку через Эппл и обнаружили, что могут ее использовать только на устройствах Эппл, через приложение.
Траффик и там и там покупают самостоятельно и пересечения аудиторий, скорее исключение чем правило - переменных слишком много и сказать, что это повышает стоимость - необъективно. Регион, ЦА, интересы, девайс + уйма конкурентов на рынке. Если это и повышает стоимость, то на центы и то маловероятно.
+ что значит не увидели откуда траффик? У миллиардных компаний нет собственного аналитического сервиса?)
В примере реклама идет по брендовому запросу на подписку HBO Max, следовательно это не «бесплатная реклама приложения», а паразитирование на бренде → разгон аукциона + воровство трафика. Люди могли бы купить эту самую подписку на сайте HBO, ведь они уже её ищут, но тут Apple решает, что лучше бы они купили её через приложение.
Бесплатной рекламу от Apple можно было бы назвать только в том случае, если бы они рекламировали приложение и подписку HBO по запросам, которые никак не связаны с брендом.
Любопытно другое, ну как, как можно купить телефон за 1000 баксов, который весь напичкан рекламой, да еще и отключить ее - это танцы с бубном?! Или платить за все. Парадокс просто. А некоторые приложения даже оплатить нельзя, как например инстаграм, там тупо реклама и все.
Андроид конечно в этом плане на несколько голов удобнее и безопаснее, ибо, там можно в любых приложениях убрать рекламу, да еще и бесплатно
Всегда топлю против iPhone, но за андроид..
Но тут накину чутка) У андроидов (даж у топовых самсунгов) - часто бывает реклама в лаунчерах (в настройках, etc), в приложениях от производителей (например погода самсунга) и других местах..
Но в iPhone за эти куча денег которые они просят - рекламы нет :-)
На сяоми - да, есть, на Ван пласе - нет, на Самсунге - нет, на ОРРО - нет и т.д.
Айфон имеет внутреннюю рекламу в эп сторе. На айфоне нельзя убрать рекламу того же яндекса или гугла, которая самая опасная из-за огромного количества мошенников и вирусов. В андроиде - легко и бесплатно.
Так что, в не в плане безопасности от маркетологов, а в реальной, эпл конечно ни в какое сравнение не идет с безопасностью андроида и на данный момент, уже отстает лет на 5 в этом вопросе.
блокировщики рекламы на айфоне есть, но они убирают лишь 90% рекламы и очень тяжело справляются рекламой на ютубе.
Про приложения и речи не идет, тот же яндекс навигатор без рекламы или ютуб вансед с инстой, ставятся в пару кликов и никакой рекламы на них нет. В айфоне это практически невозможно.
Вот в этом разница.
ну иди взломай тогда)) легче 🤣
Вот , изучи, что бы быть более компетентном в этих вопросах
https://www.youtube.com/watch?v=CCq67snWLY8&t=2095s
Старо как мир. Букинг тоже покупает траф по брендам отелей. Разные агрегаторы доставки еды могут рекламироваться по названиям ресторанов. Агрегаторы клиник рекламируются по бренду клиник. Примеров миллион. Тоже мне разоблачение.
Бренды, если хотят запретить использовать свой бренд в объявлениях, могут это сделать, так что "вред" разработчиков высосан из пальца.
Налог на интернет 30% уже пустил свои корни.
Представляю как бы все орали, если бы гугл брал за все платежи с сайтов такой налог.
Покупаете айфон, а он баксов на 300 дороже. Пользуетесь dropbox и airbnb? Извольте к комиссии Airbnb (10 с копейками процентов 30% интернет налога).
Когда Apple был небольшой компанией - это ок. Но когда на пару две компашки поделили весь рынок и сговорились - это смотрится так уродливо. Ну ничего, скоро их увесят новыми штрафами.
Компания получает 30% от суммы подписки, если пользователи оплачивают сервис через Apple.
Можно посмотреть количество оформленных на карту подписок, а также дату и сумму следующей оплаты.
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