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Nazigul Jusupova

Apple тайно покупала рекламу в Google для приложений с дорогой подпиской, чтобы больше зарабатывать на комиссии — Forbes Статьи редакции

Компания получает 30% от суммы подписки, если пользователи оплачивают сервис через Apple.

  • Такой метод продвижения приложений компания практикует в течение двух лет, рассказали Forbes источники.
  • Компания покупала рекламу для крупных приложений без разрешения разработчиков — например, сервисов для знакомств Tinder, Plenty of Fish и Bumble, онлайн-кинотеатра HBO, платформы для подписки на онлайн-образование Masterclass, приложения для изучения языков Babbel.
  • Для пользователей реклама выглядит как реклама от самих брендов, в ней не указано, что она от Apple. Издание показало скриншот поисковой страницы Google, которая по запросу HBO Max выдала собственную рекламу компании и конкурирующую с ней рекламу от Apple.
Скриншот Forbes Forbes
  • Сейчас пользователи iPhone могут оформить подписку через App Store либо на сайте сервиса. В первом случае разработчики будут платить комиссию в 30%, но её можно избежать, если пользователи будут оплачивать подписку напрямую через их сайт.
  • Таким образом Apple хочет увеличить свою прибыль, но это вредит разработчикам. Им придётся потратить на собственную рекламу больше, чем Apple, чтобы получить больший охват. В Apple не предоставили комментариев.
  • 9 ноября суд обязал Apple разрешить внешние способы оплаты для App Store до 9 декабря.

#новости #apple

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48 комментариев
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Andrew Sirchenko

«но это вредит бизнесу»😂😂😂 - ребята, это смешно. Как может навредить бизнесу то что тебе бесплатно льют траффик на конверсию на подписки?) Эти компании-«жертвы» только получают дополнительную прибыль за счет Apple. Вся эта высосаная из пальца статья, говорит о манипуляциях журналистов и о том, что LTV клиента в Tinder настолько высок, что привлекать новых клиентов выгодно и Apple и Компаниям

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8
Labelig

Да очень просто это вредит бизнесу:

1. Если подписка покупается через Apple, последний заберёт 30%.

2. Упущенные пользователи: если пользователь перейдёт на сайт Apple, вместо свойств того же HBO, не имея устройств Эппл он не сможет купить подписку и просто уйдёт к конкурентам.

3. Недовольные пользователи, которые купили подписку через Эппл и обнаружили, что могут ее использовать только на устройствах Эппл, через приложение.

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3
Шизоидная обезьяна

Недовольные пользователи, которые купили подписку через Эппл и обнаружили, что могут ее использовать только на устройствах Эппл, через приложение.

Это в каком приложении так?

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2
Andrew Sirchenko

Вот именно, таких приложений нет) Делаешь логин через apple id или оплачиваешь apple pay и независимо от устройства все будет работать без проблем. Люди в поисках корпоративного зла)

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0
Sarkis Antonyan

Аукцион разогревают. Самим компаниям приходится закупать дороже из-за этого. + у них ломается аналитика из-за неотслеживаемой и неконтролируемой закупки.

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2
Andrew Sirchenko

Траффик и там и там покупают самостоятельно и пересечения аудиторий, скорее исключение чем правило - переменных слишком много и сказать, что это повышает стоимость - необъективно. Регион, ЦА, интересы, девайс + уйма конкурентов на рынке. Если это и повышает стоимость, то на центы и то маловероятно.
+ что значит не увидели откуда траффик? У миллиардных компаний нет собственного аналитического сервиса?)

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–1
Александр Львов

В примере реклама идет по брендовому запросу на подписку HBO Max, следовательно это не «бесплатная реклама приложения», а паразитирование на бренде → разгон аукциона + воровство трафика. Люди могли бы купить эту самую подписку на сайте HBO, ведь они уже её ищут, но тут Apple решает, что лучше бы они купили её через приложение.

Бесплатной рекламу от Apple можно было бы назвать только в том случае, если бы они рекламировали приложение и подписку HBO по запросам, которые никак не связаны с брендом.

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2
Сергей Белоусов

Так а где пруф что эту рекламу купил именно эпл? Это также и hbo мог заказать рекламу на своё приложение.

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6
Denis Kite

+100500

понятно, что им выгоднее гнать траф на свой сайт, чтобы покупка прошла там, но кто сказал, что у них маркетологи молодцы?

Одно время весь директ был заполнен ссылками на одностраничники по приводу народа в Gett-taxi, вот народ бонусы рубил и маркетологи сливали бюджет)

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0
Маркетологов к стенке

Любопытно другое, ну как, как можно купить телефон за 1000 баксов, который весь напичкан рекламой, да еще и отключить ее - это танцы с бубном?! Или платить за все. Парадокс просто. А некоторые приложения даже оплатить нельзя, как например инстаграм, там тупо реклама и все.
Андроид конечно в этом плане на несколько голов удобнее и безопаснее, ибо, там можно в любых приложениях убрать рекламу, да еще и бесплатно

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–10
Алексей Хомич

а можно конкретнее где айфон "весь" напичкан рекламой? в каких местах?

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4
Максим Самигулин

Всегда топлю против iPhone, но за андроид..
Но тут накину чутка) У андроидов (даж у топовых самсунгов) - часто бывает реклама в лаунчерах (в настройках, etc), в приложениях от производителей (например погода самсунга) и других местах..

Но в iPhone за эти куча денег которые они просят - рекламы нет :-)

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3
Пабы старой Руси

И у топовых Гуглов нет рекламы.

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0
Маркетологов к стенке

Приложения, эп стор, интернет. Еще подробнее, ютуб, инста, вк, яндекс навигатор, яндекс директ в интернете.
В андроиде все девственно чисто.

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0
Own glow

Я слышал на андроидах даже в стандартных приложениях реклама) в календаре например ) предположительно айфон не имеет НИКАКОЙ внутренней рекламы. Говорить, что андроид безопасней - полнейший бред незначащего ) ред.

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–2
Маркетологов к стенке

На сяоми - да, есть, на Ван пласе - нет, на Самсунге - нет, на ОРРО - нет и т.д.
Айфон имеет внутреннюю рекламу в эп сторе. На айфоне нельзя убрать рекламу того же яндекса или гугла, которая самая опасная из-за огромного количества мошенников и вирусов. В андроиде - легко и бесплатно.
Так что, в не в плане безопасности от маркетологов, а в реальной, эпл конечно ни в какое сравнение не идет с безопасностью андроида и на данный момент, уже отстает лет на 5 в этом вопросе.

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–2
Own glow

я дико извиняюсь, но вы можете доказывать то, что говорите?! гугл плей имеет рекламу. Реклама яндекса вирусная?))) бред. аддблок в помощь.
Аочитай про безопасность андроид и айфон - все поймешь. эпл даже сейчаас запрещает трекать свои устройства, адреса и т.д.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

блокировщики рекламы на айфоне есть, но они убирают лишь 90% рекламы и очень тяжело справляются рекламой на ютубе.
Про приложения и речи не идет, тот же яндекс навигатор без рекламы или ютуб вансед с инстой, ставятся в пару кликов и никакой рекламы на них нет. В айфоне это практически невозможно.
Вот в этом разница.

Ответить
0
Камикото Флекс

А ты не опасаешься логиниться под своими аккаунтами в левых приложениях?

Ответить
1
Маркетологов к стенке

Это не левые приложения. А проверенные. Что страшного есть в Ютубе Вансед? Или в инсте без рекламы?

Ответить
0
Own glow

это не о безопасности! а о рекламе! для андроида актуально судя по всему, ибо вирусов полно и система открытая, следовательно, ее проще хакнуть...

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Вирусов на айфоне не меньше, причем в эп сторе которые.

Ответить
0
Own glow

пруфы?)

Ответить
0
Sasha Step

С чего такие выводы? Данные Касперского к примеру говорят об обратном.

Ответить
0
Own glow

а то, что твой телефон легче взломать в принципе тебя не смущает? так то можно и без рекламы накачать вирусов. +ко всему ни разу не слышал про вирусы у эпл, а ондроиды говорят можно по фотке разблокировать)))))

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Легче взломать как раз айфон, т.к. он не имеет никакой защиты.
Да и много у кого эти телефоны взламывают? Нет, я вообще лет за 10 не слышал реальных историй, что у кого-то взломали телефон.

Ответить
0
Own glow

ну иди взломай тогда)) легче 🤣
Вот , изучи, что бы быть более компетентном в этих вопросах
https://www.youtube.com/watch?v=CCq67snWLY8&t=2095s

Ответить
0
Павел

Легче взломать как раз айфон, т.к. он не имеет никакой защиты

Вы ещё и эксперт по информационной безопасности?

Ответить
0
Dmitry Porkhaev

Инстаграм же бесплатный, вот ты и платишь за него просмотром рекламы

Ответить
0
Маркетологов к стенке

я конечно в инсте не сижу, но использую редко для работы, поэтому нет, рекламу не смотрю там, т.к. отключил, но это на андроиде, на эпл я даже не знаю, есть ли такая возможность.
А то, что бесплатный, так это не мои проблемы

Ответить
0
Руслан Яхин

Контора... ну вы поняли

Ответить
1
H Jenkins
Ответить
0
Grigvik Fake

А почему так нельзя было делать?

Ответить
1
Пабы старой Руси

Потому что они чужой бюджет прожегают и ведут в обход подписки на официальном сайте

Ответить
0
Roman Khegay

В рекламе ссылка на App Store - это купленная реклама?

Ответить
0
Mrykin Pavel

да, слева пометка Ad.

Ответить
0
Roman Khegay

То есть, Apple рекламирует приложение у себя в магазине — к этому претензия?
Так ведь, если открыть первую ссылку, то она также будет ввести на App Store?

Ответить
0
Александр Львов

Нет, первая ссылка ведет на сайт HBO, где можно купить подписку напрямую в обход App Store

Ответить
0
Дмитрий Михайлов

Красавчики)

Ответить
0
Алексей Любимов

Красавчеги!
Рыночек в стиле Махачкалы, да простит меня дагестан...

Ответить
0
[ Hanzo ]

Я дОгистанИц. НИпрощЯю!

Ответить
0
Indig0

С чего они взяли, что это именно Apple закупает трафик?

Ответить
0
Denis Kite

А для России реклама VPN, чтобы была возможность купить подписку)

Ответить
0
Μихаил Αвдеев

У нас амедиатека эксклюзивом HBO показывает.

Ответить
0
Name Surname

ачё)

Ответить
0
Вел Колдин

интересно, а когда редакторы Эппстора фичерили их прилы, расследование кто-нить проводил?)

Ответить
0
Andrey Kuragin

Старо как мир. Букинг тоже покупает траф по брендам отелей. Разные агрегаторы доставки еды могут рекламироваться по названиям ресторанов. Агрегаторы клиник рекламируются по бренду клиник. Примеров миллион. Тоже мне разоблачение.

Бренды, если хотят запретить использовать свой бренд в объявлениях, могут это сделать, так что "вред" разработчиков высосан из пальца.

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0
Подозрительный Абдужаббор

Налог на интернет 30% уже пустил свои корни.

Представляю как бы все орали, если бы гугл брал за все платежи с сайтов такой налог.

Покупаете айфон, а он баксов на 300 дороже. Пользуетесь dropbox и airbnb? Извольте к комиссии Airbnb (10 с копейками процентов 30% интернет налога).

Когда Apple был небольшой компанией - это ок. Но когда на пару две компашки поделили весь рынок и сговорились - это смотрится так уродливо. Ну ничего, скоро их увесят новыми штрафами.

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0
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Читать все 48 комментариев
Сервисы
Nazigul Jusupova
Apple тайно покупала рекламу в Google для приложений с дорогой подпиской, чтобы больше зарабатывать на комиссии — Forbes Статьи редакции

Компания получает 30% от суммы подписки, если пользователи оплачивают сервис через Apple.

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