Сооснователь YouTube изменил описание первого ролика на платформе, раскритиковав отключение счётчика дизлайков Статьи редакции
Он, как и многие пользователи и авторы площадки, считает решение неудачным.
Американский предприниматель Джавед Карим, который в 2005 году совместно со Стивом Ченом и Чадом Хёрли основал YouTube, изменил описание первого видео Me at the zoo («Я в зоопарке»), загруженного на платформу.
В нём он призвал руководителей сервиса прислушаться к мнению блогеров об удалении количества дизлайков со страниц видеороликов.
Призыв Карима заметили СМИ и зрители ролика. Судя по последним комментариям, многие поддерживают одного из создателей YouTube и не хотят, чтобы с платформы пропадал счётчик.
Карим и раньше негативно оценивал изменения на YouTube, используя описание первого ролика на площадке. В 2013 году он раскритиковал систему комментариев, которая стала требовать авторизацию в Google+.
- YouTube объявил, что с 10 ноября для части пользователей сервиса перестанет отображаться количество отметок «Не нравится» у роликов. Нововведение распространится на все учётные записи до конца 2021 года. Пользователи сервиса при этом смогут и дальше ставить дизлайки, и они будут влиять на составление рекомендаций.
Ролик с анонсом изменения за пять дней набрал 124 тысячи дизлайков при 13 тысячах лайков.
Забавно, что ютуб уже давным-давно шел к этому маленькими шажками. Сейчас просто они решили сделать сразу заметный и крупный шаг. Ну а что, дизлайки в комментариях уже сто лет в обед как нужны лишь для того, чтобы просто успокоить того, кто ставит дизлайк. То есть они вообще ни на что не влияли, это просто фуфло для вида, не меняющее количество «плюсов» у комментария. Дизлайки под видео, открою секрет, тоже вообще ни на что не влияли. Это были просто цифры. Лайки - да, влияют и используются алгоритмами наравне с просмотрами и прочими метриками. Дизлайки - нет. Но так как крупным компаниям (да и самому ютубу) даже такие цифры не нужны, они ведь портят репутацию и создают ненужные инфоповоды, то от них решили отказаться насовсем. Остается лишь наслаждаться, ведь мы теперь на шаг ближе к великому корпоративному будущему.
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Он, как и многие пользователи и авторы площадки, считает решение неудачным.
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