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Сервисы
DTF

Сооснователь YouTube изменил описание первого ролика на платформе, раскритиковав отключение счётчика дизлайков Статьи редакции

Он, как и многие пользователи и авторы площадки, считает решение неудачным.

26 26 комментариев
2532 просмотров

Американский предприниматель Джавед Карим, который в 2005 году совместно со Стивом Ченом и Чадом Хёрли основал YouTube, изменил описание первого видео Me at the zoo («Я в зоопарке»), загруженного на платформу.

В нём он призвал руководителей сервиса прислушаться к мнению блогеров об удалении количества дизлайков со страниц видеороликов.

Когда все ютуберы согласны с тем, что удаление счётчика дизлайков — глупая затея, вероятно, так оно и есть. Ты можешь лучше, YouTube. 🤦‍♂

Джавед Карим
один из создателей YouTube

Призыв Карима заметили СМИ и зрители ролика. Судя по последним комментариям, многие поддерживают одного из создателей YouTube и не хотят, чтобы с платформы пропадал счётчик.

Видео Me at the zoo

Карим и раньше негативно оценивал изменения на YouTube, используя описание первого ролика на площадке. В 2013 году он раскритиковал систему комментариев, которая стала требовать авторизацию в Google+.

  • YouTube объявил, что с 10 ноября для части пользователей сервиса перестанет отображаться количество отметок «Не нравится» у роликов. Нововведение распространится на все учётные записи до конца 2021 года. Пользователи сервиса при этом смогут и дальше ставить дизлайки, и они будут влиять на составление рекомендаций.

  • Ролик с анонсом изменения за пять дней набрал 124 тысячи дизлайков при 13 тысячах лайков.

#новость #youtube

26 26 комментариев
22
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26 комментариев
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Roman Antonov

И стену пусть вернут!

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11
Steve Evets

да сколько ж можно носиться с этим баяном уже

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3
Виктор Давтян

Пока существуют соцсети

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2
Никита Давыдов

Избито уже.

Ответить
0
Дмитрий Банников

Как так то. Надо хорошее и плохое видеть в виде лайков и дизлайков. Это и есть «мерило». А как ещё понять плохо или хорошо. В сети только так сейчас определяется 💯

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8
Антон Геер

Добро пожаловать в мир, в котором, когда ты делаешь кому-то замечание или конструктивно критикуешь, тебя обвиняют в буллинге и называют токсиком.
Шутка, конечно, но в ней большая доля правды.

Ответить
9
Sergey Pozhilov

От вашего комментария веет токсичностью )

Ответить
0
Ольга Черватюк

А ведь и правда, это про инклюзивность и [name it]-позитив

Ответить
0
Эдуард Чистяков

А кто говорит про 💯. Когда не видишь несогласных, легче переманивать и втирать любые идеи. У всех будет создаваться ощущение, что если тебе не нравится, то это не норма, так как всем все нравиться

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0
user_90123129312

А гуглу-то до этого какое дело? Поиск нужного видео теперь займёт дольше — значит для отчётности люди проведут времени на ютьюбе больше — профит, правильное решение.

Ответить
0
Сергей Ермилов

Dislike Lives Matter

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4
Виктор Булов

Самое глупое, что можно было сделать для пользователей. Ясно, что это с целью привлечения рекламных денег.

Ответить
2
Steve Evets

а в чём привлечение рекламных денег? То что у юзера теперь не будет сразу информации, что ролик - г.вно, и он вынужден будет посмотреть его, правильно понимаю?
Ну тогда ДА, согласен. Причём это даже в большей степени - нарушение прав пользователя, не менее того

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1
Steve Evets

и да, я пошёл на Ютуб дизлайкать тот видос, где анонсируется это дерьмовое правило. Спасибо, что дали ссылку.
За Премиум платить этим чертям более не буду, если правило введут :-(

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0
Дмитрий Дронов

Готовятся к заливу ещё большего количества днищенского дна и требуют к нему толерантности )) ред.

Ответить
1
Steve Evets

именно так! Количество - вверх, качество вниз. Главный тренд Ютуба, похоже((
Как хорошо, что есть еще Вимео, и Cos.tv

Ответить
1
Daniyar Karimov

Кто то смотрел на количество лайков и дизлайков, кроме создателей роликов?

Я видел если только случайно бросался взгляд при нажатии лайка. Дизлайки практически не ставил, за исключением пропаганды или политоты.

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0
Дима Анонимный

когда ищешь ответ на какой-то вопрос, задизлайканное видео - верный индикатор, что там - туфта, на которую не стоит тратить время.

Ответить
3
Владимир Воловцев

Верно! Если дизлайков больше, чем лайков, то не теряю время на просмотр видео и комментариев, ищу информацию на других каналах.

Ответить
1
Bruce Robertson

Да, именно рекорд по дизам заставил г-на Юнусова удалить со своего канала на трубке, клип о "плитке сыпящейся с небес и бургерами за Собянина".

Ответить
1
Keksimus Maximus

Забавно, что ютуб уже давным-давно шел к этому маленькими шажками. Сейчас просто они решили сделать сразу заметный и крупный шаг. Ну а что, дизлайки в комментариях уже сто лет в обед как нужны лишь для того, чтобы просто успокоить того, кто ставит дизлайк. То есть они вообще ни на что не влияли, это просто фуфло для вида, не меняющее количество «плюсов» у комментария. Дизлайки под видео, открою секрет, тоже вообще ни на что не влияли. Это были просто цифры. Лайки - да, влияют и используются алгоритмами наравне с просмотрами и прочими метриками. Дизлайки - нет. Но так как крупным компаниям (да и самому ютубу) даже такие цифры не нужны, они ведь портят репутацию и создают ненужные инфоповоды, то от них решили отказаться насовсем. Остается лишь наслаждаться, ведь мы теперь на шаг ближе к великому корпоративному будущему.

Ответить
1
Клемент Бурдин

Очень важно правильно переводить такие вещи!

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Беда - бедёнка...

Ответить
0
Wera Ferat

""Ролик с анонсом изменения за пять дней набрал 124 тысячи дизлайков
Вот, когда видно главную роль дизлайков! Теперь ждем опровержения изменений.

Ответить
0
Chr Chr

Вот это я понимаю - борьба.

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0
Tok Allen

Вообще фашизм, люди имеют право на выражение личного мнения если оно соответствует нормам морали. Только мораль сейчас везде разная.

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0

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Читать все 26 комментариев
Сервисы
DTF
Сооснователь YouTube изменил описание первого ролика на платформе, раскритиковав отключение счётчика дизлайков Статьи редакции

Он, как и многие пользователи и авторы площадки, считает решение неудачным.

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