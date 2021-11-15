Он, как и многие пользователи и авторы площадки, считает решение неудачным.

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Американский предприниматель Джавед Карим, который в 2005 году совместно со Стивом Ченом и Чадом Хёрли основал YouTube, изменил описание первого видео Me at the zoo («Я в зоопарке»), загруженного на платформу.

В нём он призвал руководителей сервиса прислушаться к мнению блогеров об удалении количества дизлайков со страниц видеороликов.

Когда все ютуберы согласны с тем, что удаление счётчика дизлайков — глупая затея, вероятно, так оно и есть. Ты можешь лучше, YouTube. 🤦‍♂ Джавед Карим один из создателей YouTube

Призыв Карима заметили СМИ и зрители ролика. Судя по последним комментариям, многие поддерживают одного из создателей YouTube и не хотят, чтобы с платформы пропадал счётчик.

Видео Me at the zoo

Карим и раньше негативно оценивал изменения на YouTube, используя описание первого ролика на площадке. В 2013 году он раскритиковал систему комментариев, которая стала требовать авторизацию в Google+.