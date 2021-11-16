Booking.com сообщил российским отелям, что разрешит им не согласовывать цены с 30 ноября Статьи редакции
Компания собиралась оспорить решение суда, но ещё не сделала этого.
- Российские гостиницы начали получать письма о том, что с 30 ноября компания откажется от навязывания ценовой политики, пишут «Ведомости».
- 11 ноября апелляционный арбитражный суд оставил в силе штраф платформе в 1,3 млрд рублей, который определила ФАС за доминирование на рынке и навязывание цен партнёрам. Компания заявила, что оспорит решение, но в картотеке арбитражного суда заявления ещё нет.
- Опрошенные изданием отельеры считают, что вступление решения в силу не приведёт к большим изменениям в отрасли. До этого отели могли делать скидки своим прямым клиентам, даже сотрудничая с платформой. Также сами отели и хостелы продолжат использовать сервис из-за его «уникальных возможностей», например, чтобы привлечь иностранцев.
- В ноябре 2019 года ФАС обязала сервис отменить требование для российских гостиниц гарантировать лучшую цену. В декабре служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.
- В начале января 2020 года «Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com из-за невыгодных условий договора с гостиницами, а в июне предложила законодательно запретить всем сервисам онлайн-бронирования требовать от отелей гарантию лучшей цены.
- В феврале 2021 года Booking.com подал в суд на ФАС с требованием признать незаконным решение о доминировании и навязывании цен отелям. Платформа считала свои действия справедливыми, потому что партнёры бесплатно рекламируются в сервисе по всему миру и получают клиентскую поддержку.
- 26 августа ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за доминирующее положение на рынке. 14 сентября сервис подал заявление в суд с требованием признать штраф незаконным.
Вряд ли это приведёт к сильному удешевлению бронирования для пользователей. В целом по букингу идёт средняя цена для рынка и если отель снизит на 20 % свою цену на сайте (даже на 10 %), это ему будет не выгодно, для сетей точно. Какой-нибудь мини-отель Виктора Петровича возможно и пойдёт на это при индивидуальном торге, но отельные сети не пойдут. Учитывайте, что букинг часто отдаёт из этих 20 % большую часть клиенту «плюшками» по своей программе лояльности. И, кстати, кроме букинга ещё куча агрегаторов есть, где цены ещё ниже. Так что это просто такая модель рынка и ФАС ее сломать не сможет, если не запретит всех агрегаторов. ред.
И какие изменения ожидаются в отношениях между предпринимателями и кредитными организациями.
На старте стоит 99 рублей в месяц, есть месячная бесплатная версия.
Руководство компании называет обвинения в свой адрес клеветой.
Со мной случилась странная и неприятная история. Билайновский номер, который принадлежал мне долгое время и за который оператор все это время не забывал получать своевременную оплату, внезапно перестал быть моим. Думаете, это было обстряпано людьми в черных масках с бледной ксерокопией паспорта и доверенностью? Как бы не так, это сделал сам…
Артем Федотов, СPO Master Delivery, рассказывает о том, как мы начинали работу над сервисом ультрабыстрой доставки Прямиком и к чему пришли за 9 месяцев.
В эпоху процветания тренда на осознанное потребление россияне все чаще предпочитают шеринг продаже и покупке необходимых вещей. Ассортимент бесплатных предложений на Авито включает в себя товары для дома и дачи, хобби и отдыха и личные вещи. Статистика показывает, что в октябре этого года количество объявлений с пометкой “даром” на Авито в России…
Рекламу приложений из App Store в компании назвали одним из способов поддержки разработчиков.
Сегодня поговорим о важной части образования — об оценках. Так ли они нужны или это все же пережиток прошлого, от которого давно пора избавиться?
16 туров на выбор, 13 ивентов в Москве, 70 заданий челленджа и ускоренный нетворкинг для 2000 человек.
Digital-агентство «Атвинта» делится опытом создания платформы для LegalTech стартапа, которому нет аналогов в России.