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Nazigul Jusupova

Booking.com сообщил российским отелям, что разрешит им не согласовывать цены с 30 ноября Статьи редакции

Компания собиралась оспорить решение суда, но ещё не сделала этого.

  • Российские гостиницы начали получать письма о том, что с 30 ноября компания откажется от навязывания ценовой политики, пишут «Ведомости».
  • 11 ноября апелляционный арбитражный суд оставил в силе штраф платформе в 1,3 млрд рублей, который определила ФАС за доминирование на рынке и навязывание цен партнёрам. Компания заявила, что оспорит решение, но в картотеке арбитражного суда заявления ещё нет.
  • Опрошенные изданием отельеры считают, что вступление решения в силу не приведёт к большим изменениям в отрасли. До этого отели могли делать скидки своим прямым клиентам, даже сотрудничая с платформой. Также сами отели и хостелы продолжат использовать сервис из-за его «уникальных возможностей», например, чтобы привлечь иностранцев.
  • В ноябре 2019 года ФАС обязала сервис отменить требование для российских гостиниц гарантировать лучшую цену. В декабре служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.
  • В начале января 2020 года «Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com из-за невыгодных условий договора с гостиницами, а в июне предложила законодательно запретить всем сервисам онлайн-бронирования требовать от отелей гарантию лучшей цены.
  • В феврале 2021 года Booking.com подал в суд на ФАС с требованием признать незаконным решение о доминировании и навязывании цен отелям. Платформа считала свои действия справедливыми, потому что партнёры бесплатно рекламируются в сервисе по всему миру и получают клиентскую поддержку.
  • 26 августа ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за доминирующее положение на рынке. 14 сентября сервис подал заявление в суд с требованием признать штраф незаконным.

#новости #bookingcom

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12 комментариев
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Семен Переделкин

Посконные аналоги Букинга уже имеются? Скоро пригодятся.

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1
Антон Антонов

Ну, как видишь, Букинг подчинился требованиям, а не ушел с российского рынка, как тут все убеждали пару месяцев назад.

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7
Steve Evets

и это хорошо. Потому что "требования" букинга о лучшей цене - это что-то из рекэтирских 90-х: Делай для меня цену ниже всех, а иначе нахер с пляжа!

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0
Семен Переделкин

Москва не сразу строилась.

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0
Иван Пьянков

Вряд ли это приведёт к сильному удешевлению бронирования для пользователей. В целом по букингу идёт средняя цена для рынка и если отель снизит на 20 % свою цену на сайте (даже на 10 %), это ему будет не выгодно, для сетей точно. Какой-нибудь мини-отель Виктора Петровича возможно и пойдёт на это при индивидуальном торге, но отельные сети не пойдут. Учитывайте, что букинг часто отдаёт из этих 20 % большую часть клиенту «плюшками» по своей программе лояльности. И, кстати, кроме букинга ещё куча агрегаторов есть, где цены ещё ниже. Так что это просто такая модель рынка и ФАС ее сломать не сможет, если не запретит всех агрегаторов. ред.

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0
Dmitry Martemyanov

Мне кажется, тут ситуация обратная - на своих сайтах отели оставят старую цену, а на букинге приподнимут. Потому что теперь так можно.

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0
Максим Иванов

Смешно ссотреть как фас пыжиться. Пупок надорвут. Видать дело заказное. По команде дяди олигарха.

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–8
Дмитрий Милюков

Какая комиссия у букинга? 20% вроде? Теперь все отели будут предлагать скидку на сайте в 10%. Вин-вин.

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0
Steve Evets

логично! пусть за "уникальные возможности по привлечению иностранцев" платят иностранцы, которые не в состоянии забронить номер на сайте отеля. Мы-то причём?

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1
Артем Ярошенко

До 35%

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0
Дмитрий Милюков

https://partner.booking.com/en-gb/help/commission-invoices-tax/commission/how-much-commission-do-i-pay

пишут, что средняя 15%. 35% откуда?

How much commission do I pay?
Booking.com works with a commission-based model, meaning that you pay us a set percentage on each…
partner.booking.com
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0
Vyacheslav Sibiryakov

15% + НДС (налог на Гугл) в базовом формате. Привилегированная программа: 18% или 20% + НДС

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0
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