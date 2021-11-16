Booking.com сообщил российским отелям о прекращении навязывания ценовой политики Статьи редакции
Компания собиралась оспорить решение суда, но ещё не сделала этого.
- Российские гостиницы начали получать письма о том, что с 30 ноября компания откажется от навязывания ценовой политики, пишут «Ведомости».
- 11 ноября апелляционный арбитражный суд оставил в силе штраф платформе в 1,3 млрд рублей, который определила ФАС за доминирование на рынке и навязывание цен партнёрам. Компания заявила, что оспорит решение, но в картотеке арбитражного суда заявления ещё нет.
- Опрошенные изданием отельеры считают, что вступление в силу решения не приведёт к большим изменениям в отрасли, так как отели могли делать скидки своим прямым клиентам, даже сотрудничая с платформой. Также сами отели и хостелы продолжат использовать сервис из-за его «уникальных возможностей», например, по привлечению иностранцев.
- В ноябре 2019 года ФАС обязала сервис отменить требование для российских гостиниц гарантировать лучшую цену. В декабре служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.
- В начале января 2020 года «Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com из-за невыгодных условий договора с гостиницами, а в июне предложила законодательно запретить всем сервисам онлайн-бронирования требовать от отелей гарантию лучшей цены.
- В феврале 2021 года Booking.com подал в суд на ФАС с требованием признать незаконным решение о доминировании и навязывании цен отелям. Платформа считала свои действия справедливыми, потому что партнёры бесплатно рекламируются в сервисе по всему миру и получают клиентскую поддержку.
- 26 августа ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за доминирующее положение на рынке. 14 сентября сервис подал заявление в суд с требованием признать штраф незаконным.
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