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Nazigul Jusupova

Booking.com сообщил российским отелям о прекращении навязывания ценовой политики Статьи редакции

Компания собиралась оспорить решение суда, но ещё не сделала этого.

  • Российские гостиницы начали получать письма о том, что с 30 ноября компания откажется от навязывания ценовой политики, пишут «Ведомости».
  • 11 ноября апелляционный арбитражный суд оставил в силе штраф платформе в 1,3 млрд рублей, который определила ФАС за доминирование на рынке и навязывание цен партнёрам. Компания заявила, что оспорит решение, но в картотеке арбитражного суда заявления ещё нет.
  • Опрошенные изданием отельеры считают, что вступление в силу решения не приведёт к большим изменениям в отрасли, так как отели могли делать скидки своим прямым клиентам, даже сотрудничая с платформой. Также сами отели и хостелы продолжат использовать сервис из-за его «уникальных возможностей», например, по привлечению иностранцев.
  • В ноябре 2019 года ФАС обязала сервис отменить требование для российских гостиниц гарантировать лучшую цену. В декабре служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.
  • В начале января 2020 года «Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com из-за невыгодных условий договора с гостиницами, а в июне предложила законодательно запретить всем сервисам онлайн-бронирования требовать от отелей гарантию лучшей цены.
  • В феврале 2021 года Booking.com подал в суд на ФАС с требованием признать незаконным решение о доминировании и навязывании цен отелям. Платформа считала свои действия справедливыми, потому что партнёры бесплатно рекламируются в сервисе по всему миру и получают клиентскую поддержку.
  • 26 августа ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за доминирующее положение на рынке. 14 сентября сервис подал заявление в суд с требованием признать штраф незаконным.

#новости #bookingcom

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Семен Переделкин

Посконные аналоги Букинга уже имеются? Скоро пригодятся.

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1
Антон Антонов

Ну, как видишь, Букинг подчинился требованиям, а не ушел с российского рынка, как тут все убеждали пару месяцев назад.

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2
Steve Evets

и это хорошо. Потому что "требования" букинга о лучшей цене - это что-то из рекэтирских 90-х: Делай для меня цену ниже всех, а иначе нахер с пляжа!

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2
Семен Переделкин

Москва не сразу строилась.

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0
Дмитрий Милюков

Какая комиссия у букинга? 20% вроде? Теперь все отели будут предлагать скидку на сайте в 10%. Вин-вин.

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0
Steve Evets

логично! пусть за "уникальные возможности по привлечению иностранцев" платят иностранцы, которые не в состоянии забронить номер на сайте отеля. Мы-то причём?

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0
Максим Иванов

Смешно ссотреть как фас пыжиться. Пупок надорвут. Видать дело заказное. По команде дяди олигарха.

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–7
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