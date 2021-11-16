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Nazigul Jusupova

Apple заявила, что разработчики знали о покупке рекламы в Google для приложений с дорогой подпиской Статьи редакции

Рекламу приложений из App Store в компании назвали одним из способов поддержки разработчиков.

  • Компания сообщила, что уже пять лет таким образом продвигает приложения, в рекламе чётко помечено, что это приложения из App Store, пишет Macrumors.
  • Это стандартная бизнес-модель и ничем не отличается от той, когда ритейлеры рекламируют товары, которые продают, считают в Apple. Компания сообщила, что реклама — это часть соглашения с разработчиками и регулярно обсуждается с ними, а многие из них благодарят за поддержку.
  • Apple заявляет, что помогает разработчикам продвигать их приложения в App Store, в том числе при помощи рекламы как внутри магазина приложений, так и за его пределами.
  • 12 ноября источники Forbes рассказали, что Apple тайно покупала рекламу в Google для приложений с дорогой подпиской для своей выгоды. Компания получает 30% от суммы подписки, если пользователи оплачивают сервис через Apple.

#новости #apple

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useless uS
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Егор Ярко

Секрет Полишинеля, получается.

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