В работе Spotify, Discord, Snapchat по всему миру произошёл сбой Статьи редакции
Возможная причина — нарушение работы Google Cloud.
- По данным Downdetector, проблемы в работе Spotify, Discord и других сервисов начались 16 ноября около 21:16 по московскому времени.
- «Живая» карта сбоев указывает на то, что неполадки наблюдают пользователи по всему миру, включая России и страны ближнего зарубежья.
- В поддержке Spotify подтвердили проблему и сообщили, что пытаются устранить её.
- Из-за сбоя у некоторых пользователей Spotify полностью не работает сервис, а при попытке зайти на сайт появляется сообщение об ошибке 404. У других доступны только определённые функции музыкального сервиса, но слушать треки онлайн нельзя.
- Возможной причиной сбоя послужила неполадка в Google Cloud, из-за которой некоторые пользователи сети могут сталкиваться с ошибкой 404 при попытке зайти на различные сайты. В Google сообщили, что работают над устранением проблемы. Временного решения неполадки пока нет.
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