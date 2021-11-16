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В работе Spotify, Discord, Snapchat по всему миру произошёл сбой Статьи редакции

Возможная причина — нарушение работы Google Cloud.

  • По данным Downdetector, проблемы в работе Spotify, Discord и других сервисов начались 16 ноября около 21:16 по московскому времени.
  • «Живая» карта сбоев указывает на то, что неполадки наблюдают пользователи по всему миру, включая России и страны ближнего зарубежья.
  • В поддержке Spotify подтвердили проблему и сообщили, что пытаются устранить её.
Spotify Status @SpotifyStatus
We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.
  • Из-за сбоя у некоторых пользователей Spotify полностью не работает сервис, а при попытке зайти на сайт появляется сообщение об ошибке 404. У других доступны только определённые функции музыкального сервиса, но слушать треки онлайн нельзя.
  • Возможной причиной сбоя послужила неполадка в Google Cloud, из-за которой некоторые пользователи сети могут сталкиваться с ошибкой 404 при попытке зайти на различные сайты. В Google сообщили, что работают над устранением проблемы. Временного решения неполадки пока нет.

#новость #сбой #spotify

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7 7 комментариев
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Илья Шишкунов

Хотел я значит в Дискорде посидеть.
А нет.
Хотел Спотифай послушать.
А нет.
Ну хоть шитпосты на VC стабильно работают

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3
Илья Шишкунов

А вообще, ощущение, что половина интернета упала.
Как же жалко выглядит каждая такая ситуация, давно пора отказываться от удешевления сети путём централизации и переходить к более дорогой, но менее подверженной атакам сети.

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2
Дмитрий Кузнецов

Ну как раз можно готовится к импортозамещению в виде VC :D

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0
Илья Шишкунов

Импортозамещаем путём изучения музыки

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0
Дмитрий Кузнецов

мяу

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0
Andre Macareno

Не зря закон о суверенном интернете подписали

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0
Андрей Иванов

Из-за сбоя в спотифай слил несколько раундов в КС без музона

подставил пацанов (

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0
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