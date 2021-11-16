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Маша Цепелева

Стартап Racket запустил приложение для микроподкастов по 99 секунд и привлёк $3 млн Статьи редакции

Редактировать аудиозапись можно в самом приложении.

  • Racket запустил приложение на iOS с непрерывной лентой подкастов по 99 секунд. Редактировать запись и добавить к нему обложку можно в приложении, сообщает TechCrunch.
  • В Racket можно искать подкасты по тегам или прослушивать ленту, составленную из роликов в случайном порядке.
  • Компания привлекла первые $3 млн от фондов Greycroft, Foundation Capital и LightShed Ventures и частных инвесторов, включая YouTube-блогера LaurDIY. Racket планирует потратить деньги на найм разработчиков и доработку приложения.
  • Racket основал в 2021 году Остин Петерсмит, который до этого работал в компании по анализу программного обеспечения Capiche, сообщает издание.
  • Приложение поможет упростить создание подкастов — так больше людей смогут делиться историями и не переживать о качестве короткой записи, говорит Петерсмит.
Racket

#новость #racket #подкасты

810 просмотров
19 19 комментариев
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19 комментариев
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No Name

Зумеры вообще не могут в длительный контент?
Что вообще можно за 99 секунд рассказать в подкасте?

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11
Волоцкой Дмитрий

Сейчас 21 год. Много сервисов, инфы и тп. Идёт война за пользователей. Если сразу не донес нужный месседж человеку, то твоя воронка ухудшается. Зуммеры не сильно тут причем

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2
Джон Картошкин

Супер! В минуту уложились 👍

Ответить
3
Волоцкой Дмитрий

Кайф :)

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0
Илья Попов

А как вы узнали?🙂

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0
Nikolay Skidanov

привет жителю параллельной вселенной. в нашей минуте 60 секунд вместо ста. еще в 14м веке была чума, в начале 20века революция. а у вас что интересного?

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0
No Name

Согласен, но это же оболванивание населения.
Осуждаем!

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1
Станислав Назаров

Посмотри в окошко или по сторонам, много умных видишь? Прям прогресс на лицо, прям цивилизация? Прям колоссальная разница, если они перестанут потреблять длинный контент и перейдут на короткий?

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1
No Name

Я так-то много людей умных вижу. Не в окне, конечно, так как там никто мне диплом не показывает, но так вокруг меня очень много умных и высококлассных специалистов.

Да, если перейдут на короткий контент, то разница будет колоссальная. Хоть уже и так перешли мы все на короткий контент, но 99 секунд.... За это время даже введение не расскажешь.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

Клиповая культура
Клиповая культура (англ. clip culture) — термин, предложенный Элвином Тоффлером для описания…
ru.m.wikipedia.org
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1
John Dow

Это не для образовательного контента, а очередной стартап типа клабхауса - вдруг выстрелит и можно будет заработать.

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1
Алексей Никитенко

Нужный - это какой?

Ответить
0
Волоцкой Дмитрий

С точки зрения автора- это тот, который поможет сделать целевое действие. Как думаешь?

Ответить
0
Алексей Никитенко

Думаю, лучше обходить это стороной как пользователю.

Ответить
0
PCT URL

2,5 бумерских твита по 140 символов 😉

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1
Alexander Ivanov

1 бумерский твит = 1.75 миллениальских СМСок кириллицей по 80 символов. ред.

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2
Последовательный Женя

Не могут, а их все больше и больше. Периодически радуют глубокими познаниями об окружающем мире ;)

Ответить
1
Илья Попов

Если взять по галактическому времени - это чуть больше 600 лет. Говорите сколько хотите.

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0
Волоцкой Дмитрий

Тик токеры любители половину видео говорить о лайке и подписке. Эти будут тоже так делать

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1
Nikolaus Erney

99 секунд достаточно чтобы сказать - ставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий и задонатьте на ремонт провала... чтобы не сильно провалился

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0
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