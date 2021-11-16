Как понять, что у вас токсичный босс?

Токсичные люди — это люди, общение с которым оставляет неприятное эмоциональное «послевкусие», которые подрывают нашу веру в себя и окружающий мир. Токсичными могут быть не только родители и партнеры, но и коллеги и — что еще неприятней — руководители. Рассказываем, как их распознать.