Стартап Racket запустил приложение для микроподкастов по 99 секунд и привлёк $3 млн Статьи редакции
Редактировать аудиозапись можно в самом приложении.
- Racket запустил приложение на iOS с непрерывной лентой подкастов по 99 секунд. Редактировать запись и добавить к нему обложку можно в приложении, сообщает TechCrunch.
- В Racket можно искать подкасты по тегам или прослушивать ленту, составленную из роликов в случайном порядке.
- Компания привлекла первые $3 млн от фондов Greycroft, Foundation Capital и LightShed Ventures и частных инвесторов, включая YouTube-блогера LaurDIY. Racket планирует потратить деньги на найм разработчиков и доработку приложения.
- Racket основал в 2021 году Остин Петерсмит, который до этого работал в компании по анализу программного обеспечения Capiche, сообщает издание.
- Приложение поможет упростить создание подкастов — так больше людей смогут делиться историями и не переживать о качестве короткой записи, говорит Петерсмит.
Я так-то много людей умных вижу. Не в окне, конечно, так как там никто мне диплом не показывает, но так вокруг меня очень много умных и высококлассных специалистов.
Да, если перейдут на короткий контент, то разница будет колоссальная. Хоть уже и так перешли мы все на короткий контент, но 99 секунд.... За это время даже введение не расскажешь.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Миллиардер пока не ответил на обращение.
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