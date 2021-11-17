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Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс.Директ» сменил логотип впервые за 20 лет и обновил дизайн сервиса Статьи редакции

Вместо бумажного объявления теперь стрелка — как символ движения вверх.

11 11 комментариев
1087 просмотров

Новый фирменный стиль лучшим образом отражает то, как сложный инструмент для профессионалов стал удобным сервисом для всех — и новичков, и опытных маркетологов, рассказали vc.ru в компании.

Старый логотип изображал бумажное объявление. Новым знаком стала стрелка, она ассоциируется с курсором, кликом и движением графика вверх, говорят в «Яндексе».

Старый и новый логотипы сервиса

«Пользователи привыкли к расположению элементов и сценариям, изменения в которых могут вызвать возмущение. Поэтому мы внедряли редизайн поэтапно. Сначала протестировали новую стилистику, затем — конкретные улучшения в функциональности. Финальным изменением стала шапка, меню и новый логотип платформы», — пояснил арт-директор рекламных продуктов «Яндекса» Илья Наринский.

Старый и новый дизайн интерфейса

Команда «Яндекса» разработала новый дизайн самостоятельно. Он уже применяется в интерфейсе «Директа» и будет применяться во внешних коммуникациях.

#новость #яндексдирект

11 11 комментариев
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11 комментариев
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Семен Переделкин

Стрелка настолько разжирела от жадности площадки, что даже в логотип не влезла.

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8
Xanosha

Я единственный, кто узнал об этом сервисе только что?

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3
Konstantin Timokhin

VC: мы про стартапы и бизнес
Комменты: я не знаю, что такое Яндекс.Директ

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8
Dmitry Porkhaev

Ага

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3
Xanosha

Всплакнул

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0
Marat Biktashev

Как символ движения вверх....

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2
Шизоидная обезьяна

Стоимости клика

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12
Андрей Дудич

блин, опередил с шуткой

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0
Gabby BenDer

Ленту напоминает(которая магаз)

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2
Сергей Панин

Прошлый дизайн хоть как то ассоциировался с функциями сервиса - объявления. Сначала кинопоиск теперь это, там наркоман руководит дизайнерским отделом? Или очередной непонятный ни кем гений.

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1
Mikhail Gruznov

Безликий логотип

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0
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