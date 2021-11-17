«Яндекс.Директ» сменил логотип впервые за 20 лет и обновил дизайн сервиса Статьи редакции
Вместо бумажного объявления теперь стрелка — как символ движения вверх.
Новый фирменный стиль лучшим образом отражает то, как сложный инструмент для профессионалов стал удобным сервисом для всех — и новичков, и опытных маркетологов, рассказали vc.ru в компании.
Старый логотип изображал бумажное объявление. Новым знаком стала стрелка, она ассоциируется с курсором, кликом и движением графика вверх, говорят в «Яндексе».
«Пользователи привыкли к расположению элементов и сценариям, изменения в которых могут вызвать возмущение. Поэтому мы внедряли редизайн поэтапно. Сначала протестировали новую стилистику, затем — конкретные улучшения в функциональности. Финальным изменением стала шапка, меню и новый логотип платформы», — пояснил арт-директор рекламных продуктов «Яндекса» Илья Наринский.
Команда «Яндекса» разработала новый дизайн самостоятельно. Он уже применяется в интерфейсе «Директа» и будет применяться во внешних коммуникациях.
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Для аренды понадобятся только паспорт, права и минимальный обеспечительный платёж.
Например, почувствовать прикосновение к поверхности.
Суд в России дело долгое, но в Европе ещё дольше. Нашим судебным разбирательствам с ВТБ уже почти два года, и история ещё не закончилась. Полагаю, что до финала мы дойдём ещё через 1-2 года. Но возможно у ВТБ сейчас проснётся совесть, они публично признают, что были дико неправы, принесут извинения и пообещают, что больше никогда не будут ни так,…
Хочу поведать вам историю как один раз я заказ пиццу, а попал на комиссию в банке. Сегодня в ролях:
Клиенты не должны доказывать, что не пользовались услугами — это должен делать банк.
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