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TJ

Причиной конфликта Epic и Apple отчасти были планы на метавселенную — Bloomberg Статьи редакции

По словам главы Epic, сейчас ИТ-компании находятся в гонке за первой метавселенной с миллиардом пользователей.

17 17 комментариев
1278 просмотров

Борьба создателей Fortnite с Apple была как минимум частично мотивирована планами Epic на развитие метавселенной. Компания планирует развивать её на основе своей самой популярной игры и хотела убедиться, что «правила игры равны для всех участников». Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на выступление гендиректора Тима Суини на конференции в Сеуле.

В ближайшие десятилетия у метавселенной есть все шансы стать мультитриллионной частью мировой экономики. Следующие три года станут важнейшими для всех компаний, строящих метавселенные, включая Epic, Roblox, Microsoft, Facebook. Это такая гонка, кто первый получит миллиард пользователей — и тот, кто первый это сделает, станет лидером, задающим стандарты.

Тим Суини
глава Epic Games

По словам Суини, у Fortnite 60 миллионов ежемесячно активных пользователей. Проект быстро эволюционировал от мультиплеерной игры до онлайн-пространства, где люди могут проводить время вместе, а крупные музыканты проводят виртуальные концерты, отметили в Bloomberg.

Как пояснил глава Epic, компания намерена наряду с Nvidia продавать доступ к инструментам для создателей контента в метавселенных. Суини предложил использовать для этого движок Unreal Engine.

Конфликт Epic Games и Apple продолжался более года, а его причиной стал обход комиссий App Store и грубое нарушение правил магазина. После этого Fortnite удалили с iOS, а разработчики подали на Apple в суд.

Epic Games проиграла по девяти из 10 пунктов обвинения. Однако суд обязал Apple разрешить разработчикам включать ссылки на сторонние платёжные системы в приложения. После этого обе компании заявили, что выиграли суд.

#новость #epic #apple #метавселенная

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17 комментариев
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Denis Bystruev

В долине каждый год — новый buzzword.

То облака, то AI, то платформы, в этом году — метавселенные.

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9
Daniil Usoltsev

Облака хорошо растут, ML нужен всем (посмотрите на зарплаты), вполне возможно что и третье тоже полетит

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1
Илья Волочков

Слишком много новостей про метавселенные. Уже надоели. Скорее бы забыли и начали что-то новое.

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4
Mikhail Grozovski

Местечково рассуждаете. Надо по-метавселенски.

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6
Arthur Niazyan

Ребята, кто может. Пилите сразу метавселенную метавселенных. Так сказать маркетплейс метавселенных.

Ответить
3
Mikhail Grozovski

Спасибо, пилим. Ваш Яндекс.

Ответить
1
Mikhail Grozovski

Никто: …
Абсолютно никто: …
Я: Мои планы на метавселенную…

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2
Евгений Симутин

Да кто нибудь уже объяснит за эту метавселенную, что это за херня?

Ответить
1
Илья Волочков

Очередная "революция", которую забудут через год. Это как 3D телевизоры и Google Glass.

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3
Denis Odinets

скорее это просто хорошо забытое старое, потому что в начале 2000, везде были эти цифровые аватары и прочее, а потом все вышли из тени и стали требовать реальные данные, ведь рекламодателям нужны реальные люди для продаж, и вот снова решили уйти в тень, опять аватары))

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1
Шизоидная обезьяна

Так пул данных и платежную инфу собрали. Теперь можно продавать шмотки для цифровых аватаров, цифровую недвижимость и развлечения для досуга. Вопрос доступности очков и перчаток.

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2
Mikhail Grozovski

См. «Игроку 1 приготовиться».

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1
Иван Худяков

виртуальный мир, в котором ты дивешь
меняя часы жизни в реальном мире

Ответить
0
Roman G

Скоро кибербуллинг будет смещён метабуллингом
Одобряю

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1
PCT URL

выступление гендиректора Тима Суини на конференции в Сеуле

Суини, Apple, Сеул, законы, штрафы — что там сегодня происходит? 😶

В Южной Корее запланировали оштрафовать Apple и…
Власти считают, что эти компании недостаточно соблюдают закон.
vc.ru
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0
Max B

Это значит, что через несколько лет на гитхабе каждую неделю будет появляться новая "метавселенная" на жаваскрыпт? )

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0

Комментарий удален

Евгений Приходько

- Слышь, ты с какой метавселенной? Закурить не найдется?

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0
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