Причиной конфликта Epic и Apple отчасти были планы на метавселенную — Bloomberg Статьи редакции
По словам главы Epic, сейчас ИТ-компании находятся в гонке за первой метавселенной с миллиардом пользователей.
Борьба создателей Fortnite с Apple была как минимум частично мотивирована планами Epic на развитие метавселенной. Компания планирует развивать её на основе своей самой популярной игры и хотела убедиться, что «правила игры равны для всех участников». Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на выступление гендиректора Тима Суини на конференции в Сеуле.
По словам Суини, у Fortnite 60 миллионов ежемесячно активных пользователей. Проект быстро эволюционировал от мультиплеерной игры до онлайн-пространства, где люди могут проводить время вместе, а крупные музыканты проводят виртуальные концерты, отметили в Bloomberg.
Как пояснил глава Epic, компания намерена наряду с Nvidia продавать доступ к инструментам для создателей контента в метавселенных. Суини предложил использовать для этого движок Unreal Engine.
Конфликт Epic Games и Apple продолжался более года, а его причиной стал обход комиссий App Store и грубое нарушение правил магазина. После этого Fortnite удалили с iOS, а разработчики подали на Apple в суд.
Epic Games проиграла по девяти из 10 пунктов обвинения. Однако суд обязал Apple разрешить разработчикам включать ссылки на сторонние платёжные системы в приложения. После этого обе компании заявили, что выиграли суд.
выступление гендиректора Тима Суини на конференции в Сеуле
Суини, Apple, Сеул, законы, штрафы — что там сегодня происходит? 😶
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