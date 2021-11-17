«Яндекс» запустил в США роботов-курьеров третьего поколения — они доставляют еду в кампусе Аризонского университета Статьи редакции
У роверов новый лидар, светодиодные фары и большая вместимость.
- Заказать блюда можно через приложение Grubhub, сообщили vc.ru в компании. Роверы работают семь дней в неделю и готовы к различным погодным условиям.
- Новый робот лучше видит близкие объекты за счёт нового лидара в передней части корпуса. У него шире угол обзора по вертикали, а число испускаемых лучей увеличилось с 16 до 64.
- Также под лидаром есть дополнительная камера с фокусным расстоянием, которая помогает отчётливо видеть светофоры на противоположной стороне даже очень широкой дороги.
- Размер ровера не изменился, но за счёт новой прямоугольной формы увеличился объём грузового отсека. Теперь в него помещаются пятилитровые бутыли.
- Ровер сможет перевозить до 20 кг груза. Например, в него помещается шесть 40-сантиметровых пицц и четыре двухлитровые бутылки газировки, в то время как в робота второго поколения — пять пицц без газировки.
- Теперь ровер работает на съёмной батарее и её замена займёт меньше минуты, поэтому устройство может работать без перерывов на зарядку. В ровер встроена резервная батарея на случаи, если аккумулятор снят.
- Конструкторы сделали мягкую подвеску, чтобы роботы легко преодолевали высокие бордюры и другие препятствия, а также ездили по бездорожью. Они стали тише ездить по плитке, брусчатке и на съездах. Также у роверов появились светодиодные фары.
- В августе «Яндекс» выпустил первых роботов-курьеров для сервиса доставки еды Grubhub в США. Роверы начали работать в Университете Огайо в Колумбусе. Они привозят еду из местных кафе и ресторанов, которую студенты и преподаватели заказывают через сервис Grubhub.
https://www.youtube.com/watch?v=fN8tXngkfk0
Почему тесты проходят в загнивающих США, а не на родине слонов.
Yango пока мягко говоря кроме стран СНГ , очень слабо и по сути очень скромно представлена. В других , особенно богатых странах в отличии от России, где Яндекс преуспел, не допускают те вещи за счет которых Яндекс такси зарабатывает в России, да и объективно не получится потому что нет монополии Яндекс. Я не верю в экспансию Яндекс, я скорее поставлю на Сбер, у Грефа мозгов побольше и СБер более человечная компания чем Яндекс.
Ну вот цитата к открытию представительства в Норвегии «Как следует из информации на сайте «Яндекса», сейчас «Яндекс.Такси» работает в 16 странах — Грузии, Казахстане, Украине, нескольких странах Евросоюза — Финляндии, Эстонии, Латвии, а также в Гане, Израиле и в Кот-дʼИвуаре»
Плюс они как Лавка открылись в Париже/Лондоне.
Сбер вот как раз только за счет монополии на самом большом рынке и может идти в другие сферы, а не за счет продуктов. Стратегия все залить деньгами - так себе. Хотя она понятная на старте. Однако сравнивая последние запуски - можно найти кучу людей, кто возьмёт себе колонку Алисы, но я не знаю ни одного человека, кто думает о аналогах из Сбера.
ура урааа! а нам то чё с этого?) когда в России будет, @Yandex.Eda
При получении заказа в пункте выдачи Ozon на Энгельса 52 в Петербурге обратил внимание оператора, что рядом с пунктом выдачи валяется куча коробок. Ответ оператора: «Ну пусть валяются».
Аскар Рахимбердиев, сооснователь облачного сервиса МойСклад, эксперт в области малого и среднего бизнеса
Компания начнёт продавать оригинальные комплектующие и инструменты всем желающим.
У роверов новый лидар, светодиодные фары и большая вместимость.
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