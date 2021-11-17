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Nazigul Jusupova

«Яндекс» запустил в США роботов-курьеров третьего поколения — они доставляют еду в кампусе Аризонского университета Статьи редакции

У роверов новый лидар, светодиодные фары и большая вместимость.

40 40 комментариев
1936 просмотров
  • Заказать блюда можно через приложение Grubhub, сообщили vc.ru в компании. Роверы работают семь дней в неделю и готовы к различным погодным условиям.
  • Новый робот лучше видит близкие объекты за счёт нового лидара в передней части корпуса. У него шире угол обзора по вертикали, а число испускаемых лучей увеличилось с 16 до 64.
  • Также под лидаром есть дополнительная камера с фокусным расстоянием, которая помогает отчётливо видеть светофоры на противоположной стороне даже очень широкой дороги.
  • Размер ровера не изменился, но за счёт новой прямоугольной формы увеличился объём грузового отсека. Теперь в него помещаются пятилитровые бутыли.
  • Ровер сможет перевозить до 20 кг груза. Например, в него помещается шесть 40-сантиметровых пицц и четыре двухлитровые бутылки газировки, в то время как в робота второго поколения — пять пицц без газировки.
  • Теперь ровер работает на съёмной батарее и её замена займёт меньше минуты, поэтому устройство может работать без перерывов на зарядку. В ровер встроена резервная батарея на случаи, если аккумулятор снят.
  • Конструкторы сделали мягкую подвеску, чтобы роботы легко преодолевали высокие бордюры и другие препятствия, а также ездили по бездорожью. Они стали тише ездить по плитке, брусчатке и на съездах. Также у роверов появились светодиодные фары.
  • В августе «Яндекс» выпустил первых роботов-курьеров для сервиса доставки еды Grubhub в США. Роверы начали работать в Университете Огайо в Колумбусе. Они привозят еду из местных кафе и ресторанов, которую студенты и преподаватели заказывают через сервис Grubhub.

#новости #яндекс

40 40 комментариев
25
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40 комментариев
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Syzygy

https://www.youtube.com/watch?v=fN8tXngkfk0

Почему тесты проходят в загнивающих США, а не на родине слонов.

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6
Люц Шнайдер
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0
Stas Kokin

В частный дом ништяк, к грилю пиво возить)

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6
Илья Шишкунов

Если есть частный дом, гриль и пиво, то можно и без робота

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0
Семен Переделкин

С таким бы усердием поиском занялись, с каким возятся с этими шлакороботами в кампусах американских университетов.

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–3
Грузовой Макс

Поиском чего? Они и так имеют камеры и лидары, так что могут искать людей по лицам - биометрия сегодня уже даже на сайтах.

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0
Семен Переделкин

Я про изначальное предназначение Яндекса.

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–1
Alex Konin

Поиск Яндекса - это лишь часть бизнеса. Основа их будущего - это доставки и такси + беспилотники. Это экспортируемая и масштабируемых история. Поиск - это локальная история на рынок СНГ.

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4
Семен Переделкин

А я надеюсь, что основа их будущего - это забвение.

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–5
Syzygy

Это не экспортируемая часть. Никто "Яндекс" не пустит на рынок беспилотников.

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–5
Alex Konin

Ну вы посмотрите по запускам YanGo зарубежом, они в том числе такси запускают, в один момент вместо водителей будет беспилотник. Все очень конкурентоспособно на конкурентном рынке.

Ответить
3
Alex Petrov

Вы посмотрите в каких странах он есть ( более менее серьезный рынок это Израиль), и Яндекс пытается и там нарушать закон , в Израиле их предупредили, а в Румынии выкинули с рынка.

Ответить
0
Грузовой Макс

Поэтому они ахуенно работают в Париже, что вы так злы на Яндекс, нормальные ребята

Ответить
2
Alex Petrov

Где такси в Париже? Нормальные ребята не используют монопольное положение и не создают рабские условия труда для тех кого они называют "партнерами, не нарушают действующее законодательства и честны с потребителями и партнерами. Это точно не про Яндекс.

Ответить
0
Alex Petrov

Как она сможет экспортироваться? В чем их УТП, когда нет монополизма на рынке?

Ответить
0
Alex Konin

Давайте по-другому - они экспортируются и работают за пределами РФ как YanGo. Как она может это делать - как и любая другая компания на конкурентном рынке.
С поиском вот так не зашло, поскольку это крайне слабо экспортируемый продукт не на русскоязычный сегмент интернета.

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0
Alex Petrov

Yango пока мягко говоря кроме стран СНГ , очень слабо и по сути очень скромно представлена. В других , особенно богатых странах в отличии от России, где Яндекс преуспел, не допускают те вещи за счет которых Яндекс такси зарабатывает в России, да и объективно не получится потому что нет монополии Яндекс. Я не верю в экспансию Яндекс, я скорее поставлю на Сбер, у Грефа мозгов побольше и СБер более человечная компания чем Яндекс.

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–1
Alex Konin

Ну вот цитата к открытию представительства в Норвегии «Как следует из информации на сайте «Яндекса», сейчас «Яндекс.Такси» работает в 16 странах — Грузии, Казахстане, Украине, нескольких странах Евросоюза — Финляндии, Эстонии, Латвии, а также в Гане, Израиле и в Кот-дʼИвуаре»
Плюс они как Лавка открылись в Париже/Лондоне.

Сбер вот как раз только за счет монополии на самом большом рынке и может идти в другие сферы, а не за счет продуктов. Стратегия все залить деньгами - так себе. Хотя она понятная на старте. Однако сравнивая последние запуски - можно найти кучу людей, кто возьмёт себе колонку Алисы, но я не знаю ни одного человека, кто думает о аналогах из Сбера.

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1
Dark Falcon

Так а чего им заниматься? Ну могут ещё рекламы в поисковую выдачу добавить -) Я думаю они уже над этим работают -)

Ответить
1
Грузовой Макс

камера с фокусным расстоянием, которая помогает

Значение фокусного расстояния пишите иначе звучит коряво

Ответить
2
Dmitry

ура урааа! а нам то чё с этого?) когда в России будет, @Yandex.Eda

Ответить
0
Max Yankov

В России такая застройка, что они тут практически бесполезны. Видел тесты несколько раз на Малой Дмитровской, но в подъезд такой робот не заедет, по лестнице не поднимется и лифт себе не вызовет.

Ответить
0
Yarro S

Представил себе будни человека на коляске… ред.

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5
Грузовой Макс

Даже в больнице сам на коляске не проедешь, везде помощник нужен, лучше медбрат.
Какое тут "будни"...

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6
Антон Штадлер

Это в принципе вещь бесполезная за пределами локаций вроде кампусов или иннополисов, т.к. они не способны на данный момент двигаться в толпе, а значит по городским улицам такая конструкция всегда будет проигрывать курьеру даже без велосипеда

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2
Михаил Анюков

Это не тесты, это они жратву и почту развозят и судя по расширению и обновлениям, пользуются спросом. Если мне предложат доставку дешевле, но спуститься самому, чем дороже и до двери, я выберу первое)

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0
Юрий Белоножкин

Тут будет много факторный выбор. Доставка дешевле (60 руб или 180, например), но одна из десяти робо-доставок не доезжает (внезапный ремонт покрытия, на камеру насрал голубь и прочее) - я бы не захотел быть бета-тестером в таком варианте.

Ответить
1
Степан Фадеев

Так ещё дешевле самому сходить. В новостройка вообще в каждой многоэтажке по магазину.

Ответить
0
Михаил Анюков

В России уже катаются в разных районах Москвы + в Иннополисе

Ответить
1
Грузовой Макс

Это возможно только на территории где не будут чинить вред этим устройствам, а в противном случае оплата эксплуатации этих устройств выйдет дороже чем дойти до магазина.

Ответить
0
Поджог Сараев

Это возможно только на территории где не будут чинить вред

Ровер обвешан камерами, так что глупые злоумышленники присядут, а умным нахрен не сдались эти пиццы.
Разве что на запчасти появится спрос, но это не скоро будет.

Ответить
1
Dark Falcon

Вроде в Москва Сити катаются такие.

Ответить
0
Дмитрий Сергеенко

Выглядит круто, у нас такое точно еще долго не дойдет

Ответить
0
Поджог Сараев

у нас такое точно еще долго не дойдет

Уже ездят в пилотных районах.

Ответить
3
Илья Шишкунов

Каждая копейка, недоплаченная за труд таксиста, работающего по 12 часов 6 дней в неделю выходит куда нужно, сразу видно, двигают прогресс (нет, кидают понты)

Ответить
0
Андрей Иванов

Ждём войну между роботами Гугла и Яндекса в США

Ответить
0
Михаил Анюков

Только у Гугла нет роботов

Ответить
0
Андрей Иванов

я бы на их месте поспешил

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1
Шизоидная обезьяна

Есть, разрабатывают тоже что-то

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1
Николай Карташов

А дроны амазона уже все?

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0
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