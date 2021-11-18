Spotify добавил в сервис тексты песен Статьи редакции
Функция доступна и в бесплатной версии.
- Spotify заключил партнерство с Musixmatch, который собирает музыкальные данные для других сервисов. Функция доступна на всех устройствах и в бесплатной версии. Текстами из приложения можно будет делиться в соцсетях.
- Чтобы увидеть текст в приложении, во время прослушивания надо провести вверх от нижней части экрана. Если нажать «Поделиться» внизу экрана, можно выбрать фрагмент текста песни и выложить его в соцсети.
- В декстопной версии Spotify текст появится, если нажать иконку с микрофоном в меню. В приложении для Smart TV — если нажать на Lyrics.
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