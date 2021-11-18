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Маша Цепелева

Spotify добавил в сервис тексты песен Статьи редакции

Функция доступна и в бесплатной версии.

  • Spotify заключил партнерство с Musixmatch, который собирает музыкальные данные для других сервисов. Функция доступна на всех устройствах и в бесплатной версии. Текстами из приложения можно будет делиться в соцсетях.
  • Чтобы увидеть текст в приложении, во время прослушивания надо провести вверх от нижней части экрана. Если нажать «Поделиться» внизу экрана, можно выбрать фрагмент текста песни и выложить его в соцсети.
  • В декстопной версии Spotify текст появится, если нажать иконку с микрофоном в меню. В приложении для Smart TV — если нажать на Lyrics.

#новость #spotify

870 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Bacceti Sphodromantis

Так, ну это топ теперь.

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5
Джон Картошкин

... лежит на сердце тяжкий груз

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3
Arseniy Kirsanov

Когда Hi-Fi качество?!

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2
MadRat96

Это хорошо, теперь гачи-ремиксы смогут на платформе сразу с текстом выпускать

Ответить
1
Степан Фадеев

Предлагаю идею для Российского рынка. Возможно подойдет и остальным странам.
Показывать не просто текст песни, но и перевод плюсом. Ведь много людей не знающих язык, которым интересен смысл песни.

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1
Андрей Захаров

Раньше до запуска в России пользовался филиппинском аккаунтом, там уже было, но вроде от genius

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0
Yamimono

У меня давно на Индии есть слова песен, обычные от Musixmatch, не Behind the Lyrics от Genius. Интересно давно ли они партнёрство заключили

Ответить
0
Sergey Nester

У меня на азиатских аккаунтах тоже давно это есть

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Все меньше причин пользоваться Apple Music.

Ответить
0
Айдар Мукушев

Теперь похоже пользователи Apple Music потеряли единственный аргумент против Spotify

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0
Arseniy Kirsanov

Hi-Fi еще!

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0
Stanislav

Хорошая новость. Но всё еще жду лосслесс.

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0
Соня Карлова

Что-то ничего не появилось пока :/

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Обнови приложение)

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0
Sergey Nester

Это уже давным давно работает

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0
Вик Бой

это только для афоней? на дроиде не нашёл, обновления все стоят

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0
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