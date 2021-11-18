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Сервисы
Nazigul Jusupova

Онлайн-платформа «Учи.ру» купила сервис для удалённого обучения «ЯКласс» Статьи редакции

Сервис генерирует индивидуальные задания для школьников и позволяет учителям задавать и проверять домашние задания онлайн.

  • С 17 ноября 72,6% в ООО «ЯКласс» принадлежат ООО «Учи.Ру», 27,4% — ООО «Учи.Дома», следует из данных «Контур.Фокуса».
  • В пресс-службе «Учи.ру» подтвердили vc.ru покупку. Методическая база и аудитория «ЯКласс» помогут в продвижении сервисов «Учи.ру» среди детей подросткового возраста, сообщили в компании. Стороны не раскрывают сумму сделки.
  • До сделки 96% «ЯКласс» принадлежали «ЯКласс Инк», 4% — Фонду развития интернет-инициатив.
  • Сервис «ЯКласс» начал работать в 2014 году. Он позволяет создавать индивидуальные программы обучения для школьников, генерируя десятки вариантов какого-либо задания с помощью системы Genexis. Учителя могут проводить проверочные работы и задавать домашние задания в электронном виде.
  • По итогам 2020 года выручка компании составила 266,9 млн рублей, чистая прибыль — 98 млн рублей, следует из «Контур.Фокуса». Онлайн-площадкой пользуются 12 млн школьников из России, Австрии, Армении, Белоруссии, Германии, Индии, Казахстана и других стран, отмечает Rusbase.

#новости #учиру #якласс

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Pavel Ivanov

Блин, кто все эти люди...

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2
Администратор Аккаунта

Аудитория и особенно комментаторы vc.ru пользуются этими сервисами практически ежедневно.

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6
Pavel Ivanov

Сейчас старший брат освободит компьютер, и сможем продолжить дискуссию на этот счёт.

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4
Администратор Аккаунта

делюсь фото с дискуссионной площадки ред.

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5
Алексей Попков

Люди с подвязками в Министерстве просвещения.

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2
Сергей Ермилов

Сколково

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0
Олег Калинин

К Якласс не было исков от Яндекса?

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1
Алексей Попков

Я, когда указываю на себя уже думаю о том: не принадлежу ли я Яндексу?
Вот, опять подумал.

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4
Населенный Орзэмэс

Компании не может пртнадлежать слово из языка на сколько помню. "Я" слово русского языка. По этой причине нелзя сделать бренд "Я".

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0
Ivan Boldyrev

Сок "Я" смотрит на вас с недоумением.

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1
MyTxtWebPage

Осталось @Учи.ру купить @Дневник.ру , и все будет счасливы

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1
Иван Иванов

Осталось Я.Класс купить ЯКласс

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0
Населенный Орзэмэс

Взрослых когда учить начнут?

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0
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