Онлайн-платформа «Учи.ру» купила сервис для удалённого обучения «ЯКласс» Статьи редакции
Сервис генерирует индивидуальные задания для школьников и позволяет учителям задавать и проверять домашние задания онлайн.
- С 17 ноября 72,6% в ООО «ЯКласс» принадлежат ООО «Учи.Ру», 27,4% — ООО «Учи.Дома», следует из данных «Контур.Фокуса».
- В пресс-службе «Учи.ру» подтвердили vc.ru покупку. Методическая база и аудитория «ЯКласс» помогут в продвижении сервисов «Учи.ру» среди детей подросткового возраста, сообщили в компании. Стороны не раскрывают сумму сделки.
- До сделки 96% «ЯКласс» принадлежали «ЯКласс Инк», 4% — Фонду развития интернет-инициатив.
- Сервис «ЯКласс» начал работать в 2014 году. Он позволяет создавать индивидуальные программы обучения для школьников, генерируя десятки вариантов какого-либо задания с помощью системы Genexis. Учителя могут проводить проверочные работы и задавать домашние задания в электронном виде.
- По итогам 2020 года выручка компании составила 266,9 млн рублей, чистая прибыль — 98 млн рублей, следует из «Контур.Фокуса». Онлайн-площадкой пользуются 12 млн школьников из России, Австрии, Армении, Белоруссии, Германии, Индии, Казахстана и других стран, отмечает Rusbase.
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