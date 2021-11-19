«Яндекс» добавил «Алису» в свой сервис для чтения книг — она может озвучить текст Статьи редакции
Пригодится во время вождения или чтобы почитать ребёнку на ночь.
«Алиса» появилась в «Читалке» в мобильном приложении «Яндекса», объявила компания. Чтобы голосовой помощник начал озвучивать текст, нужно выбрать книгу и нажать на значок наушников.
За озвучивание текста отвечает технология синтеза речи. «Алиса» научилась на речи профессиональных дикторов, чтобы звучать «как можно естественнее».
«Алиса» умеет расставлять паузы, соблюдать ударения и выбирать интонацию, отметили в компании. Кроме женского голоса в «Читалке» доступен и мужской.
При запуске функции «Алиса» продолжит читать с того места, где остановился пользователь. Включать озвучивание можно во время вождения или чтобы почитать ребёнку на ночь.
- «Читалку» «Яндекс» представил в июле 2021 года — это сервис для чтения книг внутри мобильного приложения. Тогда же он добавил раздел «Книги», в котором прямо в поиске можно скачать бесплатные легальные книги.
Блин, опять идею "украли") точно такая же функция у меня была летом еще добавлена в Буккикер боте https://t.me/bookkicker_bot
Навеяло:
Если устал и язык заплетается
Вечером поздно и лети не спят
Находишь ты книжку Александра Астремского
Включаешь Алису... и все уже спят)
Книжка дошла почти до конца
Всплакнула там Сири
Facebook улыбнулся
Google задумался... там рекламный отдел
Инста вдохновилась и стала вот думать
Как скорректировать ленту Творцу)
(с) Белозоров Денис
У проектов-участников акселерационной программы ТИМ есть уникальная возможность протестировать свое устройство в live-режиме, пользуясь доступной инфраструктурой города: метрополитен, наземный городской транспорт, светофоры, переходы и многое-многое другое.
Заполнял вчера форму на подключение мобильной связи от тинькова, вбил регион, свой номер телефона, и ушёл с сайта. Сегодня мне названивают менеджеры с вопросами, интересовался ли я, почему не подключил, и предлагают подключиться.
3 и 4 декабря поговорим о трендах в индустрии, технологиях и научном мире.
Чтобы выбрать такой режим, в компании должно быть не больше пяти сотрудников, а выручка не должна превышать 60 млн рублей в год.
На видеосервис подают в суд за произведения, которые он только распространяет — пока закон на его стороне, пишет The Hollywood Reporter.
И почему этот опыт помог ему закрепиться в России.
Торжественные платья для маленьких девочек должны быть удобными, яркими, не терять форму даже после нескольких стирок и детского праздника. Такие наряды Ольга Плотникова создавала для своих дочерей и время от времени получала заказы на необычную одежду от подруг. Постепенно увлечение выросло в компанию Monika Mo с прибылью в 30%, клиентами в…
Как мы улучшили общение с пользователями и оптимизировали внутренние процессы работы службы поддержки
«Бери Заряд!» заключил договор с розничной сетью «Азбука вкуса» на размещение более чем 1500 аккумуляторов в всех супермаркетах и минимаркетах сети в Москве и Санкт-Петербурге.