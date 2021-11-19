Пригодится во время вождения или чтобы почитать ребёнку на ночь.

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«Алиса» появилась в «Читалке» в мобильном приложении «Яндекса», объявила компания. Чтобы голосовой помощник начал озвучивать текст, нужно выбрать книгу и нажать на значок наушников.

«Яндекс»

За озвучивание текста отвечает технология синтеза речи. «Алиса» научилась на речи профессиональных дикторов, чтобы звучать «как можно естественнее».

«Алиса» умеет расставлять паузы, соблюдать ударения и выбирать интонацию, отметили в компании. Кроме женского голоса в «Читалке» доступен и мужской.

«Яндекс»

При запуске функции «Алиса» продолжит читать с того места, где остановился пользователь. Включать озвучивание можно во время вождения или чтобы почитать ребёнку на ночь.