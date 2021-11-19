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Сервисы
Евгения Евсеева

«Яндекс» добавил «Алису» в свой сервис для чтения книг — она может озвучить текст Статьи редакции

Пригодится во время вождения или чтобы почитать ребёнку на ночь.

17 17 комментариев
780 просмотров

«Алиса» появилась в «Читалке» в мобильном приложении «Яндекса», объявила компания. Чтобы голосовой помощник начал озвучивать текст, нужно выбрать книгу и нажать на значок наушников.

«Яндекс»

За озвучивание текста отвечает технология синтеза речи. «Алиса» научилась на речи профессиональных дикторов, чтобы звучать «как можно естественнее».

«Алиса» умеет расставлять паузы, соблюдать ударения и выбирать интонацию, отметили в компании. Кроме женского голоса в «Читалке» доступен и мужской.

«Яндекс»

При запуске функции «Алиса» продолжит читать с того места, где остановился пользователь. Включать озвучивание можно во время вождения или чтобы почитать ребёнку на ночь.

  • «Читалку» «Яндекс» представил в июле 2021 года — это сервис для чтения книг внутри мобильного приложения. Тогда же он добавил раздел «Книги», в котором прямо в поиске можно скачать бесплатные легальные книги.

#яндекс #алиса #новость

17 17 комментариев
4
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17 комментариев
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Павел Иванов

Теперь ждём секс-куклы с Алисой

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3
Dmitrii Alekseevich

совместить приятное с утренним шоу

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1
Лекарственный завод

Такую же уродину как и весь дизайн Яндекса? ))

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0
Alex

Почитать ребенку на ночь книжку с помощью алисы? Т.е. воткнул телефон рядом с засыпающим ребенком, включив ему сказку и пошел делами заниматься? Жесть. И вскоре у ребенка будет вторая мама алиса))

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3
Eugene Podosenov

Это же офигенная тема, когда тебе нужно куда-то уйти, а ребёнок без книжки засыпать не умеет.

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0
Alex

Вот тут надо понять, без сказки на ночь ребенок плохо засыпает или голоса родителей его убаюкивают.

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0
Александр Ненадо

«Алиса» появилась в «Читалке» в мобильном приложении «Яндекса», объявила компания.

Не появилась. Только что установил версию с маркета и ее там нет. У меня вообще читалки нет, как и раздела книги. Через алису тоже не открывает.
Или как обычно это обновление для ios?

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0
dlr5668

Бету ставью Она там уже как недели 3 https://4pda.to/forum/index.php?s=&showtopic=200728&view=findpost&p=110558374

Синтезаторы речи. Каталог программ для чтения…
Синтезаторы речи. Каталог программ для чтения текста голосом, Озвучивание текста | Текст в речь…
4pda.to
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0
Александр Ненадо

В статье не слова про бета тестирование. Если это тест, то так и надо писать.

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4
Alex Fedorov

Блин, опять идею "украли") точно такая же функция у меня была летом еще добавлена в Буккикер боте https://t.me/bookkicker_bot

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0
Александр Якунин

Это не функция а фитча, у них весь движок был на это заточен, просто стори только сейчас дошли.

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0
Alex Fedorov

моя сторя продвинулась за день из todo в done🥲

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0
Anton Russkiy

У мужского голоса с «дыханием» проблемы. Явно не хватает «воздуха в легких» :) я бы даже сказал «одышка» появляется. Отчётливо слышно это на запятых

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0
Виталий Егоров

О, надо будет дочке поставить перед сном сказки читать

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0
Лекарственный завод

Хорошо, дай знай потом

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0
Антон Большаков

Может все таки самому выделить ребенку время ? В текущих реалиях цифровизации, дети уже и так почти не видят реальности.
Да и сомневаюсь что эта Алиса ответит на вопросы, которые полюбому возникнут у ребенка во время чтения. ред.

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–1
Denis Belozorov

Навеяло:
Если устал и язык заплетается
Вечером поздно и лети не спят
Находишь ты книжку Александра Астремского
Включаешь Алису... и все уже спят)

Книжка дошла почти до конца
Всплакнула там Сири
Facebook улыбнулся
Google задумался... там рекламный отдел
Инста вдохновилась и стала вот думать
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(с) Белозоров Денис

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0
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