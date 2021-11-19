Комиссия — это скидка сервису за объём заказов, говорят в «Яндексе».

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«Яндекс» отправил письмо АЗС-партнёрам о том, что с 1 декабря комиссия за использование сервиса вырастет с 1,99% до 2,99%, подтвердили РБК в компании.

Комиссия «Яндекс.Заправок» — это скидка сервису от заправок за объём заказов, рассказал глава «Яндекс.Заправок» ТАСС. Прудников назвал скидку за объём нормальным рыночном механизмом, который не может повлиять на цену бензина для пользователей.

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Объём проданного через приложение топлива в третьем квартале 2021 года вырос до 330 млн л, рассказал глава «Яндекс.Заправок» Роман Прудников. Из-за роста объёмов выросли и затраты на поддержку приложения, транзакции, серверные мощности для обработки заказов, банковское обслуживание, специалистов и другое, объяснил он.

Компания начала обсуждать повышение комиссий с АЗС в октябре и договорилась с большинством партнёров, добавил Прудников.

Российский топливный союз, Независимый топливный союз и «Опора России» прогнозируют, что из-за новых комиссий цена на топливо вырастет — многие заправки и так работают в минус.

Наша комиссия — это не наценка на литр бензина, а скидка с него. Поэтому утверждения, что наши действия могут привести к росту цен на бензин в стране, не имеют под собой никаких оснований, это манипуляция. глава «Яндекс.Заправок» Роман Прудников