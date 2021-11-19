«Яндекс.Заправки» увеличат комиссию для АЗС — в компании утверждают, что это не повлияет на цену бензина Статьи редакции
Комиссия — это скидка сервису за объём заказов, говорят в «Яндексе».
«Яндекс» отправил письмо АЗС-партнёрам о том, что с 1 декабря комиссия за использование сервиса вырастет с 1,99% до 2,99%, подтвердили РБК в компании.
Комиссия «Яндекс.Заправок» — это скидка сервису от заправок за объём заказов, рассказал глава «Яндекс.Заправок» ТАСС. Прудников назвал скидку за объём нормальным рыночном механизмом, который не может повлиять на цену бензина для пользователей.
Объём проданного через приложение топлива в третьем квартале 2021 года вырос до 330 млн л, рассказал глава «Яндекс.Заправок» Роман Прудников. Из-за роста объёмов выросли и затраты на поддержку приложения, транзакции, серверные мощности для обработки заказов, банковское обслуживание, специалистов и другое, объяснил он.
Компания начала обсуждать повышение комиссий с АЗС в октябре и договорилась с большинством партнёров, добавил Прудников.
Российский топливный союз, Независимый топливный союз и «Опора России» прогнозируют, что из-за новых комиссий цена на топливо вырастет — многие заправки и так работают в минус.
- По собственным данным, к сервису «Яндекс.Заправки» подключено около 8 тысяч из около 24 тысяч всех заправок в России.
- В ноябре глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что служба обсуждает с АЗС меры по снижению цен на топливо.
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