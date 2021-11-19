Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":8588,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043a\u0440\u0443\u0447\u0435: \u043f\u0440\u044b\u0433\u043d\u0443\u0442\u044c \u0441 \u043f\u0430\u0440\u0430\u0448\u044e\u0442\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0441\u0443\u0434\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=8588&url=https:\/\/vc.ru\/special\/fifty-todo&placeBit=1&hash=b95f350c55df822e891e7369daf68d29bc28fbf250a5e6683a3802bf7fd650e3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс.Заправки» увеличат комиссию для АЗС — в компании утверждают, что это не повлияет на цену бензина Статьи редакции

Комиссия — это скидка сервису за объём заказов, говорят в «Яндексе».

13 13 комментариев
425 просмотров

«Яндекс» отправил письмо АЗС-партнёрам о том, что с 1 декабря комиссия за использование сервиса вырастет с 1,99% до 2,99%, подтвердили РБК в компании.

Комиссия «Яндекс.Заправок» — это скидка сервису от заправок за объём заказов, рассказал глава «Яндекс.Заправок» ТАСС. Прудников назвал скидку за объём нормальным рыночном механизмом, который не может повлиять на цену бензина для пользователей.

Объём проданного через приложение топлива в третьем квартале 2021 года вырос до 330 млн л, рассказал глава «Яндекс.Заправок» Роман Прудников. Из-за роста объёмов выросли и затраты на поддержку приложения, транзакции, серверные мощности для обработки заказов, банковское обслуживание, специалистов и другое, объяснил он.

Компания начала обсуждать повышение комиссий с АЗС в октябре и договорилась с большинством партнёров, добавил Прудников.

Российский топливный союз, Независимый топливный союз и «Опора России» прогнозируют, что из-за новых комиссий цена на топливо вырастет — многие заправки и так работают в минус.

Наша комиссия — это не наценка на литр бензина, а скидка с него. Поэтому утверждения, что наши действия могут привести к росту цен на бензин в стране, не имеют под собой никаких оснований, это манипуляция.

глава «Яндекс.Заправок»
Роман Прудников
  • По собственным данным, к сервису «Яндекс.Заправки» подключено около 8 тысяч из около 24 тысяч всех заправок в России.
  • В ноябре глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что служба обсуждает с АЗС меры по снижению цен на топливо.

#новость #бензин #яндексзаправки

13 13 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Old Nick

"Из-за роста объёмов выросли и затраты на поддержку приложения, транзакции, серверные мощности для обработки заказов, банковское обслуживание, специалистов и другое, объяснил он."

Аналитика от Аналитиков Яндекса.
А кешфлоу от объема не вырос?
Бизнес по русски с ростом объема мы увеличим тариф.

Ответить
13
Михаил Швец

Просто они поняли уже, что намечается монополия в этой теме и решили повысить поборы. Apple и Google по русски: “плати процент».

На самом деле это шанс другим сервисам сделать эту функцию дешевле и занять рынок. Например 2ГИСу. Ребята, сделайте дешевле и я к вам перейду. Новая мини-карта зачет!

Ответить
2
Old Nick

Да не будет монополии. Для водятлов решает минимальная цена. И основная масса справляется с заправкой без всяких подписок.
Они либо по топливным картам ездят и привязаны к сети, либо тупо на ближайшей заливаются.
Какой-то гешефт это может дать только внутри города. Но в городе как раз разными топливными картами играются. ред.

Ответить
0
Вова Кот

Комиссия — это скидка сервису

Ответить
3
Evgeniy Bubniv

Самое гениальное, завуалированное повышение комиссии в истории человечества.

Ответить
2
Артём Палённый

"Наша комиссия - это не наценка, это скидка."

Ответить
2
Хозяин

Война — это мир,
свобода — это рабство,
незнание — сила,
комиссия — скидка.

Ответить
2
Evgeniy Bubniv

Самое гениальное, завуалированное повышение комиссии в истории человечества.

Ответить
2
Sergey Vadbolsky

Идеальная заправка это когда:
Я плачу за бензин через яндекс.заправка, там нередко бывает скидка 5%, ты получаешь с этого бонусы на яндекс плюс, повышенный кэшбек через тиньков блэк 5%, бонусы на карту лояльности 1%(роснефть).

Ответить
1
Хозяин

"выросли серверные мощности для обработки заказов" - объяснение рассчитанное на идиотов?
Вы же и так уже берёте процент от заказа, а не фиксированную стоимость за каждый заказ.

Ответить
1
Артём Палённый

Это же объяснение для тупой общественности, можно понять.

Ответить
0
Sergey Vasiliev

Какие там блин сервера ололо

Ответить
0
Michael Wylsakom

где ещё не побывал яндекс?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Техника
Таня Боброва
Предприятие «Яндекса», «Ланита», ВТБ и Gigabyte выпустило первые 200 серверов в России Статьи редакции

В 2022 году СП планирует открыть собственный завод под Рязанью и продавать серверы госкомпаниям и ведомствам, которые должны перейти на «железо» российской сборки.

25 25 комментариев
6
Финансы
Маша Цепелева
Правительство определило условия нового налогового режима для микропредприятий — без страховых взносов и отчётности Статьи редакции

Чтобы выбрать такой режим, в компании должно быть не больше пяти сотрудников, а выручка не должна превышать 60 млн рублей в год.

191 191 комментарий
35
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Chigi Varo
Binance — долгоиграющая скам-машина или сервис с дырявой системой безопасности?
107 107 комментариев
18
Приёмная
Alex Sedoff
Тинькофф собирает персональные данные до отправки формы заявки

Заполнял вчера форму на подключение мобильной связи от тинькова, вбил регион, свой номер телефона, и ушёл с сайта. Сегодня мне названивают менеджеры с вопросами, интересовался ли я, почему не подключил, и предлагают подключиться.

57 57 комментариев
63
Еда
Маша Цепелева
McDonald’s в России запустила подписку на кофе и другие горячие напитки Статьи редакции

Абонемент на две недели обойдётся в 369 рублей — по нему можно ежедневно получать маленький американо или капучино.

126 126 комментариев
24
Одноклассники
«Когда вы ругаетесь, где-то в мире грустит котик»

Как мы улучшили общение с пользователями и оптимизировали внутренние процессы работы службы поддержки

2 2 комментария
8
Яндекс
Конференция YaTalks 2021: ИТ как новый космос

3 и 4 декабря поговорим о трендах в индустрии, технологиях и научном мире.

0 Обсудить
2
Bercut
Волшебное слово воркшоп: как познакомить заказчика с новой функциональностью

Представьте себе, что вы — заказчик разработки новой функциональности в программе. Это решение очень нужно вашему бизнесу, по всем расчётам оно поможет существенно увеличить вашу прибыль и, возможно, опередить конкурентов. Вы долго уточняли и согласовывали техническое задание, и вам не терпится увидеть готовое решение в действии. Как его…

0 Обсудить
Личный опыт
Lamoda
Monika Mo: создавать одежду-настроение и зарабатывать на любви к праздникам

Торжественные платья для маленьких девочек должны быть удобными, яркими, не терять форму даже после нескольких стирок и детского праздника. Такие наряды Ольга Плотникова создавала для своих дочерей и время от времени получала заказы на необычную одежду от подруг. Постепенно увлечение выросло в компанию Monika Mo с прибылью в 30%, клиентами в…

Основательница бренда MonikaMo Ольга Плотникова
9 9 комментариев
15
SberZ
Стив Возняк рассказал о главных технологических вызовах ближайшего десятилетия

Сооснователь Apple Computer Inc. Стив Возняк (Steve Wozniak) выступил на Демо-дне акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов для школьников — SberZ — и студентов, аспирантов и научных сотрудников — SberStudent. Зрители присылали свои вопросы в ходе трансляции, на самые интересные из них Стив ответил в прямом эфире.

Стив Возняк стал специальным гостем Демо-дня молодёжных акселераторов Сбера
0 Обсудить
Медиа
Софья Мещанинова
Исков о клевете больше, чем у крупного новостного издания: какую ответственность несёт за контент Netflix Статьи редакции

На видеосервис подают в суд за произведения, которые он только распространяет — пока закон на его стороне, пишет The Hollywood Reporter.

Marques Kaspbrak
0 Обсудить
10
Больше статей
null