Исследователи нашли на GitHub тысячи cookie-файлов пользователей браузера Firefox Статьи редакции
С помощью данных можно заходить на сайты под чужими логинами без пароля.
- Cookies браузера Firefox на GitHub нашёл британский эксперт Эйдан Марлин, на материал обратил внимание «Ъ».
- В GitHub ответили исследователю, что «учётные данные, предоставленные пользователями сервиса, не входят в сферу охвата программы по поиску уязвимостей».
- Через чужие cookies мошенники могут под разными логинами заходить на сайты, сбросить пароли и завладеть аккаунтами, говорят опрошенные изданием эксперты. По данным StatCounter, в октябре Mozilla Firefox пользовались 4,45% россиян.
- В ноябре 2021 года Robinhood объявил о взломе и утечке данных миллионов пользователей.
- В сентябре эксперты обнаружили в свободном доступе данные клиентов «Билайна» — 1,5-2 млн уникальных записей.
Исследователь, похоже, в теме не сечет, ибо судя по статье попытался стрясти баблишко с гитхаба по программе поиска уязвимостей:
В GitHub ответили исследователю, что «учётные данные, предоставленные пользователями сервиса, не входят в сферу охвата программы по поиску уязвимостей»
Причем тут вообще гитхаб?! В данном случае он использовался как хостинг файлов.
А журналист Ъ вообще не разбирается:
Эксперты полагают, что утекшие файлы содержат данные самих пользователей GitHub, которые они выложили по ошибке.
Кто они? Пользователи выложили свои кукисы на гитхаб? Или гитхаб выложил их куки🤦♂️ ред.
Рассказывает руководитель проекта Svalka.
Длина пробки — 25 км, время перехода границы для одной машины выросло до 80 часов, один день простоя обходится в €500.
Лонгрид о том, почему удержание постоянных клиентов может быть важнее и прибыльнее привлечения новых. В этой статье рассмотрю основные способы и подходы, а также инструменты для объективного анализа метрик удержания.
Опыт «Утконоса».
Выбор туров, маршрутов и экскурсий в одном месте, покупка авиа- и ж/д-билетов и бронирование столиков.
Без стартового капитала — и в нише, которая только начала рождаться в России.
Дисклеймер
Это только мое мнение, корректность выводов каждый оценивает сам в меру своих знаний и логики.
История №2
Наступил вечер пятницы 19 ноября 21 года, очень хотелось домой. Работаю я на Петроградской стороне, в пятницу вечером конечно, свободных автомобилей близко уже нет.
Но ничего, подумал я, прогуляться тоже полезно и забронировал…
И почему этот опыт помог ему закрепиться в России.
Как мы улучшили общение с пользователями и оптимизировали внутренние процессы работы службы поддержки