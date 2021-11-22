Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Маша Цепелева

Исследователи нашли на GitHub тысячи cookie-файлов пользователей браузера Firefox Статьи редакции

С помощью данных можно заходить на сайты под чужими логинами без пароля.

  • Cookies браузера Firefox на GitHub нашёл британский эксперт Эйдан Марлин, на материал обратил внимание «Ъ».
  • В GitHub ответили исследователю, что «учётные данные, предоставленные пользователями сервиса, не входят в сферу охвата программы по поиску уязвимостей».
  • Через чужие cookies мошенники могут под разными логинами заходить на сайты, сбросить пароли и завладеть аккаунтами, говорят опрошенные изданием эксперты. По данным StatCounter, в октябре Mozilla Firefox пользовались 4,45% россиян.
  • В ноябре 2021 года Robinhood объявил о взломе и утечке данных миллионов пользователей.
  • В сентябре эксперты обнаружили в свободном доступе данные клиентов «Билайна» — 1,5-2 млн уникальных записей.

#новость #github #firefox

1056 просмотров
7 7 комментариев
0
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Arthur Niazyan

Если не юзать gitignore можно и пароли от бд засветить.

Ответить
1
ur spam

Ни ссылки на первоисточник, ни на репозиторий. Похоже на насильственные действия над журналистом.

Ответить
1
Arthur Niazyan

над британским экспертом )

Ответить
0
Andrei Apanasik

Да просто новость из ничего. "Пользователи по ошибке залили секьюрные данные".

Ответить
0
Andrey Gordeev

Исследователь, похоже, в теме не сечет, ибо судя по статье попытался стрясти баблишко с гитхаба по программе поиска уязвимостей:

В GitHub ответили исследователю, что «учётные данные, предоставленные пользователями сервиса, не входят в сферу охвата программы по поиску уязвимостей»

Причем тут вообще гитхаб?! В данном случае он использовался как хостинг файлов.
А журналист Ъ вообще не разбирается:

Эксперты полагают, что утекшие файлы содержат данные самих пользователей GitHub, которые они выложили по ошибке.

Кто они? Пользователи выложили свои кукисы на гитхаб? Или гитхаб выложил их куки🤦‍♂️ ред.

Ответить
0
Andrei Apanasik

Люди вечно заливают креды/пароли/ключи. Это даже не взлом. В чём новость то? )

Ответить
0
bloger

chrome - i love you

Ответить
–3
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Дизайн
Rubrain.com, IT-аутстафф
32 вопроса, которые задают UX-исследователям на собеседованиях в FAANG
1 1 комментарий
3
Устойчивые города: Москва
Как вывести бизнес по перепродаже вещей на оборот в 2 млн рублей в месяц

Рассказывает руководитель проекта Svalka.

15 15 комментариев
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Торговля
Маша Цепелева
На границе Белоруссии и Польши образовалась пробка из фур — российские ритейлеры предупредили о перебоях с поставками Статьи редакции

Длина пробки — 25 км, время перехода границы для одной машины выросло до 80 часов, один день простоя обходится в €500.

30 30 комментариев
7
Маркетинг
Иван Замятин
Полюбите и удержите постоянных клиентов, чтобы перестать терять прибыль

Лонгрид о том, почему удержание постоянных клиентов может быть важнее и прибыльнее привлечения новых. В этой статье рассмотрю основные способы и подходы, а также инструменты для объективного анализа метрик удержания.

8 8 комментариев
26
Утконос Онлайн
От монолита к микросервисам. Как упростить и ускорить работу онлайн-магазина продуктов

Опыт «Утконоса».

0 Обсудить
1
Russpass
Коротко: цифровой сервис для планирования путешествий по России

Выбор туров, маршрутов и экскурсий в одном месте, покупка авиа- и ж/д-билетов и бронирование столиков.

18 18 комментариев
0
Личный опыт
Gorlova Anna
«Этот бизнес тяжело масштабировать — за 15 лет не было резкого роста»: как я создала компанию на рынке умных домов и яхт

Без стартового капитала — и в нише, которая только начала рождаться в России.

Наш сотрудник собирает слаботочную стойку, в которой размещено оборудование для автоматизации. После сборки стойку отвезут на объект — в дом клиента
47 47 комментариев
31
Приёмная
Boris Romanov
​Как Делимобиль экономит на безопасности и зарабатывает на штрафах, или мыши кололись, но продолжали жрать кактус часть

Дисклеймер
Это только мое мнение, корректность выводов каждый оценивает сам в меру своих знаний и логики.
История №2
Наступил вечер пятницы 19 ноября 21 года, очень хотелось домой. Работаю я на Петроградской стороне, в пятницу вечером конечно, свободных автомобилей близко уже нет.
Но ничего, подумал я, прогуляться тоже полезно и забронировал…

7 7 комментариев
2
DiDi
Поездка началась: как сервис по заказу такси DiDi вышел на рынки Мексики, Чили и Новой Зеландии

И почему этот опыт помог ему закрепиться в России.

25 25 комментариев
8
Одноклассники
«Когда вы ругаетесь, где-то в мире грустит котик»

Как мы улучшили общение с пользователями и оптимизировали внутренние процессы работы службы поддержки

7 7 комментариев
8
Еда
Андрей Анфиногенов - ААА
Starbucks без касс на Манхэттене. Мой опыт посещения
21 21 комментарий
26
Больше статей
null