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ФНС разработала систему электронных доверенностей на блокчейн-платформе Статьи редакции

Платформа сможет заменить систему электронного документооборота, считают в службе.

Документы и любые изменения в машиночитаемых доверенностях сразу доступны в блокчейн-среде из любого места, где они могут потребоваться, об этом РБК рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

В рамках этого эксперимент мы увидели красивую возможность создать систему, которая теоретически может поглотить электронный оборот доверенностей. Если компания или человек выписывает доверенность на представление своих интересов другому человеку или другой компании, то больше не надо её с собой носить по разным банкам и ведомствам.

Даниил Егоров
глава ФНС
  • В марте 2021 года ФНС сообщала, что её блокчейн-платформа уже работает для взаимодействия с банками. В 2020 году она использовалась в том числе для ускоренной выдачи льготных кредитов бизнесу.

#новость #фнс #блокчейн

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5 комментариев
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Igor Sergeev

одна из немногих хороших новостей от фнс))
дай бог, чтобы этот проект успешно запустился и работал

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2
Roman Off

Звучит довольно неплохо🤔

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2
Александр Кадетов

Эммм... В статье глава ФНС заявляет, что они уже вовсю используют блокчейн-решение для МЧД, но фактически, рабочей группой протокол обмена информацией был принят в окончательном виде лишь несколько недель назад и в нем нет ни слова про блокчейн, да и смысла его там внедрять абсолютно нет.
Директор организации подписывает своей КЭП XML, отправляет его в контролирующий орган. Да, отдельные УЦ еще несколько месяцев назад заявили о возможности такой услуги, НО официально вы не найдете ни одной ссылки, куда эти XML нужно отправлять или получать по запросу.
Еще раз: зачем нужен блокчейн для хранения МЧД? Для того, чтобы было?

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2
Александр Еремин

У них блокчейн такой же как у ЦИКа? Разместили на нескольких машинках конторы и считают что это блокчейн?

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1
Евгений Матвеев

Плюсы понятны. А минусы также очевидны или есть подводные камни?

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