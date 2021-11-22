ФНС разработала систему электронных доверенностей на блокчейн-платформе Статьи редакции
Платформа сможет заменить систему электронного документооборота, считают в службе.
Документы и любые изменения в машиночитаемых доверенностях сразу доступны в блокчейн-среде из любого места, где они могут потребоваться, об этом РБК рассказал глава ФНС Даниил Егоров.
- В марте 2021 года ФНС сообщала, что её блокчейн-платформа уже работает для взаимодействия с банками. В 2020 году она использовалась в том числе для ускоренной выдачи льготных кредитов бизнесу.
Эммм... В статье глава ФНС заявляет, что они уже вовсю используют блокчейн-решение для МЧД, но фактически, рабочей группой протокол обмена информацией был принят в окончательном виде лишь несколько недель назад и в нем нет ни слова про блокчейн, да и смысла его там внедрять абсолютно нет.
Директор организации подписывает своей КЭП XML, отправляет его в контролирующий орган. Да, отдельные УЦ еще несколько месяцев назад заявили о возможности такой услуги, НО официально вы не найдете ни одной ссылки, куда эти XML нужно отправлять или получать по запросу.
Еще раз: зачем нужен блокчейн для хранения МЧД? Для того, чтобы было?
Лонгрид о том, почему удержание постоянных клиентов может быть важнее и прибыльнее привлечения новых. В этой статье рассмотрю основные способы и подходы, а также инструменты для объективного анализа метрик удержания.
Опыт «Утконоса».
Без стартового капитала — и в нише, которая только начала рождаться в России.
Длина пробки — 25 км, время перехода границы для одной машины выросло до 80 часов, один день простоя обходится в €500.
Рассказывает руководитель проекта Svalka.
Дисклеймер
Это только мое мнение, корректность выводов каждый оценивает сам в меру своих знаний и логики.
История №2
Наступил вечер пятницы 19 ноября 21 года, очень хотелось домой. Работаю я на Петроградской стороне, в пятницу вечером конечно, свободных автомобилей близко уже нет.
Но ничего, подумал я, прогуляться тоже полезно и забронировал…
Выбор туров, маршрутов и экскурсий в одном месте, покупка авиа- и ж/д-билетов и бронирование столиков.
И почему этот опыт помог ему закрепиться в России.
Платформа сможет заменить систему электронного документооборота, считают в службе.