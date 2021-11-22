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Сервисы
Евгения Евсеева

«1С» купила контроль в разработчике онлайн-бухгалтерии, которую используют в сервисах «Модульбанка», «Открытия» и других Статьи редакции

Сейчас он разрабатывает сервис для нового налогового режима для бизнеса.

  • «1С» объявила, что инвестировала в стартап «АК». Он разрабатывает сервис для учёта налогов, который затем встраивает в интерфейс банка. Компания продаёт лицензии на использование своих технологий по подписке — от 1200 рублей за один ИНН клиента.
  • По данным «Контур.Фокуса», с 14 октября 2020 года «1С» принадлежит 51% ООО «АК», ещё 49% — у основателя компании Александра Носкова. Выручка сервиса за 2020 год — 7,8 млн рублей, чистый убыток — 7 млн рублей. В «1С» уточнили vc.ru, что в обмен на инвестиции компания приобрела контроль.

  • Деньги пойдут на разработку и запуск программы для поддержки нового налогового режима для малого бизнеса, который начнёт действовать в 2022 году. Сумму инвестиций в компании не раскрывают.

  • Сервисы для учёта налогов, которые выпускает «АК», используются по модели white label в проектах Cifra от ВТБ, «Открытой бухгалтерии» от «Открытия», «Модульбухгалтерии» от «Модульбанка», «Чёрной Бухгалтерии» и банка «Хайс».
  • Компания основана в 2019 году, тогда же она привлекла инвестиции от «Кнопки» и Эдуарда Пантелеева, сооснователя банка «Точка», «Кнопки» и сервиса Anna Money.

#1c #новость

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Alex Flints

Все говорят АК, а как поднять бабла

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10
Администратор Аккаунта

кто-нибудь, напишите/нарисуйте, какими компаниями сейчас владеет 1С, пожалуйста

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4
Никита Алфимов

Всеми?) ред.

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0
Администратор Аккаунта

ну пока еще нет, но скупает всякие мелкие и средние стартапы.
@Евгения Евсеева вы (редакция) можете такой пост сделать? Интересно же.

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2
Евгения Евсеева

выглядит как тема для супер узкой подборки, не уверена, что это будет интересно всем нашим пользователям :( но запрос любопытный!

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0
Никита Алфимов

А вообще вот первое что нагуглилось, ну и под каждой крупной еще парочка поменьше есть

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0
Администратор Аккаунта

ну да, там, по моим ощущениям, уже к 50 купленным приближается, и это не включая доли в крупных франчах.

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0
ЯжПрограммист

Да ладно, qsoft под 1с разве

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0
Администратор Аккаунта

насчет нее не помню, но контрольный пакет в амо у 1С
https://vc.ru/flood/19630-1c-amo

«1С» выкупила контрольный пакет в компании…
Фирма «1С» приобрела 51% акций компании amoCRM, которая разрабатывает одноимённую облачную…
vc.ru
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0
Alexander Ivanov

Выручили 7 лямов за второй год существования? Смешно

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0
Андрей Браиловский

Для стартапа на коленке иметь хоть какой-то плюс на второй год это очень даже хорошо

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4
Джон Картошкин

А я думал когда же увижу экранизацию этого бородатого анекдота:

Старый и молодой бык стоят на вершине горы, а внизу пасется стадо коров.
Молодой бык предлагает старому:
- Слушай, давай быстренько-быстренько спустимся, трахнем по корове и быстренько-быстренько поднимемся назад!
- Не-ет!
- Ну, тогда давай быстренько-быстренько спустимся, трахнем по две коровы и быстренько-быстренько поднимемся назад!
- Не-ет!
- Ну, а что же тогда ты предлагаешь ?
- Мы медленно-медленно спустимся с горы, перетрахаем все стадо и медленно-медленно вернемся на место!

1С:Спускается с гор. Медленно и всерьёз!

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1
Клемент Бурдин

Ну судя по разделению 51:49 это всё одна братия.

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1
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