Четыре профсоюза в США призвали регулятора запретить Amazon покупать кинокомпанию MGM Статьи редакции
Сделка может негативно повлиять на конкуренцию между онлайн-кинотеатрами, считают авторы обращения.
- Международный союз работников сферы обслуживания, Международное братство водителей и работников связи США и союз «Объединенные сельскохозяйственные рабочие» направили письмо в Федеральную торговую комиссию, сообщает Reuters.
- В письме профсоюзы указывают, что после сделки в библиотеке Amazon Prime будет более 55 тысяч фильмов и сериалов — наибольшее количество на рынке. Это позволит компании дискриминировать конкурентов и менять цены на рынке. На втором месте по объёму библиотеки — Netflix, у него чуть менее 20 тысяч.
- В мае 2021 года Amazon объявил о покупке студии MGM за $8,45 млрд. Кинокомпании принадлежат франшиза о Джеймсе Бонде, серия фильмов «Хоббит», сериалы «Викинги», «Фарго» и «Рассказ служанки».
Вопрос: а какое отношение все эти профсоюзы имеют к сфере кино? Ладно, допускаю, что сфера обслуживания имеет. К примеру, работники кинотеатров. В этом случае, есть вероятность падения прибыли от показа премьер в кино. Да, им стоит беспокоиться, но все остальные то куда и с какой стати, собственно?
Ты несовмсем понимаешь слово правсоюз, в Европе и США она имеет огромную силу как на производство так и на политику , у них есть огромные организации , которые охватывают защиту трудящихся с обеих сторон . Соответственно правсоюзу (как огромной организации ) невыгодно чтобы ущемлялись права и зарплаты из одних сторон , все очень просто , нельзя быковать на правсоюз ибо начнёшь завтра производство встанет.
Непонятно как они будут дискриминировать. У них свои фильмы, у нетфликса и дизней другие совсем. Что касается цены - то же самое - дизней демпингует внаглую с самого начала, пользуется собака тем что марвел у него. Почему профсоюзы этим не озаботились непонятно. Пусть призовут чтобы марвел был у всех.
Аааа, Амазон. Те, которые собираются Властелин Колец переснимать с темнокожими эльфами и обнаженкой
Вообще, забота "сельхозников", как тут пыхтят, вполне объяснима. Надо только чуть-чуть включить мозг. Доступ к такой обширной библиотеке фильмов и сериалов сделает Амазон лидером среди онлайн-кинотеатров и позволит им задрать цены вдвое или втрое. MGM держит права на большинство наиболее популярных фильмов и сериалов. В итоге, чтобы пересмотреть фильмы про Хоббита или Бонда, придется покупать доступ по ценнику, задранному в три раза.
Именно это профсоюзы и беспокоит: повышение цен базируется на том, что покупка MGM даст Амазон конкурентное преимущество. Обычный люд просто бережет свой карман, поэтому отслеживает подобные события и пытается на них влиять. Не сравнивайте их с нашими колхозниками, которые ОРТ или ТНТ включили, и больше их ничего не интересует.
А Марвел, который принадлежит Дисней, который только на одном мерче одного Человека паука зарабатывает миллиард. И Дисней купил 20 Century Fox, туда входит франшиза АВАТАР Кэмерона, как минимум! О чём ты??? Какие нахер «простой люд бережёт свой карман»??? Тупо pr-воины за рынок и попытка содержать амбиции Амазона и нагадить репутации. Эти профсоюзы за бабки шевелятся. Или ты думал, они такие сидели и такие «ёпт мазафака, Джеймс Бонд теперь у Амазон, они же нам поставят подписку не 15 долларов, а 25, пошли ка разберёмся!», а сами сидят в худи Паука, обсуждают Аркейн, как им не нравится Definitive Trilogy и сколько кто потратил на Онлифанс!! Какая нахуй забота о кармане блять??????
Колхозники мстят Безосу скорее всего).. Учитывая насколько аграрный сектор роботизируется, делать им совершенно нечего. Я думаю, эти профсоюзы уже чисто сообщества, которых можно нанять для попытки разнести какую-либо организацию или демонстрацию состряпать. Как это раньше делали у нас с футбольными фирмами. Конечно, что этим аграрникам ещё делать? Где деньги брать?
MGM уже в Amazon, уже продано, ау, колхоз!
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